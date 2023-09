Le Brésil prend des mesures audacieuses concernant l’entraîneur féminin Pia Sundhage

Plusieurs fédérations internationales ont remplacé leurs entraîneurs après la Coupe du monde féminine, et le Brésil a rejoint cette liste en limogeant Pia Sundhage après le pire résultat jamais enregistré par l’équipe.

Depuis juillet 2019, l’entraîneur suédois dirige une équipe qui compte des joueuses comme Marta. On s’attendait largement à ce que la Confédération brésilienne de football (CBF) la licencie après que l’équipe soit entrée dans l’histoire en perdant en phase de groupes de la Coupe du monde le mois dernier.

Après un bilan de 1-1-1 dans le Groupe F, le Brésil termine à la troisième place, derrière la France et la Jamaïque. Le résultat final était la 18ème place du tournoi. Avant le mandat de Sundhage, leur plus faible performance était en France en 2019, lorsqu’ils avaient atteint les huitièmes de finale avant de s’incliner face aux hôtes par un score de 2-1 et de se classer finalement 10e.

Le président de la Fédération brésilienne commente le limogeage de Pia Sundhage

« Nous mettons fin aujourd’hui au travail de Pia avec la CBF. Je tiens à la remercier ainsi que tous ceux qui ont travaillé et fait partie du comité technique de l’équipe brésilienne de football féminin, qui a participé à la Coupe du monde féminine.

« Pia a également apporté, au cours de cette période de 2019 à aujourd’hui, un travail qui, pour la CBF et pour le football brésilien dans son ensemble, était très important. Nous lui souhaitons plein succès dans ses nouveaux défis », a déclaré Ednaldo Rodrigues, président de la CBF.

Évaluer le succès avec le Brésil

La CBF est sur le point de dévoiler son nouveau staff d’entraîneurs en vue des Jeux olympiques de 2024 et de la prochaine Coupe du monde. La nomination de Pia Sundhage en juillet 2019 a suscité de grands espoirs de succès. L’entraîneur suédois a livré des résultats mitigés.

Avec à sa tête l’ancien manager de l’USWNT et de la Suède, le Brésil a connu à la fois des succès remarquables et des échecs décourageants. Le plus grand triomphe a été la Copa America féminine 2022. Cependant, il est difficile d’oublier les moments moins glorieux. L’élimination décevante du Brésil de la Coupe du Monde en phase de groupes lors du dernier tournoi a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. De plus, lors de la compétition olympique de 2020, le Brésil n’a atteint que les quarts de finale. C’est bien en dessous de la stature du géant sud-américain.

Photo de : Imago