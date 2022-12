Le Brésil, le Canada et le Japon rejoignent l’USWNT en 2023 SheBelieves Cup

La Fédération de football des États-Unis a annoncé les détails de la SheBelieves Cup 2023, le Brésil, le Canada et le Japon rejoignant l’équipe nationale féminine des États-Unis dans la compétition.

Les trois adversaires des États-Unis sont classés 11e ou plus, avec le Canada au n ° 7, le Brésil au n ° 9 et le Japon au n ° 11. Les trois équipes se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 qui se tiendra en Australie et Nouvelle-Zélande l’été prochain.

“Nous aimons la SheBelieves Cup pour la compétition de classe mondiale qu’elle apporte, le format qui aide à reproduire le jeu de groupe lors d’une Coupe du monde et la signification globale qu’elle a pour notre équipe et les sports féminins”, a déclaré le manager américain Vlatko Andonovski.

“Évidemment, vous avez plus de jours de repos dans une Coupe du monde, mais gérer une formation avec trois matchs sur sept jours contre des équipes avec trois styles de jeu très différents est vraiment une bonne préparation pour nous alors que nous continuons à grandir en équipe vers l’été prochain. “

Les États-Unis ont remporté cinq fois la SheBelieves Cup. Brad Smith/ISI Photos/Getty Images

La SheBelieves Cup se déroulera sur trois sites différents, les États-Unis affrontant le Canada au stade Exploria d’Orlando le 16 février, puis le Japon au GEODIS Park de Nashville trois jours plus tard, suivi du Brésil au Toyota Stadium de Frisco, au Texas, le 16 février. 22.

En huit éditions du tournoi, les États-Unis ont gagné cinq fois, dont les trois dernières.

Andonovski a ajouté que les cinq premiers matchs du calendrier 2023 seront tous contre des équipes participant à la Coupe du monde et qu’il s’attend à ce que l’USSF confirme quelques matchs de plus contre les meilleurs adversaires avant de se rendre en Nouvelle-Zélande l’été prochain.

Le vainqueur du tournoi sera déterminé par le total des points, le premier bris d’égalité étant la différence de buts globale, suivi du nombre total de buts marqués, puis du résultat en tête-à-tête et enfin, du classement du fair-play si nécessaire.

La SheBelieves Cup fait partie de l’initiative SheBelieves du football américain visant à inspirer et à donner aux femmes et aux filles les moyens d’atteindre leurs objectifs dans le sport et au-delà.