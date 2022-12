Le Brésil et Tite ont tout gâché contre la Croatie en quart de finale de la Coupe du monde

AL-RAYYAN, Qatar – Lorsque Marquinhos s’est avancé et a embrassé le ballon avant le quatrième penalty du Brésil, Neymar était à genoux au milieu de terrain. Il avait l’air de sangloter, comme si le moment était trop grand pour être absorbé. Marquinhos marquerait l’un ou l’autre, ce qui signifiait que Neymar serait le prochain, emportant avec lui le poids de 190 millions de Brésiliens. Ou il raterait et la Coupe du monde de Neymar serait terminée.

Le gardien croate Dominik Livakovic est allé dans un sens, Marquinhos a tiré dans l’autre sens … et a embrassé le poteau, s’éloignant de la ligne de but.

Le Brésil était absent de la Coupe du monde, battu aux tirs au but vendredi par une équipe croate qui a maintenant remporté quatre tirs au but consécutifs. Neymar, qui est resté sur le terrain en pleurant dans les bras de ses coéquipiers, savait que même si ce n’était peut-être pas sa dernière Coupe du monde, à 30 ans, c’était probablement sa dernière Coupe du monde en tant que protagoniste.

L’entraîneur brésilien Tite, comme il est d’usage dans ces situations, que son équipe ait gagné ou perdu, a disparu dans le tunnel. Et peut-être pensait-il à des portes coulissantes, à des décisions non prises, à des routes non parcourues qui n’auraient jamais quitté le Séléçao face à des coups de pied contre la Croatie. C’était probablement sa dernière chance à la Coupe du monde – “le cycle est terminé”, a-t-il déclaré par la suite – et il savait que dans un monde de devinettes, la responsabilité s’arrêterait avec lui.

Pour être juste, il y a beaucoup à deviner sur le Brésil dans ce match et beaucoup à remettre en question en ce qui concerne la foi presque illimitée que Tite a montrée dans ses hommes et son système. À paraphraser l’archer de Khalil Gibran, tout ce qu’un entraîneur peut faire est de viser la flèche et de la laisser voler. Si la flèche est tordue, s’il y a du vent ou de la pluie ou si l’armure de l’ennemi est solide, elle ne trouvera pas sa cible. Mais il échouera aussi si la main de l’archer tremble ou si sa visée est défectueuse.

Ce jour-là, même un vétéran expérimenté comme Tite, l’un des meilleurs au monde dans son métier, a vu sa main trembler.

“Parfois, nous tirons droit et le ballon ne vole pas droit”, a-t-il déclaré après le match. Sauf qu’à vrai dire, il n’avait pas non plus l’impression qu’il tirait droit cette fois.

La douleur du Brésil d’être éliminé de la Coupe du monde sera aggravée par le fait qu’il a laissé le match contre la Croatie lui échapper. C’était leur jeu à gagner. Justin Setterfield/Getty Images

Le patron de la Croatie, Zlatko Dalic, l’a correctement appelé avant le match lorsqu’il a déclaré que le Brésil pourrait “souffrir” contre des équipes capables de garder le ballon, ce que son élégant milieu de terrain composé de Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic peut certainement faire (et l’a fait). La Croatie a devancé la possession de balle – l’ajout d’un milieu de terrain tel que Mario Pasalic, au lieu d’un ailier, dans son 4-3-3 a également aidé – ce qui n’est pas une mince affaire contre le Brésil, peut-être l’équipe la plus douée techniquement de la Coupe du monde.

“Je l’ai dit avant le match et je le répète maintenant”, a déclaré Dalic après le match. “Nous avons le meilleur milieu de terrain au monde et nous l’avons encore démontré aujourd’hui. Nous avons contrôlé le match.”

Mais Tite est resté fidèle à ses armes. Ses quatre premiers – Raphinha et Vinicius larges, Richarlison en haut et Neymar rentré juste derrière – sont restés en haut du terrain, laissant Casemiro et Lucas Paqueta en sous-effectif au milieu du parc. Le résultat a été que non seulement la Croatie a vu beaucoup de ballon – et quand l’adversaire a le ballon, vous ne pouvez pas marquer – mais ils ont pu établir le genre de tempo fade qui leur convenait et leur a permis 30- quelque chose de vedettes telles que Modric, Brozovic, Ivan Perisic et Dejan Lovren pour rester dans le match physiquement et athlétiquement, même après les 120 minutes (plus les pénalités) qu’ils ont disputées contre le Japon.

Le Brésil, en revanche, avait déployé un minimum d’efforts en huitièmes de finale contre la Corée du Sud – ils menaient 4-0 à la mi-temps – et la chose évidente aurait été d’accélérer le rythme et de faire en sorte que la Croatie les poursuive. Au lieu de cela, une grande partie de l’initiative est restée avec les hommes de Dalic, le Brésil se contentant de s’appuyer sur des moments individuels. C’est un plan de match qui les avait bien servis jusqu’à présent au Qatar – quand vous avez autant de talent, cela ne prend qu’un instant pour marquer – mais c’était comme si c’était un risque inutile. Parce que si le Brésil a eu ses chances, elles ont été entrecoupées de périodes inutilement longues de possession croate.

