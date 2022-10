Le Brésil et les États-Unis jouent un match nul 1-1 pour se rapprocher des quarts de finale, les espoirs de l’Inde s’estompent

Les prétendants au titre, le Brésil et les États-Unis, ont fait match nul 1-1 dans un match du Groupe A au rythme effréné alors que les deux équipes se rapprochaient des quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA, vendredi.

Les deux buts ont été marqués en première mi-temps, en l’espace de quatre minutes. Nicollette Kiorpes a donné l’avantage aux USA à la 33e minute mais Carol a rétabli la parité à la 37e minute. Le résultat nul signifie que les deux hôtes, l’Inde et le Maroc, qui s’affronteront plus tard dans la journée, auront du mal à rester dans le calcul pour une place en quart de finale.

Le Brésil et les États-Unis ont quatre points après leurs victoires respectives contre le Maroc et l’Inde. L’Inde affrontera le Brésil et les États-Unis affronteront le Maroc lors des derniers matches de groupe lundi.

L’Inde s’est inclinée 0-8 contre les États-Unis tandis que le Brésil a battu le Maroc 1-0 lors de la première journée de mardi.

Ce fut un match disputé de manière égale entre le Brésil et les États-Unis qui ont eu plus de possession de balle ainsi que plus de tirs sur le but adverse.

Les États-Unis, champions de la Concacaf, avaient 57 % de possession de balle et 19 tirs, dont sept cadrés. Le Brésil, champion d’Amérique du Sud, a réussi 15 tirs dans le match dont quatre cadrés.

Les Sud-Américains ont fait pression pour un but gagnant dans les phases finales du match, mais les défenseurs américains ont fait un excellent travail pour défendre leur citadelle.

A Margao, le Nigeria, champion d’Afrique, a battu la Nouvelle-Zélande 4-0 dans un match du Groupe B.

Amina Bello (16e), Miracle Usani (34e), Taiwo Afolabi (75e) et Edidiong Etim (90+5) ont marqué pour le Nigeria.

Il s’agissait de la deuxième défaite de la Nouvelle-Zélande dans le tournoi puisqu’elle s’était inclinée 1-3 contre le Chili mardi. Le Nigeria avait également perdu contre l’Allemagne 1-2 lors de son match d’ouverture.

