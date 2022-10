Le Brésil numéro un au classement mondial, tandis que les États-Unis chutent

Le Brésil participera à la Coupe du monde 2022 au Qatar en tant qu’équipe classée numéro un au monde. Les quintuples champions ont non seulement conservé la première place, mais ils ont en fait creusé l’écart sur la Belgique, deuxième.

Les récents matches amicaux internationaux et les matchs de l’UEFA Nations League ont eu un impact sur le nouveau classement mondial de la FIFA publié jeudi. Au total, 119 matches amicaux internationaux et 53 matches de l’UEFA Nations League ont été pris en compte.

Le Brésil numéro un au classement mondial

Le Brésil a renforcé sa position de numéro un grâce à ses victoires contre le Ghana et la Tunisie lors de la dernière trêve internationale. Les géants sud-américains n’ont plus perdu de match depuis la finale de la Copa America 2021 contre leurs rivaux argentins.

L’équipe nationale masculine des États-Unis est tombée à la 16e place du classement. Auparavant 14e, les Américains ont chuté en raison de performances décevantes face au Japon et à l’Arabie saoudite. L’équipe de Gregg Berhalter se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde après avoir gagné une seule fois lors de ses cinq derniers matches. La seule victoire a été une victoire 5-0 contre Grenade, 173e, en juin.

Le groupe B de la Coupe du monde sera une épreuve assez rude pour l’USMNT. Les Américains affronteront l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Iran dans le but de passer aux huitièmes de finale. Sur le papier, ce sera l’un des groupes les plus compétitifs du tournoi. En fait, le groupe B est le seul groupe dans lequel chaque équipe est actuellement classée dans le top 20.

L’Angleterre, l’un des favoris pour remporter le tournoi, est actuellement classée cinquième par la FIFA. Le Pays de Galles et l’Iran sont classés respectivement 19e et 20e. L’USMNT débutera sa Coupe du monde contre le Pays de Galles le 21 novembre au Qatar.

Les plus gros moteurs du nouveau classement se trouvent être des équipes qui ne participeront pas à la Coupe du monde 2022. L’Écosse (40e) et l’Azerbaïdjan (123e) ont tous deux gagné cinq places depuis la publication du dernier classement. La Norvège a perdu le plus de places en passant de la 36e à la 42e place du classement.

Crédit photo : IMAGO / MN Photo de presse.