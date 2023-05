Le Brésil envoie des milliers de migrants vénézuéliens dans les riches États du sud du pays en pleine crise

PACARAIMA, Brésil – Alors que le soleil se levait, Miguel Gonzalez, sa partenaire Maryelis Rodriguez et leurs quatre jeunes enfants sont descendus d’un bus de passagers après un trajet de 18 heures au sud de la communauté de l’est du Venezuela qu’ils voulaient désespérément quitter.

Les parents, l’esprit encore embrouillé par le sommeil, ont récupéré deux sacs polochons et évalué les besoins avant d’entrer dans la station : Changement de couche pour l’enfant de 1 an. Toilettes pour les 2, 4 et 6 ans. Itinéraire vers le Brésil.

« Taxi? Taxi? » des chauffeurs de taxi faucons ont demandé à tous ceux qui traversaient la gare de Santa Elena de Uairen, où des milliers de personnes traversent chaque mois le territoire vénézuélien une dernière fois. Environ une demi-heure plus tard, la famille Gonzalez, comme des dizaines d’autres chaque jour, est devenue migrante pour la première fois en sortant d’un taxi à Pacaraima, au Brésil.

Plus de 7,2 millions de personnes ont quitté le Venezuela depuis le début de la crise politique, économique et sociale du pays la dernière décennie. La plupart sont allés dans les pays hispanophones d’Amérique du Sud – dont 2,4 millions rien qu’en Colombie – et beaucoup aux États-Unis et en Espagne.

Plus bas dans la liste des destinations se trouve le voisin lusophone du Venezuela : le Brésil.

Mais le Brésil est devenu un choix populaire pour de nombreux Vénézuéliens, en partie à cause d’un programme vieux de cinq ans qui offre aux candidats éligibles des permis de travail et même des vols gratuits vers des régions lointaines de l’immense pays. Les approbations du programme ont augmenté dans la période post-pandémique.

« Je veux donner du bien-être à mes enfants », a déclaré Gonzalez, qui a commencé à planifier sa migration en octobre après avoir été témoin de violents affrontements autour de la mine d’or où il travaillait.

« Il n’y a pas de vie » au Venezuela, a-t-il dit, car si la famille reste là-bas, les enfants « ne vont pas étudier, ils n’auront pas d’avenir ».

La famille Gonzalez postule au programme d' »intériorisation » du Brésil, lancé en 2018 pour atténuer la pression sur l’État de Roraima, à l’extrême nord du pays, alors qu’il s’occupait des Vénézuéliens qui traversaient la frontière après que les pénuries de nourriture et de médicaments à la maison soient devenues aiguës.

Le programme déplace les migrants vers d’autres villes offrant de meilleures opportunités économiques, en particulier dans les riches États du sud du pays. Il a accueilli environ 100 000 des 426 000 Vénézuéliens qui ont émigré au Brésil pendant la crise – avec le taux mensuel le plus élevé à ce jour en mars de cette année avec 3 377.

La famille Gonzalez a vendu son réfrigérateur, son ventilateur, sa cuisine, son lit et d’autres meubles, des vêtements rembourrés et des couches dans des sacs polochons et des sacs à dos, et a commencé son voyage de migration depuis sa communauté de San Felix avec 500 $. Ils ont dépensé 90 $ pour se rendre à Santa Elena de Uairen et 20 $ pour se rendre à Pacaraima, où ils ont postulé pour le programme.

Ils ont décidé de migrer même si Gonzalez avait l’un des emplois les plus lucratifs du Venezuela, gagnant environ 600 dollars en deux semaines et parfois jusqu’à 1 200 dollars – bien plus que le salaire minimum mensuel de 5 dollars du pays. Mais les communautés minières sont dangereuses, grâce aux groupes armés qui sont soupçonnés d’être de connivence avec les autorités.

« Il y a beaucoup de criminalité. Vous êtes vivant un moment et mort le suivant. Tu m’as eu? » Gonzalez a dit dit.

Les personnes acceptées dans le programme d’intériorisation reçoivent des documents, un abri temporaire, des vaccins et des vols de relocalisation. Il propose également des cours sur le marché du travail brésilien, les lois et les droits.

Le salaire minimum mensuel du Brésil est actuellement de 265 $. Une enquête menée auprès de 800 ménages comprenant 3 529 Vénézuéliens vivant au Brésil en juin et juillet de l’année dernière a montré que 76 % d’entre eux gagnaient jusqu’à deux salaires minimums.

Les candidats doivent soumettre des documents et subir un examen physique et des entretiens.

Un matin d’avril, Maria Rodriguez, son père, son mari, sa fille, ses deux fils, ses petits-fils jumeaux et quatre autres parents faisaient partie des centaines de personnes au poste frontière de Pacaraima, naviguant dans les étapes du programme. Elle riait avec un petit-fils énergique, mais ses yeux trahissaient la fatigue.

