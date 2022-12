Le Brésil pleure Pelé, qui a fait la fierté de toutes les régions du pays

Bocaina de Minas, BRÉSIL (AP) – Sur un chemin de terre dans les montagnes de Minas Gerais, l’État d’origine de Pelé, Jorge Tavares a appris la nouvelle de la mort de la star lors d’un journal télévisé à 4 heures du matin le lendemain.

Enfant, Tavares et ses cousins ​​écoutaient les matchs de la Coupe du monde de Pelé à la radio. Sa performance éblouissante les a inspirés à jouer à un jeu qu’ils n’avaient jamais vu, en utilisant d’abord une balle faite de chaussettes et de ficelle.

« Nous ressentons beaucoup cela. Il laisse un héritage, une personne de couleur qui a été couronnée roi du football, et il a également apporté beaucoup de paix en dehors du Brésil », a déclaré Tavares, un chauffeur de camionnette scolaire de 67 ans, dans une interview au fil de fer barbelé. clôture à l’extérieur de sa maison. “Il a représenté le Brésil à tout le monde à l’étranger.”

Avec la mort de Pelé, les Brésiliens ont perdu une partie de leur cœur.

Sur la plage d’Ipanema à Rio de Janeiro, la nouvelle est tombée alors que Paulo Vinicius jouait au football avec son neveu de 9 ans.

“Pelé représente le meilleur du Brésil : son peuple, sa classe ouvrière”, a déclaré Vinicius, 38 ans, professeur d’éducation physique. “Pelé donne un sentiment d’identité au peuple brésilien.”

Roseli Augusto, 55 ans, était dans son petit bar sur un chemin de terre dans les montagnes du Minas Gerais lorsqu’elle a appris la nouvelle du décès de la star.

“J’étais très triste, vraiment choqué. Pelé est une idole, le meilleur joueur du monde. Il est certainement cela », a déclaré Augusto. Elle se souvient que son père avait pris un bus pour la ville côtière de Santos pour regarder Pelé jouer. “Nous avons grandi en entendant parler de Pelé.”

“De nombreux enfants, de nombreux joueurs, ont été inspirés par lui. Il est notre plus grande idole sportive.

Au bout d’un chemin de terre dans les montagnes du Minas Gerais, Lucia Cunha, 68 ans, a appris par Facebook que la légende était passée.

En tant que fille, elle avait écouté ses exploits en Coupe du monde alors qu’elle était blottie autour d’une radio avec ses frères et sœurs, et avait eu des nouvelles de son jeu au club de football de Santos grâce aux journaux utilisés pour emballer le pain et d’autres articles ménagers. À ce jour, de nombreux membres de sa famille sont de fervents fans de Santos uniquement à cause de Pelé.

“C’était un symbole du football, un grand joueur, une personne simple et humble, une personne de Dieu, une bonne personne, qui a fait tout ce qu’il pouvait”, a déclaré Cunha.

A Santos, Nicolas Oliveira, 18 ans, était à l’extérieur du stade avec environ 200 autres personnes. Oliveira a déclaré que même les rediffusions du jeu sensationnel de Pelé le faisaient gonfler d’émotion.

“Pelé est un Noir de l’intérieur de l’État de Minas Gerais”, a déclaré Oliveira. “Je suis ici à cause de ce qu’il a fait, pour le football qu’il a joué, pour le football qu’il a amélioré et pour les futurs joueurs qu’il a aidé à former et à inspirer.”

Everton Luz, un avocat de 41 ans, pleurait devant l’hôpital avec un drapeau du club Santos enroulé autour de lui. Il était venu directement du travail pour rendre hommage au joueur dont les performances avaient électrisé son propre père et suscité des décennies d’histoires.

Luz raconte ces histoires à ses deux enfants et leur montre des vidéos de l’idole. Il se souvient avoir vu Pelé en personne une fois, en regardant un match dans un stade.

“Nous avons réussi à nous approcher de sa boîte et il nous a dit au revoir”, a déclaré Luz. “Il était un exemple du Brésilien, de ce que nous pouvions devenir.”

___

Biller a rapporté de l’état de Minas Gerais. L’écrivain AP Carla Bridi a contribué depuis Sao Paulo.

David Biller et Diane Jeantet, The Associated Press