La Cour suprême brésilienne a autorisé une enquête sur le ministre de la Santé du pays, Eduardo Pazuello, accusé d’avoir bousillé la réponse à la crise de Covid-19 et de ne pas avoir réussi à lutter contre une épidémie majeure en Amazonie.

Le juge de la Cour suprême brésilienne Ricardo Lewandowski a approuvé lundi l’enquête, qui portera sur la gestion par Pazuello d’une vague virale mortelle dans la ville de Manaus, capitale provinciale de l’État d’Amazonas et qui abrite plus de 2 millions de personnes.

Le procureur général Augusto Aras a déclaré que le ministre «Extrêmement grave» allégations, ajoutant que Pazuello avait un « obligation légale » répondre à la crise en temps opportun, et que ne pas le faire pourrait l’ouvrir à «Responsabilité civile, administrative et / ou pénale.»

Il est nécessaire d’approfondir l’enquête afin d’obtenir des informations solides pour l’ouverture de toute action en justice.

L’enquête, demandée par Aras le week-end dernier, devrait commencer alors que Manaus est critiqué par une autre vague de la maladie, avec une nouvelle variante de coronavirus plus infectieuse aidant à submerger les hôpitaux de patients et à conduire le système de santé de la ville vers « effondrer, » selon les rapports des médias locaux.

« Il y a une atmosphère de dégoût, d’abandon, de désespoir et d’impunité » à Manaus, un employé d’une clinique de santé locale a déclaré au Guardian la semaine dernière, qualifiant la situation « Massacre complet, une situation désespérée, un film d’horreur. »

Les appels pour la sonde sont venus après que Pazuello a présenté un 200 pages « Rapport d’action » sur la réponse du ministère à la pandémie en Amazonie la semaine dernière, ce qui, selon le bureau du procureur général, montre l’inaction volontaire du ministre. Alors qu’une forte augmentation des infections y a été observée à la fin du mois de décembre, le bureau de l’AG a déclaré que Pazuello n’avait envoyé de responsables dans la région que plus d’une semaine plus tard. Le document, signé par Pazuello, aurait également reconnu un effondrement imminent du système de santé de Manuas en raison d’une augmentation du nombre de patients et d’un manque de ressources, à savoir une grave pénurie d’oxygène. Mais bien qu’il ait été conscient des graves pénuries dès le 8 janvier, le ministère n’a organisé un nouvel envoi que quelques jours plus tard, le 12 janvier, a déclaré l’AG.

De plus, alors que le ministère de la Santé recommandait que les patients gravement malades soient transférés vers des hôpitaux d’autres États le 6 janvier afin d’alléger le fardeau des ressources locales, les efforts pour y parvenir n’ont commencé que 10 jours plus tard.

Pazuello sera également invité à répondre de la livraison de 120 000 doses d’hydroxychloroquine à Manaus environ huit jours après avoir pris connaissance de la situation grave dans ce pays, tout en n’offrant aucune base scientifique pour l’utilisation du médicament, a déclaré Aras. Bien que l’hydroxychloroquine, un médicament antipaludique, ait montré une certaine promesse dans le traitement de Covid-19 aux premiers stades de la pandémie, la recherche sur le médicament a offert des résultats mitigés, sans preuve claire de son efficacité.

Le ministre, dont le bureau a déclaré qu’il attendait toujours la notification officielle de l’enquête, s’est rendu samedi à Manaus pour y superviser la distribution des vaccins, où il restera. « Aussi longtemps que nécessaire. » Entré en fonction en septembre dernier, Pazuello est le troisième ministre de la Santé à occuper le poste du président Jair Bolsonaro, ses prédécesseurs Luiz Henrique Mandetta et Nelson Teich quittant tous deux leurs fonctions à la suite de différends avec le chef de l’État sur la pandémie et les efforts du gouvernement pour y mettre un terme. Bolsonaro, qui a lui-même contracté la maladie l’année dernière, a exprimé à plusieurs reprises son scepticisme concernant les ordonnances de verrouillage, la distance sociale et d’autres mesures liées aux virus tout au long de la crise sanitaire.

Le Brésil a recensé plus de 8,8 millions d’infections à coronavirus et quelque 28000 décès depuis le début de l’épidémie, selon les données officielles, avec près de 250000 cas et 7100 décès signalés rien qu’en Amazonie. Alors que Sao Paulo, l’État le plus peuplé du Brésil, reste la région la plus durement touchée en termes de nombre total de cas, avec plus de 1,6 million de cas, l’Amazonas rural a également pris une raclée, avec des rapports faisant état de «Charniers» à Manaus l’année dernière lors d’un pic majeur de décès.