A l’aube, les migrants forment des files où ils attendent pour obtenir ou fournir des informations. Ils applaudissent lorsqu’on leur dit, à eux ou à leurs nouveaux amis migrants, qu’ils peuvent monter dans des bus de passagers en attente qui se dirigent à environ 200 kilomètres au sud vers Boa Vista, où ils prendront des vols vers leurs nouvelles communautés.

Le groupe de Rodriguez avait déjà attendu six semaines à Pacaraima. Ils s’étaient abrités du soleil brûlant sous une tente de fortune et avaient passé des nuits dans un abri.

La famille a fermé son entreprise de fabrication de fromage non rentable au Venezuela plus tôt cette année et a décidé de rejoindre d’autres parents dans l’État du Paraná, au sud du Brésil, où les hommes prévoient de travailler dans la construction. Rodriguez a déclaré qu’un autre de ses fils qui y vivait déjà avait bien réussi en peu de temps.

« Ses enfants étudient dans une bonne école, et pendant ce temps, je pouvais voir mes autres fils … se débattre », a déclaré Rodriguez, 45 ans, en attendant que les toilettes portables soient nettoyées pour la journée. « En tant qu’adultes, nous pouvons tenir toute la journée même avec juste un arepa, mais avec ces enfants, comment dire à un enfant qu’il n’y a pas de nourriture? »

Le Venezuela était autrefois l’un des pays les plus prospères d’Amérique latine grâce aux milliards de dollars du pétrole, mais la mauvaise gestion de son gouvernement socialiste autoproclamé et la baisse des prix du brut l’ont plongé dans la crise au cours de la dernière décennie. Les sanctions économiques internationales destinées à renverser le président Nicolás Maduro ont aggravé les conditions.

Ailleurs dans l’hémisphère, les Vénézuéliens effectuent leur deuxième voire leur troisième migration alors que les opportunités économiques dans les premiers pays d’accueil se tarissent. La plupart de ceux qui traversent la frontière brésilienne migrent pour la première fois, a déclaré le révérend Agnaldo Pereira de Oliveira, directeur du Service jésuite pour les migrants et les réfugiés au Brésil.

« Ce sont des gens qui ont tenu jusqu’à présent et qui ne pouvaient plus », a déclaré Pereira de Oliveira. « Maintenant viennent les derniers qui avaient résisté au Venezuela par attachement à leur entreprise, à leur foyer. Ils disent ‘J’avais un travail, mais les conditions de vie n’existent plus.’

Le programme d’intériorisation du Brésil a pris forme après une période de tensions entre le milieu et la fin des années 2010 lorsque les Vénézuéliens arrivés ont mis à rude épreuve les services publics à Roraima, qui comprend à la fois Pacaraima et Boa Vista. À un moment donné, un homme a mis le feu à deux résidences où vivaient des Vénézuéliens, blessant cinq personnes.

Les États du sud du Brésil comme Paraná ne sont pas sans défis pour les Vénézuéliens. Là, ils doivent affronter un temps beaucoup plus froid que celui auquel ils sont habitués, et le manque de maîtrise du portugais peut parfois être un obstacle aux emplois formels, ce qui signifie que certains d’entre eux deviennent des vendeurs de rue et des chauffeurs Uber.

À Boa Vista, des abris existent depuis longtemps, mais de nombreux adultes et enfants dorment sur les trottoirs ou à l’extérieur d’une gare routière. Certains trouvent les refuges surpeuplés et surchauffés. D’autres ne se sentent pas en sécurité ou n’aiment pas le réveil précoce obligatoire.

Sur la rive ouest de la rivière Branco, à côté de Boa Vista, les membres de la famille Figuera cuisinent, lavent les vêtements, barbotent dans l’eau ou se reposent à l’ombre des arbres. Leurs cheveux sont parsemés de sable.

Kisberlin Figuera, onze ans, son père, sa belle-mère et sa petite sœur en sont à leur deuxième tentative de s’installer légalement au Paraná. Ils ont abandonné leur premier essai pour que le bébé puisse naître près de la famille élargie à Carupano, au Venezuela.

Kisberlin a appris un peu de portugais et s’est liée d’amitié avec d’autres filles migrantes. Ils plaisantent et jouent au chat ou aux cartes près de l’endroit où ils dorment à l’extérieur de la gare routière. Elle a dit que sa famille lui manquait mais l’accès à l’eau à Boa Vista – dans les toilettes publiques près d’une plage – est meilleur que ce qu’elle avait à la maison.

Assise au bord de la rivière, elle imaginait le Paraná « plein de parcs, plein de nourriture, beaucoup d’argent et beaucoup d’eau pour prendre des douches et boire ».

• Les écrivains AP Carla Bridi à Brasilia et Eléonore Hughes à Rio de Janeiro y ont contribué.