Le Brésil espère le retour de Neymar après une blessure

Le Brésil est convaincu que Neymar reviendra pour mener sa tentative de remporter une sixième Coupe du monde malgré le fait que le joueur le plus cher du monde se soit blessé à la cheville lors de son match d’ouverture au Qatar.

Le capitaine du Brésil est sorti tard lors de la victoire 2-0 de jeudi contre la Serbie avec ce qui a ensuite été diagnostiqué comme une entorse à la cheville et a depuis été exclu de son deuxième match du Groupe G contre la Suisse lundi. Des doutes ont même été soulevés dans certains milieux sur le fait qu’il pourrait avoir du mal à participer à nouveau au tournoi, qui se terminera par la finale à Doha le 18 décembre.

Mais le défenseur Marquinhos, qui est également coéquipier de l’attaquant au Paris Saint-Germain, a déclaré que Neymar passait depuis ses journées à suivre une physiothérapie intensive pour tenter de retrouver sa forme physique dès que possible.

“A l’époque, c’était difficile pour lui et après le match, il était triste, ce qui, je pense, est normal étant donné à quel point il en a rêvé”, a déclaré le défenseur central Marquinhos lors d’une conférence de presse dans la capitale qatarie dimanche.

“Maintenant, après les tests et le traitement, il fait de la physiothérapie 24 heures sur 24, ce qui montre à quel point il veut revenir avec nous.

“Nous ne savons pas quand, mais nous espérons que ce sera le plus tôt possible.”

Immédiatement après la victoire contre la Serbie, l’entraîneur brésilien Tite a insisté sur le fait que Neymar, 30 ans, rejouerait certainement au tournoi, mais cette fois, il était plutôt plus mesuré lorsqu’il était pressé sur le sujet de la forme physique de la superstar, ainsi que celui de l’arrière droit Danilo.

« Je crois que Neymar et Danilo vont rejouer à cette Coupe du monde. Je le fais. Mais médicalement, cliniquement, je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit”, a-t-il admis.

“Je continuerai à le faire, pas seulement pour Neymar mais aussi pour Danilo. Je pense que nous allons pouvoir les utiliser à nouveau.”

Une victoire du Brésil contre la Suisse au stade 974 de Doha pourrait leur suffire pour s’assurer une place dans les 16 derniers avec un match de groupe à perdre, en fonction du résultat du précédent match du Groupe G entre le Cameroun et la Serbie.

Ils joueraient ensuite un match nul en huitièmes de finale le 5 ou le 6 décembre.

– Dani Alves pour jouer ? –

Danilo, l’arrière latéral de la Juventus de 31 ans, s’est également blessé à la cheville contre la Serbie et devrait être remplacé contre les Suisses par Eder Militao du Real Madrid ou Dani Alves, 39 ans.

C’est pourtant la blessure de Neymar qui domine tous les discours au Brésil, un pays qui a pris l’habitude de s’accrocher à la forme physique de son inspiration créative à la Coupe du monde.

En 2014, il s’est fracturé le dos alors que le Brésil battait la Colombie en quart de finale et a donc raté la demi-finale alors que le pays hôte s’inclinait 7-1 contre l’Allemagne.

Il y a quatre ans, il a dû courir pour être en forme à temps pour la Coupe du monde en Russie et son impact sur le tournoi a été limité car la Selecao a perdu en quart de finale contre la Belgique.

Il est cette fois le leader d’une équipe brésilienne pourtant pleine de qualité en attaque et qui a remporté son premier match grâce à un doublé de l’attaquant de Tottenham Hostpur Richarlison.

“Évidemment, nous voulions avoir Neymar et Danilo. L’entraîneur voulait que les 26 joueurs soient disponibles pour la Coupe du monde. Mais nous sommes prêts et confiants que nous pouvons montrer à quel point l’équipe est forte, que nous sommes bien entraînés et prêts pour tout ce que le tournoi nous réserve”, a déclaré Marquinhos.

“Dans une Coupe du monde, l’équipe qui commence le tournoi n’est pas toujours celle qui le termine, à cause de blessures ou parce que certains jouent mieux que d’autres.

“Chacun a un rôle important à jouer.”

