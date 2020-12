Le pays, qui est le le plus grand exportateur de bœuf au monde , a vu un changement radical vers les régimes à base de plantes. Le nombre de végétariens autodéclarés au Brésil a presque doublé en six ans, selon un sondage réalisé par le cabinet d’études Ibope ; 30 millions de personnes, soit 14% des Brésiliens, ont déclaré être végétariennes ou végétaliennes en 2018.

Les supermarchés traditionnels stockent désormais des aliments à base de protéines végétales en plus de la viande, de la volaille et du poisson. Et dans les quartiers les plus branchés des grandes capitales, les restaurants qui accordent autant d’attention à l’atmosphère qu’au menu servent des plats inventifs et sans viande à une foule décontractée et branchée.

«Nous traversons une révolution», a déclaré Bruno Fonseca, cofondateur de New Butchers, l’une des nombreuses nouvelles entreprises brésiliennes qui fabriquent des répliques végétales de protéines d’origine animale, notamment des galettes de hamburger, des alternatives de poitrine de poulet et des imitations de saumon. .

Les start-up brésiliennes de produits alimentaires à base de plantes ont connu une demande croissante depuis que les analogues de protéines d’origine animale sont devenus largement disponibles en 2019 dans les supermarchés et les restaurants. Leurs fondateurs prédisent que d’ici quelques années, les consommateurs ne seront pas en mesure de faire la différence entre une galette de hamburger d’une vache et une galette produite avec des protéines de pois, du jus de betterave et de la fécule de pomme de terre.

Cette transformation a transformé le pays de 212 millions d’habitants – mondialement connu pour ses steakhouses à volonté et de plus en plus assiégé pour l’empreinte carbone de ses ranchs de bétail – en une puissance d’innovation alimentaire à base de plantes.

L’abandon des protéines d’origine animale est principalement motivé par des problèmes de santé, selon les experts. Obésité, Diabète et maladie cardiovasculaire a augmenté au Brésil ces dernières années à mesure que les gens adoptaient des modes de vie plus sédentaires et que la malbouffe devenait de plus en plus bon marché et accessible.

La déforestation croissante, dont une grande partie est due à l’industrie de la viande, et un mouvement de plus en plus visible pour les droits des animaux, sont des facteurs secondaires qui poussent les Brésiliens à réduire ou à éliminer progressivement les produits animaux de leur alimentation.