Le Brésil prendra un appel de remise en forme tardif sur Neymar

Le défenseur brésilien Danilo a montré des signes positifs dans sa guérison d’une blessure à la cheville tandis que Neymar court contre la montre pour être en forme pour son dernier affrontement contre la Corée du Sud, a déclaré le médecin de l’équipe Rodrigo Lasmar après la défaite 1-0 de vendredi contre le Cameroun.

Danilo et Neymar ont tous deux subi des blessures à la cheville lors de la première victoire 2-0 du Brésil contre la Serbie, ce qui les a écartés de leur victoire 1-0 contre la Suisse et de la défaite face au Cameroun.

Alex Sandro s’est blessé à la hanche lors du match contre les Suisses, tandis qu’Alex Telles et Gabriel Jesus pourraient également rejoindre la liste des blessés après s’être plaints de douleurs après le match de vendredi, où Tite a aligné une équipe brésilienne de deuxième rang.

“En ce qui concerne Neymar et Alex Sandro, nous pensons que nous avons du temps libre et qu’il y a une possibilité”, a déclaré Lasmar aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur leur disponibilité pour les 16 derniers matchs de lundi.

« Attendons quelle sera leur transition – ils n’ont toujours pas commencé à s’entraîner avec le ballon et c’est quelque chose qu’ils feront demain. Il sera important de voir comment ils réagissent à ce nouveau style, donc en fonction de cela, nous ferons un appel.

“Danilo a évolué de manière très positive et aujourd’hui, il a fait un travail intense avec le ballon et s’est adapté fonctionnellement de manière très positive. On s’attend à ce que demain il puisse s’entraîner normalement avec tous les joueurs.

“Observons ce qui se passe et si tout va bien, nous avons de très grandes attentes qu’il soit disponible pour le prochain match.”

Le médecin de l’équipe a ajouté que Telles et Gabriel subiront des tests samedi.

“Alex Telles s’est plaint d’une douleur au genou droit après un traumatisme. Il a été évalué dans le vestiaire et demain fera une image par résonance magnétique pour pouvoir évaluer son état”, a-t-il déclaré.

“Gabriel Jesus après le match s’est plaint de douleurs au genou droit et après évaluation clinique, nous avons demandé un examen d’imagerie demain.”

Malgré sa défaite contre le Cameroun, la première équipe africaine à battre le Brésil à la Coupe du monde, l’équipe de Tite a terminé en tête du groupe G avec six points de différence de buts, devant la Suisse qui s’est qualifiée après avoir battu la Serbie 3-2.

Le Brésil est candidat pour sa sixième Coupe du monde au Qatar.

