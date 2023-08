Le Brésil et d’autres pays de la forêt amazonienne se réuniront pour la première fois en 14 ans sur les menaces environnementales

Un sommet amazonien, réunissant des dirigeants du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou, de la Guyane, du Venezuela, du Suriname et de l’Équateur, se réunira pour la première fois en 14 ans.

Le sommet abordera la manière dont les nations peuvent protéger la forêt amazonienne contre des menaces telles que le crime organisé sur la collecte illégale de bois.

Le Brésil envisage de créer un effort policier international pour lutter contre le crime organisé après avoir reconnu que la répression locale a été inefficace.

Pour la première fois en 14 ans, les présidents des nations sud-américaines abritant la forêt amazonienne convergent pour tracer une voie commune pour la protection de la biorégion et lutter contre le crime organisé. Le sommet de mardi et mercredi dans la ville brésilienne de Belém est une réunion de l’Organisation du Traité de coopération amazonienne, une alliance édentée de 45 ans qui ne s’est réunie que trois fois auparavant.

L’Amazonie s’étend sur une superficie deux fois plus grande que l’Inde, dont les deux tiers se trouvent au Brésil. Sept autres pays et un territoire se partagent le tiers restant : la Colombie, le Pérou, le Venezuela, la Bolivie, le Guyana, le Suriname, l’Équateur et la Guyane française. Des présidents de tous sauf de l’Équateur, du Suriname et du Venezuela sont présents.

La destruction massive de la forêt amazonienne est une catastrophe climatique et tous les pays du sommet ont ratifié l’accord de Paris sur le climat qui oblige les signataires à fixer des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c’est à peu près aussi loin que leur politique commune va.

LA DÉFORESTATION AU BRÉSIL A AUGMENTÉ DE 30 % EN 12 MOIS, DIT L’AGENCE

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré qu’il espérait que le sommet de Belém réveillerait l’organisation longtemps endormie.

« Il n’a jamais été aussi urgent de reprendre et d’étendre cette coopération. Le défi de notre époque et les opportunités qui se présentent exigeront une action commune », a déclaré Lula au début de l’événement mardi matin.

C’est la deuxième tentative de Lula de former un bloc Amazon. Il a réessayé lors du dernier sommet amazonien en 2009, lors de sa première présidence, mais n’a été rejoint que par un seul autre président de la région, Bharrat Jagdeo de Guyane. Le président français Nicolas Sarkozy était également présent. Alors comme aujourd’hui, l’objectif était de présenter une Amazonie unie lors des discussions annuelles sur le climat connues sous le nom de COP à Copenhague. Ça a échoué.

« Le contexte est totalement différent aujourd’hui », a déclaré à l’Associated Press la ministre brésilienne de l’Environnement et du Changement climatique, Marina Silva. « Le président Lula est très déterminé à ce que ce sommet ne soit pas juste un autre événement sans résultats réels pour les décisions qui seront annoncées ici. »

Silva a déclaré que l’événement va au-delà des pourparlers sur le climat et abordera également la manière dont les pays empêcheront l’Amazonie d’atteindre un point de basculement, dans lequel l’ancienne forêt libère du dioxyde de carbone hors de contrôle. Selon certains scientifiques, cela se produira lorsque 20 à 25 % de la forêt seront détruits. La baisse des précipitations qui en résulterait transformerait plus de la moitié de l’Amazonie en savane tropicale, avec une immense perte de biodiversité.

Jusqu’à présent, les engagements en matière de protection des forêts ont été inégaux. Le Brésil et la Colombie se sont engagés à arrêter complètement la déforestation d’ici 2030, mais d’autres pays hésitent à suivre.

Les objectifs notables incluent :

— BRÉSIL : Lula a déclaré qu’il créerait 14 nouveaux territoires autochtones et en a déjà créé six. Il a également déclaré qu’il rétablirait l’engagement climatique officiel du Brésil, 37% d’émissions en moins d’ici 2025 par rapport à 2005, qui avait été affaibli sous son prédécesseur. Mais ce n’est qu’une promesse et n’a pas été officialisée.

— COLOMBIE : le gouvernement de Gustavo Petro a défini une stratégie sur 30 ans pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et réduire ses gaz à effet de serre de 51 %.

— ÉQUATEUR : Le président Guillermo Lasso a déclaré qu’il dirigerait son pays vers une transition écologique vers zéro émission de carbone d’ici 2050. D’ici 2025, le pays vise à réduire la déforestation pour éviter 16,5 millions de tonnes d’émissions. L’Équateur espère également créer un couloir biologique qui permet aux animaux de se déplacer sur de longues distances, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Gustavo Manrique plus tôt cette année.

