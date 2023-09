Le Brésil, l’Argentine et l’Australie ont connu des vagues de chaleur extrêmes en hiver

L’été a été chaud, brutal et record dans une grande partie du monde, et il n’est pas tout à fait prêt de s’arrêter alors que les vagues de chaleur de fin de saison ravagent certaines parties des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Ce long au revoir vient couronner une saison de chaleur mortelle qui a contribué à une grave sécheresse dans certaines régions et à des pluies torrentielles dans d’autres. Les températures élevées ont également ouvert la voie à des incendies de forêt en Grèce, en Turquie, au Canada, à Hawaï et en Louisiane.

Mais au moins les habitants du nord de l’équateur peuvent espérer un certain soulagement à mesure que l’automne et l’hiver s’installent. Les 850 millions d’habitants de l’hémisphère sud, en revanche, sortent de certaines des températures hivernales les plus chaudes jamais enregistrées et se préparent même à des températures hivernales plus chaudes. plus de chaleur à mesure que les saisons les plus chaudes commencent.

En fait, le temps était à peu près celui de l’été en juin, juillet et août dans certaines parties de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Australie. Les Péruviens sont allés à la plage le mois dernier alors que les températures atteignaient 82 degrés Fahrenheit. Un temps tout aussi doux a englouti le Paraguay et le Chili. Buenos Aires, en Argentine, a atteint 86°F, la température d’août la plus chaude depuis au moins 117 ans. La chaleur était carrément dangereuse au Brésil puisque les thermomètres dépassaient les 100°F. Le Bureau australien de météorologie a confirmé ce mois-ci que l’Australie a connu son hiver le plus chaud depuis le début de la tenue de registres il y a plus d’un siècle. Même près du pôle Sud, l’air et l’eau plus chauds ont conduit à la plus faible étendue de glace de mer jamais enregistrée autour de l’Antarctique.

« Certains d’entre eux ont établi de nombreux records, également connus sous le nom d’extrêmes » fracassant les records « », a expliqué Michael Grose, chercheur scientifique principal au CSIRO, l’agence scientifique gouvernementale australienne, dans un e-mail.

Chaleur hivernale record dans l’hémisphère sud. L’aéroport de Perth, en Australie occidentale, vient d’enregistrer sa journée d’hiver la plus chaude jamais enregistrée (les records remontent à 79 ans ici). L’Observatoire du Cap, en Afrique du Sud, enregistre sa journée d’août la plus chaude jamais enregistrée avec 32,9°C. Enregistrements… pic.twitter.com/O7kK1yZCLI –Scott Duncan (@ScottDuncanWX) 31 août 2023

Les hivers ont tendance à être plus doux dans l’hémisphère sud que dans l’hémisphère nord, et bon nombre des facteurs qui ont accru la chaleur en Amérique du Nord, en Europe et en Asie au cours des derniers mois ont le même effet sous l’équateur : les cycles de température des océans comme El Niño. sont dans leurs phases chaudes, tandis que les gaz à effet de serre issus de la combustion de combustibles fossiles s’accumulent dans l’atmosphère, réchauffant la planète et modifiant son climat. Ainsi, l’hiver chaud dans l’hémisphère sud cette année correspondait à ce que les scientifiques attendaient.

« Les prévisions saisonnières nous ont indiqué que l’hiver serait chaud, nous n’avons donc pas été surpris », a déclaré Matilde Rusticucci, professeur de sciences atmosphériques à l’Université de Buenos Aires et chercheuse au CONICET, le conseil national de recherche scientifique d’Argentine. Mais « ce n’était pas normal ».

Maintenant que le printemps est dans l’air, les chercheurs s’attendent à ce que l’Australie, l’Afrique et l’Amérique du Sud connaissent des conditions météorologiques encore plus extrêmes – pas seulement des températures élevées, mais aussi des précipitations plus intenses. Alors que l’hémisphère Nord se refroidit, cette année de températures record ne fait que se réchauffer dans le sud.

