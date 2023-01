Le Brésil prend des mesures pour protéger les indigènes Yanomani au milieu des morts de faim

CNN

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a appelé à une action d’urgence pour aider le groupe indigène Yanomami du pays, selon un communiqué du gouvernement publié lundi.

Les conditions de vie des Yanomani relativement isolés se sont détériorées précipitamment, avec plus de 570 décès dus à la faim au cours des quatre dernières années, selon CNN Brasil.

Le nouveau plan du gouvernement brésilien visera à fournir une assistance nutritionnelle et sanitaire aux Yanomami et à garantir la sécurité sur le territoire, où les mineurs illégaux et les intrus ont causé la déforestation et sont accusés de propager des maladies et de bloquer les déplacements.

L’opération – qui s’appuiera sur les ministères brésiliens de la justice, de la défense, des populations autochtones et des mines – vise également à garantir l’accès à l’eau potable par des puits et des citernes, et à mesurer la pollution au mercure dans les cours d’eau locaux, une autre conséquence des opérations minières illégales.

Le ministère brésilien de la Santé a déclaré une urgence de santé publique dans la région le 20 janvier. L’annonce a été rapidement suivie d’une visite de Lula sur le territoire Yanomami – l’un des premiers voyages officiels du président brésilien depuis son entrée en fonction au début de l’année.

Par ailleurs, le ministre de la Justice Flavio Dino a déclaré à CNN Brasil que son ministère ouvrait une enquête pour déterminer si les actions du précédent gouvernement sous Jair Bolsonaro constituaient un “génocide” des Yanomami.

L’ancien dirigeant pro-business Bolsonaro a ouvertement encouragé le développement en Amazonie. Lui aussi s’est rendu sur le territoire Yanomani en tant que président, disant à une communauté qu’il respecterait leurs souhaits de ne pas avoir d’exploitation minière, mais tout au long de son mandat, il a réduit le financement des agences d’État chargées de prévenir l’exploitation minière, l’exploitation forestière et l’élevage illégaux.

Les Yanomami vivent dans les forêts tropicales et les montagnes du nord du Brésil et du sud du Venezuela, selon Survival International, une organisation qui cherche à protéger les droits des autochtones.

En 2020, l’Institut socio-environnemental brésilien a averti que le coronavirus se propageait parmi les Yanomami par des mineurs entrés illégalement sur le territoire indigène.

“Aujourd’hui, sans aucun doute, le principal vecteur de propagation du COVID-19 à l’intérieur du territoire indigène yanomami est les plus de 20 000 mineurs illégaux qui entrent et sortent du territoire sans aucun contrôle”, a déclaré l’ISA dans un communiqué publié sur son site Internet. à l’époque.