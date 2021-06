Le Brésil et l’Argentine doivent mettre de côté la dispute de la Copa America alors que les qualifications pour la Coupe du monde 2022 reprennent

Au milieu de toute l’agitation autour de la prochaine Copa America et de son lieu d’accueil, il est facile d’oublier qu’il y a deux tours de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui se joueront en Amérique du Sud. Ce sont cependant les jeux les plus importants.

À l’origine, ces dates étaient réservées aux matchs amicaux pré-Copa. Mais à cause de la pandémie, l’Amérique du Sud est loin derrière. Seuls quatre tours de matches ont été joués. 14 autres doivent être intégrés avant la fin du mois de mars de l’année prochaine. Et donc il y a un tour ce jeudi et vendredi, et un autre mardi prochain, avant que les équipes se rendent au Brésil pour la Copa.

Cela met le football international sud-américain dans une position curieuse. Il n’y a eu aucun match de compétition depuis novembre dernier. La Bolivie, le Chili et l’Équateur ont réussi à jouer des matchs amicaux en mars. Tout le monde se réunit pour la première fois en sept mois. Et maintenant, les matchs de préparation sont plus importants que le tournoi qui suit. La Copa America est clairement secondaire. La priorité de chacun est d’arriver au Qatar à la fin de l’année prochaine.

La confédération sud-américaine CONMEBOL dispose de quatre places automatiques pour la Coupe du monde 2022, qui débutera le 21 novembre de l’année prochaine, l’équipe terminant cinquième devant passer par une éliminatoire. Jusqu’à présent, trois équipes se sont éloignées du peloton au sommet du classement, et deux d’entre eux s’affrontent lors du seul match qui se jouera vendredi lorsque le Brésil accueillera l’Equateur à Porto Alegre.

Le Brésil est en tête des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde après quatre matches. NELSON ALMEIDA/POOL/AFP via Getty Images

Avec quatre victoires sur quatre, le Brésil a trouvé l’an dernier un mélange meilleur que tout ce qu’il avait fait depuis la fin de la précédente série de qualifications pour la Coupe du monde. La défaite en quart de finale de 2018 contre la Belgique en Russie a laissé l’entraîneur Tite confus. Son côté avait été trop ouvert sur le flanc gauche. Il a répondu avec une approche plus prudente de la part de ses arrières latéraux, mais cela n’a jamais semblé entièrement convaincant même si le Brésil a remporté la Copa 2019 à domicile. Depuis lors, il a essayé quelque chose de nouveau, libérant l’arrière gauche offensif Renan Lodi pour avancer avec le milieu de terrain Douglas Luiz couvrant l’espace derrière lui.

Mais Douglas Luiz est suspendu pour ce match qui pourrait offrir une lueur d’espoir à l’Équateur, qui est fort en contre-attaque. Sous la direction de l’entraîneur argentin Gustavo Alfaro, l’Équateur a débuté par une prestation très défensive et une défaite 1-0 à l’extérieur de l’Argentine, suivie de trois victoires palpitantes. Ils seront très méfiants face à la menace d’attaque du Brésil et on peut s’attendre à ce qu’ils redeviennent prudents. De manière réaliste, ils sentiront que tout ce qu’ils retireront de ce match sera un bonus, et leur objectif sera d’avancer avec une confiance intacte. Là encore, le Brésil n’a jamais perdu une qualification pour la Coupe du monde à domicile, un record qui doit tomber un jour, et après si longtemps hors de combat, ils pourraient être plus vulnérables. Mais une défaite du Brésil serait un choc encore plus grand que la nouvelle surprise de lundi dernier que le pays accueillerait la Copa America.

L’autre équipe qui se porte bien est l’Argentine, qui, sous la direction de Lionel Scaloni, a fait de grands progrès depuis la Copa 2019, lorsqu’elle a perdu contre le Brésil en demi-finale. Ressemblant plus à une équipe qu’à aucun autre moment depuis qu’ils ont atteint la finale de la Centenary Copa aux États-Unis il y a cinq ans, ils ont accumulé trois victoires et un match nul, et sont les favoris pour remporter une autre victoire à domicile contre le Chili le Jeudi soir.

Cependant, tous leurs problèmes n’ont pas disparu. Il y a encore une pénurie de talents en défense centrale. Mais le Chili saura-t-il tester la faiblesse ? Le nouvel entraîneur Martin Lasarte est handicapé par la perte de la centrale électrique du milieu de terrain Arturo Vidal, qui a été hospitalisé après avoir été testé positif pour COVID-19. Et le gros problème est celui avec lequel l’ancien entraîneur Reinaldo Rueda a lutté pendant deux ans avant de choisir de démissionner : le Chili n’a pas développé de joueurs avec la qualité de la génération qui a remporté deux Copas consécutives en 2015-16, et sont toujours dépendants. sur la vieille garde.

Rueda a quitté le navire pour prendre en charge sa Colombie natale. Il entre directement dans le grand bain avec un match décisif à l’extérieur du Pérou, le match qui clôture l’action de jeudi. La Colombie a quatre points et a subi deux tours désastreux de lourdes défaites en novembre. Le Pérou n’a qu’un point et a désespérément besoin d’une victoire pour rester en contact.

Un autre affrontement à haute pression survient plus tôt ce même jour, entre l’Uruguay et le Paraguay. Les deux équipes sont dans le tableau intermédiaire avec six points. Les gagnants rejoindront le peloton de tête, tandis que les perdants reviendront parmi les remorques. Il sera intéressant de voir l’approche de l’Uruguay. Edinson Cavani est suspendu et un certain nombre d’autres grévistes sont blessés. Cela pourrait donc être une chance pour l’entraîneur Oscar Washington Tabarez de sortir de son système 4-4-2 habituel. L’Uruguay pourrait aligner davantage de ses jeunes milieux de terrain centraux talentueux et avoir la possibilité d’utiliser des ailiers de chaque côté de Luis Suarez. Cela aurait dû être l’occasion pour le meneur de jeu Giorgian De Arrascaeta d’être utilisé dans sa position favorite, au milieu. Mais lui aussi est tombé avec COVID-19.

L’autre match, le premier du tour, se joue entre la Bolivie et le Venezuela. La Bolivie en bas de tableau n’a qu’un point et tous ses espoirs sont de gagner ce match. Le Venezuela, la seule équipe sud-américaine à n’avoir jamais participé à une Coupe du monde, est déçu de n’avoir que trois points jusqu’à présent. Et ils trouveront les choses très difficiles dans les conditions qui prévalent.

Certains des entraîneurs européens ayant travaillé récemment en Amérique du Sud ont été déconcertés par les défis posés par l’altitude, où le ballon se déplace plus rapidement dans l’air raréfié et les joueurs non habitués sont à bout de souffle et incapables de jouer leur jeu normal. En novembre dernier, Carlos Queiroz, très expérimenté, a perdu son emploi avec la Colombie après une défaite embarrassante 6-1 à Quito, la capitale équatorienne de haute altitude. Queiroz est portugais, comme le patron vénézuélien Jose Peseiro, qui fait maintenant face au défi de l’altitude plus extrême de La Paz. Le match sera un test de sa préparation au type de rencontre qui rend la qualification pour la Coupe du monde en Amérique du Sud si compétitive et si absorbante.