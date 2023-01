Le Brésil et l’Argentine se préparent à lancer une monnaie commune qui pourrait devenir l’euro d’Amérique du Sud

(Photo de Md Rafayat Haque Khan/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images)

Le Brésil et l’Argentine se préparent à lancer une monnaie commune, ont annoncé dimanche leurs dirigeants.

Les monnaies communes ont tendance à stimuler les échanges en éliminant les coûts de conversion et l’incertitude des taux de change.

Le Brésil et l’Argentine pourraient ensuite étendre l’initiative aux pays voisins, créant une monnaie de type euro pour l’Amérique du Sud.

Le Brésil et l’Argentine se préparent à lancer une monnaie commune qui pourrait devenir à terme euro-projet de type adopté par toute l’Amérique du Sud, selon les dirigeants des deux pays.

Les dirigeants des pays – le nouveau président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le dirigeant argentin Alberto Fernández – ont déclaré qu’une monnaie commune pourrait aider à stimuler le commerce sud-américain, dans un communiqué conjoint publié dans le journal Profil le dimanche.

“Nous avons l’intention de surmonter les obstacles à nos échanges, de simplifier et de moderniser les règles et de promouvoir l’utilisation des monnaies locales”, ont-ils déclaré.

“Nous avons également décidé de faire avancer les discussions sur une monnaie sud-américaine commune qui pourrait être utilisée à la fois pour les flux commerciaux et financiers, réduisant les coûts opérationnels et notre vulnérabilité externe”, ont ajouté Lula et Fernández.

Cette décision intervient alors que les pays cherchent de plus en plus à “dé-dollariser” ou à s’éloigner de l’utilisation du billet vert, la monnaie dominante utilisée dans le commerce. La Russie et l’Iran ont déclaré la semaine dernière ils travaillaient sur un “stablecoin” adossé à l’or destiné à être utilisé dans le commerce entre les deux pays.

Le Brésil veut appeler la monnaie commune le “sur” (sud) et les deux pays envisagent de permettre à terme à d’autres pays sud-américains de l’utiliser pour créer le deuxième plus grand bloc monétaire du monde, selon un Financial Times rapport citant des personnes proches du dossier.

Le sur serait initialement parallèle au réal brésilien et le Peso argentin, selon le FT, et serait utilisé dans le commerce bilatéral entre les pays d’Amérique latine. Cela pourrait éroder la domination du dollar, qui a été utilisé dans 96% des transactions commerciales dans la région entre 1999 et 2019, selon Réserve fédérale recherche.

Les monnaies communes ont tendance à stimuler les échanges entre les pays concernés car elles suppriment les coûts de conversion et l’incertitude des taux de change.

L’euro est utilisé dans 20 États membres de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne et l’Italie, et se classe juste derrière le Dollars américain dans les avoirs de réserve internationaux, selon le Banque de Francetandis que le Franc CFA et le Dollar des Caraïbes orientales sont d’autres exemples de monnaies communes.

Mais un inconvénient des monnaies communes est qu’elles peuvent propager les chocs économiques entre les pays qui les ont adoptées.

L’Argentine est actuellement aux prises avec inflation annuelle de 95%, les banquiers centraux imprimant d’énormes sommes d’argent pour financer les dépenses. Le gouvernement doit également encore plus de 40 milliards de dollars au Fonds monétaire international grâce à un plan de sauvetage qui a eu lieu en 2018.

Les stratèges monétaires ont eu tendance à critiquer les propositions passées d’une monnaie sud-américaine commune, notant qu’elle relierait plusieurs économies volatiles avec des niveaux élevés d’inflation et de dette.

“C’est comme l’Europe, sauf que tout le monde est grec !” Paulo Gitz, responsable des actions mondiales chez XP International, a déclaré Twitter Dimanche, faisant référence à la crise de la dette publique qui a frappé l’économie grecque, membre de la zone euro, entre 2009 et 2018.