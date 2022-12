Le Brésil et l’Argentine visent la demi-finale du blockbuster

Le Brésil cherche à devenir la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde vendredi, tandis que l’Argentine pourrait organiser un affrontement sud-américain à succès s’il dépasse les Pays-Bas.

Après trois semaines d’action palpitante, il ne reste plus que huit équipes debout alors que le tournoi de 32 nations se dirige vers les tours finaux de la compétition à élimination directe après une pause de deux jours.

Le Brésil, quintuple champion, a donné le coup d’envoi des quarts de finale contre la Croatie, deuxième surprise en 2018, avec Neymar en forme et tirant à nouveau après une blessure à la cheville qu’il a subie lors du match d’ouverture.

“Je ferai tout ce que je peux pour gagner avec l’équipe nationale brésilienne. C’est notre mission et notre rêve”, a déclaré Neymar.

“Nous nous rapprochons de plus en plus, nous avons une autre étape à franchir maintenant.”

La Croatie est une équipe bien différente de celle qui a atteint la finale il y a quatre ans, mais Luka Modric, 37 ans, reste le joueur qui les fait vibrer.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Je suis d’accord que nous avons fait une bonne chose en atteignant les quarts de finale, mais malgré cela, nous aimerions faire plus”, a déclaré Modric, qui affrontera ses coéquipiers du Real Madrid Vinicius Junior, Rodrygo et Eder Militao dans le match. au stade Education City.

« Nous savons que le plus grand match est devant nous. Le Brésil est toujours favori. Nous devons être nous-mêmes.”

Lionel Messi, sept fois vainqueur du Ballon d’Or, espère enfin mettre fin à son attente d’un titre de Coupe du monde avec l’Argentine, après avoir perdu la finale face à l’Allemagne en prolongation il y a huit ans.

Les détenteurs de la Copa America affronteront les Pays-Bas lors du deuxième quart de finale de vendredi au stade Lusail, lieu de la finale du 18 décembre.

Les deux pays se sont rencontrés cinq fois lors de la Coupe du monde, y compris lors de la finale de 1978, que l’Argentine a remportée 3-1 après prolongation. L’Argentine n’a jamais battu les Néerlandais en 90 minutes.

C’est une répétition de leur affrontement en demi-finale de 2014 au Brésil, où les Sud-Américains avaient gagné aux tirs au but après un match nul 0-0 après 120 minutes.

“En 2014, j’étais là-bas et les choses se sont terminées légèrement différemment (comme nous le voulions) mais j’aimerais changer cela maintenant”, a déclaré l’attaquant néerlandais Memphis Depay lors d’une conférence de presse d’avant-match.

“Assez stupide”

Après la défaite choc de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors de son premier match, Messi a ébloui au Qatar et les Néerlandais devront annuler son effet sur le match.

“Nous n’allons pas vous dévoiler notre tactique (sur l’arrêt de Messi). Ce serait assez stupide de révéler votre propre tactique”, a déclaré l’entraîneur Louis van Gaal aux journalistes.

“Messi est le joueur créatif le plus dangereux, il est capable de créer beaucoup et de marquer des buts lui-même. Mais quand ils perdent le ballon, il ne participe pas beaucoup, cela nous donne des chances”, a-t-il déclaré.

L’Angleterre a reçu un coup de pouce avant la confrontation de samedi avec la France, championne en titre, alors que Declan Rice a repris l’entraînement après une maladie.

Raheem Sterling devrait également rejoindre l’équipe vendredi après avoir passé du temps en Angleterre à la suite d’un vol à son domicile.

Le Portugal a démenti les informations selon lesquelles Cristiano Ronaldo aurait menacé de quitter l’équipe après avoir été mis au banc pour leur défaite 6-1 contre la Suisse lors des huitièmes de finale.

Ronaldo s’est ensuite adressé aux médias sociaux pour dire que le Portugal était “trop ​​​​uni pour être brisé par des forces extérieures” avant son match contre le Maroc, quart de finaliste pour la première fois.

Meilleur buteur de tous les temps du football international masculin avec 118 buts, Ronaldo a été abandonné au profit de Goncalo Ramos contre la Suisse.

Ramos, 21 ans, a justifié la décision audacieuse de Fernando Santos en inscrivant un triplé et en fournissant une passe décisive pour ses débuts au Portugal.

Le Maroc tente de devenir la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde.

Des milliers de supporters marocains sont descendus dans les rues de Doha après que les Lions de l’Atlas ont éliminé l’Espagne aux tirs au but en huitièmes de finale.

“On a réussi à créer une famille, et on sent qu’il y a tout un pays derrière nous”, a déclaré l’entraîneur Walid Regragui.

“Vous ressentez cette énergie, cela aide à performer comme ça.”

Il a ajouté: “J’ai un groupe incroyable, ils s’en tiennent à ce que je dis et le font. Je ne sais pas jusqu’où nous irons.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici