Le Brésil refuse de jouer les éliminatoires de la Coupe du monde avec suspension contre l’Argentine

Le Brésil a insisté sur le fait qu’il ne jouerait pas son match de qualification pour la Coupe du monde suspendu contre l’Argentine le mois prochain, arguant mercredi que les risques étaient trop élevés avant le tournoi au Qatar.

Le match de qualification il y a près d’un an à Sao Paulo a été arrêté par les autorités sanitaires locales après six minutes en raison des protocoles COVID-19 concernant quatre joueurs argentins.

La FIFA a infligé une amende aux instances de football des deux pays et a exigé que le match soit joué. La confédération brésilienne et la fédération argentine ont porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport, qui devrait statuer plus tard en août. Le match aurait lieu en septembre mais la FIFA n’a pas fixé de date.

Le Brésilien Neymar et l’Argentin Lionel Messi discutent après la suspension de leur qualification pour la Coupe du monde en septembre 2021. Gustavo Pagano/Getty Images

L’entraîneur brésilien Tite ne veut pas jouer le match en raison des risques de blessures, de suspensions et d’un boycott potentiel par les Argentins, selon le président de la confédération brésilienne Ednaldo Rodrigues.

Les médias brésiliens ont rapporté que la Selecao préférerait jouer deux matches amicaux en Europe.

“Nous allons contacter la FIFA pour que ce match ne soit pas joué. Je ferai tout mon possible pour répondre à la demande de notre staff technique”, a déclaré Rodrigues dans un communiqué. “Notre priorité est de gagner la Coupe du monde au Qatar. Si ce match n’est pas recommandé par le staff technique de la Selecao, nous travaillerons pour qu’il ne se joue pas.”

Le Brésil et l’Argentine se sont qualifiés quel que soit le résultat de cette rencontre suspendue.

Au Qatar, le Brésil est dans le groupe G avec la Serbie, la Suisse et le Cameroun. L’Argentine est dans le groupe C avec le Mexique, la Pologne et l’Arabie saoudite.