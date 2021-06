Le Brésil nomme les sites de la Copa America alors que le juge demande des explications sur la décision d’accueillir le tournoi | Actualités footballistiques

Le Brésil a nommé Rio de Janeiro et trois autres villes comme sites hôtes de la Copa America mardi, ce qui semble renforcer la probabilité que le tournoi ait lieu, alors même qu’un juge de la Cour suprême a demandé au président Jair Bolsonaro d’expliquer sa décision surprise.

La demande du juge Ricardo Lewandowski est intervenue en réponse à une plainte déposée par le Parti des travailleurs d’opposition, qui s’est opposé à ce que le Brésil accueille le tournoi compte tenu de la situation actuelle de la santé publique.

Bolsonaro a déclaré plus tôt mardi que son gouvernement avait convenu que le Brésil accueillerait le tournoi régional du 13 juin au 10 juillet, après que l’hôte prévu, l’Argentine, se soit retiré en raison d’une aggravation dramatique de la pandémie de coronavirus là-bas.

La capitale Brasilia, Rio de Janeiro, Cuiaba et Goiania ont été confirmées comme villes hôtes par Alejandro Dominguez, président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été invité à expliquer sa décision d’accueillir le tournoi



« Nous avons choisi les hôtes en accord, évidemment, avec les gouverneurs », a déclaré Bolsonaro. « Donc, tout porte à croire (…) que le Brésil accueillera la Copa America. »

Le stade Maracana de Rio et le stade Mane Garrincha de Brasilia seront les favoris pour accueillir le match d’ouverture et la finale.

La décision d’accueillir le plus ancien tournoi international de football intervient alors que le Brésil lutte pour faire face aux ravages d’un virus qui a tué plus de 465 000 personnes, selon les chiffres du gouvernement, le deuxième plus grand décompte au monde.

Le Brésil a proposé d’accueillir le tournoi joué par 10 nations sud-américaines dans une décision surprise prise conjointement avec la CONMEBOL lundi, et se bat désormais contre la montre pour fournir des vols, des transports, un hébergement et des installations d’entraînement aux délégations en visite.

Le tournoi devrait présenter certains des plus grands noms du football mondial, notamment les Argentins Lionel Messi et Sergio Aguero, Neymar du Brésil et les Uruguayens Luis Suarez et Edinson Cavani.

Neymar devrait être le fer de lance de la campagne brésilienne



La CONMEBOL a promis que tous les joueurs seront vaccinés avant le début du tournoi.

Cependant, tout le monde n’était pas satisfait de cette décision, l’entraîneur péruvien Ricardo Gareca se plaignant que le Brésil allait accueillir le tournoi deux fois de suite.

« Il ne me semble pas juste que le Brésil accueille à nouveau la Copa America parce qu’il était l’hôte la dernière fois (en 2019) », a déclaré Gareca. « Je pense que la chose juste serait de voir d’autres options. »

Le syndicat des footballeurs colombiens a également fait part de ses réticences face au changement soudain de pays hôte.

« La décision de la CONMEBOL génère de l’incertitude parmi les footballeurs non seulement en raison du risque pour leur santé, mais aussi en raison de la tranquillité et des garanties dont ils ont besoin pour qu’une compétition normale se déroule », a déclaré un communiqué d’Acolfutpro.

Aucun fan ne devrait assister aux matchs, mais Bolsonaro a déclaré que les mêmes protocoles de santé seront suivis que ceux qui ont été mis en place pour d’autres tournois de football.

Le Brésil a accueilli cette année des équipes de tout le continent dans la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana, l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions et de la Ligue Europa.

L’édition de cette année de la Copa America a été reportée à partir de 2020 en raison de la pandémie et était censée être la première à être organisée conjointement par deux nations, mais la Colombie a été supprimée en tant que co-hôte, puis l’Argentine s’est retirée.