Le but transcendant de Neymar en prolongation était le moment magique pour lequel le Brésil jouait. Le problème en ce qui concerne le coaching de Tite est de savoir pourquoi ils étaient si dépendants de tels moments au lieu d’avoir un plan de match cohérent. Photo de Justin Setterfield/Getty Images

Les quatre avant, plus Lucas Paqueta, attaquant et les quatre arrière, plus Alisson, le plan de défense ne donnaient pas de résultats. Pendant une grande partie du match, Neymar était sans inspiration, Vinicius éthéré, Raphinha AWOL et Richarlison sous-servis.

Dans ces situations, soit vous ajustez votre tactique, peut-être en vous raidissant au milieu du parc pour obtenir plus de balle, soit vous changez simplement de personnel à l’avant. Tite a opté pour ce dernier. D’abord Raphinha, puis Vinicius puis Richarlison ont fait place respectivement à Antony, Rodrygo et Pedro. Le soliste, Neymar, n’a pas changé, ni la feuille de cantiques ; juste le chœur. Et devine quoi? La chanson est restée la même.

Alors même que la Croatie commençait à se fatiguer et que le Brésil se créait des occasions, le jeu se sentait toujours dans la balance – et puis vint le moment où Tite a dû se sentir justifié, alors que le Brésil a pris les devants à la fin de la première période de prolongation avec le le plus brésilien des buts, converti par leur plus brésilien des joueurs.

jouer 0:57 Ale Moreno n’a pas été impressionné par la performance de Neymar contre la Croatie, malgré son superbe but.

Neymar a reçu le ballon et s’est frayé un chemin dans la défense croate, jouant une-deux avec Rodrygo puis avec Paqueta avant d’arrondir Livakovic pour porter le score à 1-0. C’était son 77e but pour le Brésil, égalant le record de l’équipe nationale de Pelé, et depuis son lit d’hôpital, on pouvait imaginer le roi hocher la tête en signe d’approbation. Le banc du Brésil s’est vidé et a assailli un Neymar en fête dans le coin. Toute l’équipe a célébré, à l’exception de deux joueurs : Thiago Silva s’est accroché dans sa surface de réparation, les doigts pointés vers le ciel, remerciant Dieu, tandis que Casemiro était allongé face contre terre sur le terrain, ressentant un mélange de soulagement et d’épuisement.

C’était presque comme si ces deux grands vétérans soupçonnaient quelque chose que les autres ne soupçonnaient pas, à savoir que ce n’était pas fini. À vrai dire, ce n’est jamais contre la Croatie – pas avant que le coup de sifflet ne retentisse trois fois. Et ainsi, lorsque le tacle de Josko Gvardiol a signalé une contre-attaque croate qui s’est rapidement – et inexplicablement – transformée en un 3 contre 3, et le remplaçant Mislav Orsic a trouvé le remplaçant Bruno Petkovic dans la surface, et il a balancé une grosse botte gauche à travers le ballon , et ça s’est terminé (avec une légère déviation sur Marquinhos) au-delà d’Alisson et au fond du filet, du coup on était à niveau.

C’est le football, un sport exaspérant qui tourne à plein régime. Celui où le costaud Petkovic – le Croate Mister Bump, qui, jusque-là, avait surtout vu le ballon rebondir sur ses membres – peut soudainement se transformer en un héros improbable. Celui où l’élan peut basculer si brusquement que lorsque les joueurs se sont alignés pour la fusillade, c’est le Brésil qui avait l’air impassible et craintif tandis que la Croatie, la poitrine gonflée, avait l’air de savourer l’occasion. Celui où Tite, avec toutes ses richesses offensives, peut trébucher de la pire des manières et être laissé à réfléchir à des décisions qui ont mal tourné.

A partir de là, le Brésil va se regrouper et réessayer en 2026. Mais son attente d’un premier titre en Coupe du monde depuis 2002 se poursuit. Laurence Griffiths/Getty Images

De son approche – qui a donné les clés à la Croatie – à ses remplacements – qui ont gardé cette approche intacte et ont simplement changé le personnel – au fait que le Brésil a concédé sur un contre alors qu’il n’était qu’à trois minutes d’atteindre une demi-finale de Coupe du monde , c’était l’un des grands péchés capitaux du football. Et si vous voulez pinailler, pour avoir sauvé son meilleur tireur de penalty, Neymar, pour le cinquième penalty, celui qui n’est jamais venu. (Dalic, qui est 4 contre 4 en fusillade, n’a pas pu s’empêcher de dire : « Je l’aurais utilisé plus tôt. »)

Il y a tellement de choses qu’un entraîneur de football fait ne pas contrôle, et il ne fait aucun doute que Tite restera dans les mémoires comme l’un des plus grands entraîneurs du Brésil. Mais ce jour-là, il est tombé dans le piège dans lequel les entraîneurs, dans tous les sports, tombent si souvent. Il a montré trop de foi en ses joueurs, trop de foi en ses choix, trop de foi en ce qui les a amenés là. Et maintenant, il devra vivre avec le regret, tout comme Neymar et comme tout le Brésil. Et un jour, peut-être, ils s’en remettront.

“Nous sommes tous responsables dans une certaine mesure, mais je comprends que je suis le plus responsable”, a déclaré Tite après le match. “Mais les héros et les méchants n’existent pas dans le sport. Vous partagez la joie et vous partagez la tristesse.”

Quant à la Croatie, deux demi-finales consécutives de Coupe du monde parlent d’elles-mêmes. Le milieu de terrain stellaire pourrait faire la une des journaux tandis que son courage et sa ténacité pourraient faire l’envie des autres équipes, mais c’était un match qui, surtout, les a vus surpasser l’opposition autant que les dépasser et les dépasser.