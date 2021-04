Le Brésil, champion en titre, était mercredi au tirage au sort avec l’Allemagne, la Côte d’Ivoire et l’Arabie saoudite, finalistes de 2016, lors des phases de groupes de football masculins des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Japon, qui n’a jamais remporté de médaille chez les hommes, affrontera la France, l’Afrique du Sud et le Mexique dans le groupe A.

Le groupe C comprend l’Égypte, l’Espagne, l’Argentine et l’Australie tandis que le groupe B comprend la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, la Roumanie et le Honduras.

Le tournoi débute le 22 juillet, un jour avant la cérémonie d’ouverture des Jeux qui ont été reportés l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19.

Dans le record du tirage au sort féminin, quatre fois championne, les USA affronteront la Suède, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le Japon jouera à domicile contre la Grande-Bretagne, le Canada et le Chili.

