Le Brésil proteste contre l’Espagne contre les abus racistes du footballeur Vinicius Junior

Le Brésil a déclaré lundi qu’il avait officiellement protesté auprès de l’ambassadeur d’Espagne et déposerait une plainte officielle auprès des autorités de Madrid concernant le dernier incident d’abus racistes dirigé contre le footballeur brésilien Vinicius Junior.

Il y a eu une vague de condamnations dans le Brésil natal de Vinicius depuis que la star du Real Madrid a été la cible d’injures racistes lors de la défaite 1-0 du club à Valence dimanche.

Le gouvernement brésilien a déclaré que la ministre de l’Égalité raciale, Anielle Franco, déposerait une plainte officielle auprès des autorités espagnoles et de la Liga.

Une source du ministère des Affaires étrangères a indiqué à l’AFP que le gouvernement avait protesté auprès de l’ambassadeur d’Espagne au Brésil.

« L’ambassadeur d’Espagne est absent de Brasilia, mais nous avons déjà été en contact avec elle par téléphone pour exprimer le mécontentement du gouvernement brésilien face aux attaques racistes répétées contre (Vinicius) et la nécessité d’une réponse adéquate », a déclaré la source.

Le match à Valence a été interrompu pendant plusieurs minutes après que Vinicius, qui a été à plusieurs reprises la cible d’insultes raciales en Espagne, a de nouveau été agressé dimanche depuis les tribunes.

L’arbitre a écrit dans son rapport d’après-match que des cris de « singe » avaient été dirigés vers le joueur.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a condamné les abus, qui ont déclenché un flot de soutiens à Vinicius, notamment de la part des autres stars brésiliennes Neymar et Richarlison et de la légende à la retraite Ronaldo.

Le Brésil « regrette profondément qu’aucune mesure efficace n’ait encore été prise pour empêcher la répétition de ces actes racistes », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Il a appelé les autorités espagnoles à « punir les auteurs et mettre fin à d’autres cas » et a exhorté la FIFA, la Fédération espagnole de football et la Liga à prendre « les mesures nécessaires ».

Les procureurs espagnols ont ouvert une enquête sur l’incident lundi, et le conseil des sports espagnol a déclaré qu’il analysait des images vidéo pour « identifier les auteurs de ces insultes et comportements afin de proposer les sanctions appropriées ».