L’hiver exceptionnellement chaud de l’hémisphère sud, expliqué

Tout d’abord, un petit retour à l’école primaire : la Terre a des saisons parce que l’axe sur lequel elle tourne lorsqu’elle tourne autour du soleil tous les 365 jours est incliné plutôt que complètement vertical. Cette inclinaison signifie que pendant environ la moitié de l’année, l’hémisphère nord est davantage orienté vers le soleil que l’hémisphère sud, ce qui entraîne des journées plus longues et une accumulation de chaleur plus importante, créant ainsi l’été. Le processus s’inverse ensuite pendant l’hiver dans l’hémisphère nord, qui est également l’été dans le sud.

Mais d’autres facteurs entrent en jeu dans la façon dont les saisons se manifestent sur la planète, notamment la répartition des terres et de l’eau.

« La plus grande différence entre les hémisphères Nord et Sud dans son ensemble est que le Nord contient davantage de grands continents avec un océan Arctique, tandis que le Sud comprend moins de grandes zones terrestres, l’océan Austral et ensuite l’Antarctique », a déclaré Grose.

Les océans agissent comme des amortisseurs des conditions météorologiques et ont un effet modérateur sur le climat. L’hémisphère sud, qui compte proportionnellement plus d’océans que de terres émergées, a tendance à connaître des variations saisonnières moins drastiques que les endroits situés au-dessus de l’équateur. Cela signifie également que les hivers dans le sud partent d’une température de base plus chaude que les hivers dans le nord.

Ainsi, des pays comme le Brésil connaissent rarement des températures froides en hiver. « Le temps est sec et doux », a déclaré Fábio Luiz Teixeira Gonçalves, professeur de géosciences à l’Université de São Paulo. Les températures varient généralement entre 53°F et 78°F, mais elles sont en moyenne environ 3,6°F plus élevées depuis mai autour de São Paulo. Ces températures moyennes plus élevées ont alimenté une chaleur plus extrême.

La chaleur extraordinaire en Amérique du Sud est en train de réécrire les livres sur le climat :

2 derniers jours #Paraguay avait des stations avec Tmin >30C

Hier, le min. temp. à la base Aerea Jara, la température était de 30,6°C, c’est la température minimale la plus élevée jamais enregistrée en septembre dans tout l’hémisphère sud. pic.twitter.com/LLRX0KXjx0 – Températures extrêmes dans le monde (@extremetemps) 4 septembre 2023

Cela s’explique en partie par le fait que les océans, qui contrôlent généralement les grandes variations de température, ont été très chauds au cours des derniers mois. L’océan Pacifique subit un fort phénomène El Niño cette année, de sorte que les eaux chaudes se déplacent d’ouest en est à travers l’équateur. Cela a pour effet de réchauffer la surface de l’océan tout en canalisant l’évaporation et les précipitations. Les effets d’El Niño ont tendance à réchauffer la planète entière. L’océan Atlantique subit également des cycles de température et a atteint cette année des températures record. Les océans chauds ont contribué à maintenir l’air chaud au-dessus des terres de l’hémisphère sud.

Le facteur de fond ici est le changement climatique. Les températures moyennes augmentent partout dans le monde et tout au long de l’année, mais en général, les hivers se réchauffent plus vite que les étés. En fait, les scientifiques affirment que les températures plus élevées pendant les saisons froides constituent un indicateur plus fiable de l’influence de l’humanité sur le climat. « Nous pouvons affirmer avec une très grande certitude que les récentes saisons chaudes et les conditions météorologiques contiennent un signal de changement climatique », a déclaré Grose.

