Le Brésil n’a pas besoin de la permission des États-Unis pour son propre jardin, a déclaré l’ex-président Lula à RT

Il a déclaré qu’il souhaitait plus d’égalité à l’avenir et que des pays forts comme les États-Unis ne se mêlent pas des affaires des autres nations.

« Cette idée des Américains d’être un phare pour le monde et de ne laisser personne d’autre rivaliser sur le plan économique est fausse. Les Américains doivent savoir que nous ne voulons pas d’un shérif ou d’un tuteur, nous voulons un partenaire. Nous voulons des frères et sœurs », dit Lula.

Nous voulons que tous les pays soient fraternels, développent des partenariats. Le Brésil doit être un pays souverain au même titre que la Russie, la Chine et les États-Unis.

Lula a dirigé le Brésil entre 2003 et 2010 et a fait partie de la « marée rose » en Amérique latine. Le continent, que Washington considère traditionnellement comme son arrière-cour, a connu à l’époque une résurgence des forces de gauche. Lula est fier de son gouvernement sur des réformes massives pour éradiquer la pauvreté et relever les démunis, mais aussi sur le renforcement des liens du Brésil avec d’autres nations du monde.

« Nous avons prouvé que le Brésil pouvait avoir une souveraineté et un protagonisme international, et que cela pouvait être atteint sans avoir à demander aux États-Unis. Nous n’avons pas besoin de demander la permission des États-Unis pour être propriétaires de notre propre arrière-cour », il a dit. « Le problème est que le Brésil a une classe dirigeante, une élite, qui est soumise. Ils ne peuvent rien faire sans demander la permission des États-Unis.

Il a décrit comment, en 2002, avant son investiture, il avait été invité à la Maison Blanche par le président américain George W. Bush, qui attirait le soutien international à l’invasion de l’Irak dirigée par l’OTAN.

« J’ai dit au président Bush » Lula a rappelé, « que je ne connaissais pas Saddam Hussein, que l’Irak était à 12 000 kilomètres de mon pays, que l’Irak n’avait jamais rien fait contre le Brésil, et que ma guerre n’était pas contre l’Irak, mais contre la faim dans mon pays.

Le Brésil a connu un coup de fouet politique en 2018 avec l’élection du président de droite Jair Bolsonaro. Lula n’a pas été autorisé à se présenter contre lui en raison d’une condamnation pénale, mais pourrait contester le pouvoir de Bolsonaro en 2022, la Cour suprême du Brésil ayant depuis annulé sa condamnation.

Le leadership de Bolsonaro a été désastreux pour le Brésil, « presque génocidaire » en raison du nombre de morts et des dommages qui lui sont infligés par Covid-19, estime Lula. Il dit que le président sortant « ne prend pas en compte la nécessité d’humaniser le gouvernement… Il n’a pas défini les protocoles, il n’a pas rassemblé les scientifiques ou les gouverneurs des États, il n’a pas pris les décisions qu’aurait prises tout gouvernement démocratique soucieux du peuple. . «

Une partie du problème était les décisions politiquement motivées du gouvernement Bolsonaro de rejeter et de vilipender les vaccins contre Covid-19 produits en Chine et en Russie, a expliqué Lula. La politique de santé publique ne doit pas être fondée sur l’idéologie, a-t-il déclaré.

Le Brésil, s’il le peut, doit acheter le vaccin américain, le vaccin russe, ainsi que le vaccin chinois, cubain, ou tout autre vaccin dont la qualité est scientifiquement prouvée, le Brésil doit acheter.

Lula a refusé de confirmer qu’il se présenterait à la présidence l’année prochaine, mais a déclaré que l’emprise de Bolsonaro sur le pouvoir diminuait à mesure que son soutien public diminuait. « Je suis sûr que la démocratie gagnera les élections en 2022 », il a prédit.