Le président colombien Gustavo Petro a cherché à se positionner comme un leader dans les efforts mondiaux pour le climat et la protection de l’Amazonie. Lors d’une récente réunion dans la ville colombienne de Leticia, les ministres de l’environnement des huit pays ont convenu de proposer une stratégie commune pour empêcher l’Amazonie d’atteindre un « point de non-retour ». Petro a également parlé de la nécessité de s’éloigner des hydrocarbures, l’une des principales causes du changement climatique, alors que le pétrole est l’une des principales exportations de son pays.

Le Pérou ne cherche pas seulement une déclaration visant à ralentir l’effondrement de l’Amazonie, mais des accords pour lutter contre le trafic de drogue et d’autres activités illégales.

LA FORÊT AMAZONIENNE POURRAIT ATTEINDRE LE « POINT DE NON-RETOUR » ET DISPARAÎTRE DANS 50 ANS, DISENT LES EXPERTS

Pour faire face à la menace que partagent les pays du crime organisé, Lula a déjà annoncé que le Brésil créerait un centre de coopération policière internationale à Manaus, la plus grande ville d’Amazonie. L’annonce a souligné la prise de conscience des gouvernements que les raids et les répressions isolés ont été inefficaces.

« Vous voyez une reconnaissance rampante … de l’importance de lutter contre la criminalité en Amazonie », a déclaré Rob Muggah, co-fondateur de l’Igarape Institute, un groupe de réflexion axé sur la sécurité. Mais l’effort n’a pas encore été sérieux, a-t-il ajouté. « Nous nous y attaquons toujours avec des pansements. »

La coopération transfrontalière en Amazonie a toujours été limitée, sapée par un manque de confiance, des différences idéologiques et le manque de présence gouvernementale. Mais la conscience environnementale naissante et la reconnaissance généralisée de l’importance de l’Amazonie dans l’arrêt du changement climatique ont revigoré la volonté d’un changement de paradigme.

Il y a déjà eu des signes encourageants. En 2018, les pays d’Amérique latine ont signé l’accord d’Escazu qui a établi le droit du public à l’information environnementale et à la participation à la prise de décision, et protégé les écologistes. Cependant, plusieurs pays, dont le Brésil, ne l’ont pas encore ratifié. L’année suivante, ils signent le Pacte de Leticia pour mieux coordonner la protection de l’environnement.

Lula a déclaré qu’il espérait qu’une « Déclaration de Belém » – déjà rédigée – deviendrait l’appel commun aux armes des nations alors qu’elles se dirigent vers la conférence mondiale sur le climat en novembre à Dubaï.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Ce sommet renforce également la stratégie de Lula visant à tirer parti de la préoccupation mondiale pour la préservation de l’Amazonie. Enhardi par une baisse de 42% de la déforestation au cours de ses sept premiers mois au pouvoir, il a sollicité un soutien financier international pour la protection des forêts. Les dirigeants de la Norvège et de l’Allemagne, grands contributeurs au Fonds amazonien du Brésil pour le développement durable, ont été invités, ainsi que leurs homologues d’autres régions cruciales de la forêt tropicale : l’Indonésie, la République du Congo et la République démocratique du Congo.

En dehors du sommet officiel, quelque 20 000 peuples autochtones et autres de différents pays amazoniens ont programmé 400 événements parallèles. Au cours de sessions de plusieurs heures, ils ont présenté des demandes à des ministres principalement du Brésil, mais aussi de Colombie, du Pérou et d’autres pays. Un résumé de ces discussions sera présenté aux présidents réunis, y compris une proposition visant à interdire toute nouvelle production pétrolière dans la région.

« Je n’avais jamais vu une réunion aussi importante pour discuter de la préparation d’une COP », a déclaré à l’AP le chef du sablier Manoel Cunha, 55 ans, notant que même lors d’événements majeurs, les ministres sont généralement minces sur le terrain. « Une réunion de cette ampleur, avec des peuples autochtones, des agriculteurs familiaux, des communautés riveraines, des pêcheurs et des Afro-Brésiliens, avec une telle présence d’autorités nationales et internationales, est sans précédent », a-t-il déclaré.

Avant le sommet, Gisela Padovan, secrétaire brésilienne aux Affaires étrangères pour l’Amérique latine et les Caraïbes, a noté que l’Organisation du traité de coopération amazonienne ne compte que 17 employés, mais que les présidents de Belém visent à la développer. Elle a dit qu’il y avait un engagement à coordonner l’action future à travers le groupe.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était optimiste quant aux décisions concrètes et aux actions issues du sommet, le célèbre leader autochtone Raoni Metuktire a déclaré à l’AP qu’il avait l’intention de parler avec les présidents et de préciser qu’ils n’avaient effectivement pas le choix.

« Ils doivent arrêter cette déforestation. Ce que je vais dire, c’est que si les présidents ne prennent aucune mesure, ils vont avoir de graves problèmes environnementaux », a-t-il déclaré lundi par l’intermédiaire d’un interprète, parlant sa langue natale, le kayapo. Campement indigène. « Les catastrophes naturelles seront un problème pour nous tous, êtres humains. »