Les hivers chauds ont des conséquences importantes

Un temps plus chaud en hiver peut avoir de nombreuses conséquences importantes, même si les températures n’atteignent pas les sommets à trois chiffres de l’été. Les plantes, par exemple, s’appuient sur les signaux de température pour chronométrer leur cycle de vie, ce que les hivers plus chauds perturbent. « Nous pouvons dire qu’ils sont coucous, et pas dans le bon sens », a déclaré Gonçalves. « C’est confu. »

Plus précisément, à mesure que les saisons chaudes s’allongent et que les saisons fraîches raccourcissent, les plantes peuvent germer plus tôt et pousser plus longtemps tout au long de l’année. C’est une aubaine pour certaines espèces, mais cela peut créer un désalignement pour les plantes qui ont besoin de pollinisateurs comme les abeilles si elles fleurissent trop tôt. Cela conduit également à des saisons polliniques plus longues et plus intenses, créant de la misère pour les personnes allergiques. Les hivers chauds peuvent également modifier le moment où les plantes portent leurs fruits, ce qui peut affecter les animaux qui en dépendent pour se nourrir.

Les températures froides permettent également de contrôler les insectes dangereux, et les températures plus élevées cette année ont permis à davantage de maladies transmises par les moustiques de se propager dans des villes comme Buenos Aires. « Nous avons eu un problème de dengue hors saison, car la dengue est davantage un problème estival ici », a déclaré Rusticucci.

Des hivers plus chauds et plus secs signifient également qu’il y a moins d’eau réalimentant les rivières et les nappes phréatiques, et donc moins d’eau disponible pour l’agriculture la saison suivante. Un sol dur et sec n’absorbe pas l’eau rapidement, donc quand de la pluie tombe, elle est plus susceptible de ruisseler et de créer des crues soudaines. Et s’il ne pleut pas, le sol sec peut provoquer des tempêtes de poussière.

Tout cela converge avec d’autres façons dont les humains ont modifié l’environnement. Les zones urbaines denses comme São Paulo et Buenos Aires forment des îlots de chaleur qui retiennent plus de chaleur que les zones environnantes. Et la déforestation de forêts tropicales critiques comme l’Amazonie a perturbé les régimes de précipitations vitaux, aggravant les sécheresses, augmentant le réchauffement régional et créant des conditions propices aux incendies de forêt.

Un hiver chaud dans l’hémisphère sud peut également avoir des conséquences à l’échelle mondiale. La réduction de la glace de mer autour de l’Antarctique peut modifier les schémas de circulation océanique, modifiant ainsi le flux de nutriments vitaux nécessaires à l’alimentation des pêcheries. La glace de mer protège également la glace terrestre, de sorte que sa perte peut entraîner une fonte accrue des calottes glaciaires. Cela peut à son tour contribuer à l’élévation du niveau de la mer le long des côtes du monde entier.

Le printemps et l’été ne feront que devenir plus chauds dans le sud

Les chercheurs s’attendent à ce que les facteurs qui ont réchauffé l’hiver dans l’hémisphère sud continuent de se manifester et de s’amplifier au cours des prochains mois, à mesure que les saisons changent. « En fait, nous nous attendons à ce que l’effet le plus important d’El Niño se manifeste au fur et à mesure qu’il se forme pleinement et se manifeste ensuite dans les mois à venir et au cours de l’année prochaine », a déclaré Grose. Le dipôle de l’océan Indien, un autre cycle océanique, évolue également vers sa phase positive, qui tend à réduire les nuages ​​et les précipitations sur l’Australie. « En Australie, l’hiver chaud a constitué un nouveau record et les prévisions saisonnières prévoient également un printemps chaud », a ajouté Grose.

En Amérique du Sud, la saison plus chaude apportera également davantage de précipitations, probablement sous forme d’averses torrentielles. Au cours des dernières années El Niño, des pays comme le Paraguay et l’Uruguay ont connu des inondations meurtrières, de sorte que la région s’attend à des conditions similaires, voire pires. « Nous aurons probablement un été chaud et un été pluvieux », a déclaré Gonçalves.

En conséquence, d’autres records météorologiques sont sur le point de tomber cette année alors que la planète continue de connaître ce qui sera probablement l’année la plus chaude jamais enregistrée. Déterminer toutes les façons dont cela nous affectera est, comme aiment à le dire les scientifiques, un « domaine de recherche actif ». Nous apprenons en temps réel ce qui se passe lorsque le monde atteint un état sans précédent. Et avec le changement climatique, l’humanité connaîtra davantage de changements dont elle n’a jamais été témoin auparavant.