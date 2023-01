Le Brésil envisage une ligue séparatiste pour rivaliser avec la Premier League

Le Brésil génère régulièrement certains des meilleurs joueurs de football au monde. Neymar, Vinicius, Gabriel Jesus, Rodrygo et Richarlison sont actuellement à la tête d’une équipe nationale qui est l’un des groupes les plus talentueux au monde. Et ce ne sont que leurs meilleures options d’attaque. Cependant, les meilleurs joueurs du pays ont tendance à être transférés dans des clubs européens. Les responsables à l’intérieur du Brésil veulent changer cela.

Le Brasileirao est largement considéré comme la meilleure ligue nationale d’Amérique du Sud. Pourtant, la ligue n’a actuellement aucun club dans la liste annuelle de Forbes des équipes les plus précieuses au monde. Cependant, les clubs de Premier League anglaise représentent plus de la moitié de cette liste. Cela inclut Leeds, Leicester City et West Ham.

Un rapport suggère que la ligue séparatiste du Brésil imite l’EPL

Le Financial Times rapporte que les officiels du club au Brésil veulent essayer d’imiter la Premier League pour aider à développer la ligue nationale à l’intérieur du pays avec une nouvelle ligue séparatiste. Cela se ferait en transférant le pouvoir de la fédération nationale aux clubs eux-mêmes.

Un système dirigé par des clubs aiderait à générer beaucoup d’argent en termes d’opportunités commerciales et de droits de télévision. À son tour, générer plus d’argent permettrait aux clubs d’offrir aux joueurs des salaires plus élevés. Cela pourrait inciter les meilleurs joueurs à rester au Brésil.

“Notre vision est que dans 10 ans, nous pouvons atteindre la ligue française en termes de revenus globaux”, a déclaré Lawrence Magrath, co-fondateur de Codajas Sports Kapital.

“Nous croyons fermement que dans 20 ans, nous pourrons être la deuxième plus grande ligue du monde, seulement après la [English] Premier League », a poursuivi Magrath. “Nous avons les matières premières et un fuseau horaire qui est globalement convivial pour les transmissions.”

Des groupes d’investissement du Moyen-Orient et des États-Unis en pourparlers avec des équipes

Le rapport susmentionné affirme que le groupe est actuellement en pourparlers avec Mubadala pour aider à financer le déménagement. Mubadala, un fonds d’Abu Dhabi, investirait potentiellement 890 millions de dollars pour une participation de 20 % dans le projet. Le plan bénéficie actuellement du soutien de 26 des meilleurs clubs du Brésil. Un groupe d’investisseurs américains anonymes est également impliqué dans les négociations.

Néanmoins, ces discussions continueront à aider à plaire à toutes les parties concernées. Certains clubs brésiliens seraient en désaccord sur la répartition des revenus de diffusion potentiels. Les plus grands clubs tels que Corinthians, Flamengo et Palmeiras chercheraient très probablement plus d’argent par rapport aux petites équipes impliquées.

Une fusion potentielle entre les deux meilleures ligues brésiliennes est également sur la table. Cela signifierait que tous les 40 meilleurs clubs du pays accepteraient peut-être une seule proposition.

Un contrat de diffusion mis à jour avec le réseau de télévision Globo sera également certainement discuté cette année également. Cela pourrait s’avérer être le moment opportun pour conclure un nouvel accord avec une nouvelle ligue.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive