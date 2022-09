Le bilan du Brésil la saison dernière est impressionnant : 10 victoires et trois nuls, 30 buts marqués et seulement quatre encaissés. On pourrait alors penser que l’équipe naviguerait dans les eaux les plus calmes en vue de la Coupe du monde.

Mais l’entraîneur Tite a fait des vagues avec sa dernière sélection avant le Qatar pour les matches amicaux de ce mois-ci contre le Ghana et la Tunisie. Il y a quelques surprises – et leur signification réelle est sujette à interprétation.

Il n’y a qu’un seul arrière droit dans l’équipe de 26 joueurs, sans place pour Dani Alves. Est-ce à dire que le vétéran n’a aucune chance de prendre l’avion pour le Qatar ? Presque certainement pas. L’absence de renfort à Danilo montre que la porte est toujours ouverte à Alves. Pour ces matchs, il y a quelques défenseurs centraux, notamment Eder Militao, qui peuvent passer à l’arrière si nécessaire.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

À son âge, Alves doit être en parfaite condition physique, ce qui n’est pas le cas actuellement après son récent déménagement au Mexique. On lui laisse le temps de se mettre à la condition requise.

La place d’arrière gauche de réserve est également un casse-tête. Alex Sandro est le premier choix. Un joueur national, Guilherme Arana, était en pole position pour la place de réserve, mais cette semaine a subi une grave blessure, l’excluant de la Coupe du monde. Alex Telles est entré avec Renan Lodi laissé de côté.

Déception aussi pour Philippe Coutinho, traditionnellement le favori de l’entraîneur Tite. Il a perdu contre Everton Ribeiro de Flamengo, rappelé après la récente série d’excellents résultats de son équipe. Cela signifie-t-il que Ribeiro est désormais en tête dans la quête d’une place en Coupe du monde ? Ou est-ce simplement un test, une dernière chance pour le joueur de montrer qu’il peut apporter sa forme de club à l’équipe nationale ? Seul le temps nous le dira.

Les joueurs d’Arsenal Gabriel Jesus et Gabriel Martinelli sont deux des meilleures stars du Brésil, mais ils ne rejoindront pas leur équipe nationale pour les derniers matches amicaux avant la Coupe du monde au Qatar. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Trois autres joueurs de Premier League pourraient bien être déçus – et dans le cas de quelques-uns, peut-être même mystifiés. Il s’agit du trio d’Arsenal composé de Gabriels : Magalhaes, Martinelli et Jesus, tous nommés dans la dernière équipe, tous exclus désormais. Qu’est-ce que cela veut dire?

Avec son pied gauche et ses qualités de leader, Gabriel Magalhaes avait ressemblé à un verrou pour la quatrième place de défenseur central. Mais il y a des premières convocations pour deux joueurs basés en Italie, Bremer de la Juventus et Ibanez de la Roma. Magalhaes n’a pas encore eu l’occasion de jouer, mais il a fait partie de l’équipe.

Magalhaes a-t-il définitivement été dépassé par les deux nouveaux venus ? Avant l’appel, on aurait pu penser que ces matches amicaux étaient l’occasion idéale pour Tite de le voir en situation de match. Être laissé de côté à ce stade n’est pas bon signe.

L’omission de Gabriel Martinelli n’est pas un choc complet, ce qui ne reflète en rien la capacité du jeune attaquant. Le Brésil a plus d’options dans la position d’attaque large qu’il ne peut en utiliser, et la concurrence est donc féroce. De bonnes performances en club pourraient encore sauver sa place en Coupe du monde.

La plus grande surprise est l’omission de Gabriel Jésus – il est sous la forme de sa vie. Certes, il sera presque certainement dans l’équipe du Qatar et verra peut-être même des minutes importantes. Mais, d’un point de vue psychologique, il est difficile de comprendre pourquoi il n’a pas été inclus.

Il y a en effet d’autres options à regarder. Mais comme les joueurs l’admettent librement, le traumatisme de l’échec de la Coupe du monde 2018 de Gabriel Jesus est profond. Son dernier but en compétition pour son pays remonte à plus de trois ans, et il a finalement mis fin à une série de 19 matchs sans but en juin lorsqu’il a marqué dans le temps d’arrêt d’un match amical contre la Corée du Sud. C’est clairement un joueur qui a confiance en lui, et il attendait peut-être avec impatience la chance de porter sa forme de club dans l’équipe nationale.

Neymar Jr., à gauche, et Roberto Firmino rejoignent tous les deux le Brésil pour leurs prochains matchs contre le Ghana et la Tunisie. Alexandre Schneider/Getty Images

Mais il est absent alors que Roberto Firmino est rappelé. C’est une énigme pour l’entraîneur. L’étoile de Firmino décline, mais il est le joueur le plus apte à remplacer Neymar dans un faux rôle de n ° 9, d’où cette dernière chance de se frayer un chemin dans l’équipe de la Coupe du monde. Si Firmino est un faux neuf, alors il y a une chance pour un véritable avant-centre en Pedro de Flamengo, le meilleur buteur de la Copa Libertadores, la Ligue des champions d’Amérique du Sud.

Pour la presse brésilienne, c’était de loin l’enjeu le plus important de toute la sélection de l’effectif : une fière culture footballistique a beaucoup de mal à s’adapter au fait que les meilleurs joueurs sont à l’étranger. Il y a toujours la clameur des noms nationaux, et les décibels atteignaient un point assourdissant à propos de Pedro, un grand attaquant techniquement doué qui est dans la forme de sa vie.

2 Connexe

Tite lui a peut-être rendu quelques faveurs en le qualifiant de “l’actuel Fred”, en levant son chapeau à l’avant-centre malheureux de 2014. Il y a en effet des similitudes, tant dans leur technique que dans leur manque de rythme.

Pedro, comme Tite le sait bien, est un joueur à déchaîner contre des défenses profondes, où son expertise dans la surface de réparation prend tout son sens. Sa grande chance pourrait bien se présenter lors du deuxième match amical du Brésil en septembre, face à la Tunisie.

Pour Pedro et quelques autres membres de cette équipe, les enjeux sont importants en septembre.

Voici la sélection complète de l’équipe :

Gardiens

Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs

Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Bremer, Ibanez

Milieux de terrain

Casemiro, Fred, Bruno Guimaraes, Fabinho, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro

Attaquants

Neymar, Raphinha, Vinicius Junior, Rodrygo, Richarlison, Antony, Roberto Firmino, Pedro, Matheus Cunha