Le Brésil et l’Espagne s’affronteront amicalement à Santiago Bernabeu dans le cadre de la campagne contre le racisme

Le Brésil jouera un match amical contre l’Espagne au Bernabeu en mars de l’année prochaine dans le cadre d’une campagne contre le racisme en soutien à l’attaquant du Real Madrid Vinicius Jr, a déclaré mardi le président espagnol de la FA (RFEF), Luis Rubiales.

Rubiales et son homologue brésilien de la FA (CBF), Ednaldo Rodrigues, se sont rencontrés à Madrid pour lancer leur mouvement commun de lutte contre le racisme sous le slogan « One skin ».

L’accord fait suite aux insultes racistes que Vinicius, 22 ans, a subies lors d’un match de LaLiga à Valence en mai, le 10e incident de ce type contre le joueur que LaLiga a signalé aux procureurs cette saison.

« Il est important de comprendre que des sanctions plus sévères doivent être appliquées en cas de racisme par les autorités du football », a déclaré Rodrigues lors d’une conférence de presse.

« Les amendes ne suffisent pas. Les clubs doivent également être tenus responsables. La CBF a été la première fédération de football à adopter des sanctions plus sévères pour les cas de racisme, comme la déduction de points au classement de la ligue, la fermeture des tribunes ou l’expulsion à vie des membres du club.

« Nous devons mener une campagne mondiale pour lutter contre ce virus qui fait honte à tout le monde dans le football. »

Le mois dernier, la CBF a également lancé une campagne nationale contre le racisme lors des matches de championnat brésilien avec le slogan « Il n’y a pas de jeu avec le racisme ».

Le Brésil, quintuple champion du monde, est dans la région pour des matches contre la Guinée à Barcelone samedi et le Sénégal à Lisbonne trois jours plus tard.

La CBF a travaillé en étroite collaboration avec Vinicius sur les détails entourant les deux matches amicaux, car elle voulait s’assurer que le joueur était à l’aise avec les matchs qui se déroulaient à Iberia. L’ailier du Real Madrid a soutenu l’idée, ont indiqué des sources.

« Il n’y a pas de place pour les insultes racistes dans notre football », a déclaré Rubiales.

« Il est intolérable que de tels événements comme ce qui s’est passé avec Valence aient lieu dans notre pays.

« Je suis désolé car cela ne représente pas notre pays et qui nous sommes et ternit notre réputation dans le monde entier. Nous avons un problème avec le racisme et nous devons nous battre.

