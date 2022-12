Le Brésil passe aux KO malgré la défaite 1-0 contre le Cameroun dans le dernier match du groupe

Vincent Aboubakar a marqué d’une tête à deux minutes du temps additionnel lors de la victoire 1-0 du Cameroun contre le Brésil lors de la Coupe du monde vendredi, un résultat qui a tout de même permis aux quintuples champions de remporter le groupe et d’éliminer les Africains.

Aboubakar a ensuite été expulsé avec un deuxième carton jaune pour avoir enlevé sa chemise lors de sa célébration.

Le Brésil, qui avait déjà atteint les huitièmes de finale après des victoires sur la Serbie et la Suisse, affrontera la Corée du Sud en huitièmes de finale.

Le Brésil a terminé avec six points, comme la Suisse, mais les Sud-Américains avaient une meilleure différence de buts. Les Suisses ont également avancé et affronteront le Portugal. Le Cameroun a terminé avec quatre points et la Serbie un.

L’entraîneur Tite a reposé presque tous ses partants réguliers et a effectué 10 changements depuis la victoire contre la Suisse lundi.

Le Brésil était toujours sans Neymar, blessé, mais l’attaquant vedette était au stade Lusail pour regarder le match avec ses coéquipiers.

