Le Brésil envisage d’interdire les paris sportifs — RT World News

Le président Lula da Silva a appelé à des mesures pour empêcher que le jeu ne se transforme en « maladie »

Le président brésilien Lula da Silva s’est engagé à interdire les paris sportifs en ligne si les réglementations récemment introduites ne parviennent pas à freiner la situation du pays. « dépendance » et les problèmes qui y sont associés.

Ce pays d’Amérique du Sud, passionné de football, a connu une forte hausse des jeux de hasard depuis la légalisation des paris sportifs en ligne en 2018. Des études récentes indiquent que le jeu affecte négativement les revenus des ménages, plaçant les parieurs dans une dette permanente et mettant les familles en faillite. La frénésie du jeu serait également attribuée à une baisse des dépenses de consommation, détournant ainsi l’argent de l’économie.

Afin de résoudre ce problème, le gouvernement brésilien a introduit de nouvelles règles de fonctionnement pour les plateformes de paris en ligne. Les règles exigent que les sociétés étrangères faisant de la publicité au Brésil soient agréées, disposent de bureaux locaux et de canaux de service client pour les parieurs, et mettent en place des politiques pour prévenir le blanchiment d’argent. De plus, les paris par carte de crédit seront interdits en vertu de la nouvelle directive, qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin de l’année.

S’adressant aux journalistes après avoir voté samedi aux élections municipales à Sao Paulo, Lula a déclaré qu’il « n’hésitera pas à mettre un terme définitif aux (paris) » si la réglementation nouvellement imposée ne fonctionne pas.

Alors que Lula serait opposé à l’arrêt total des paris en ligne, arguant que les interdictions ne sont jamais efficaces pour mettre un terme aux activités illégales, il insiste sur le fait qu’il est inacceptable que des familles à faible revenu, qui reçoivent des allocations d’aide sociale via le programme brésilien Bolsa Familia, dépensent de l’argent pour placer des paris. .















« Tout le monde sait que celui qui va acheter du pain le matin fera un petit pari avec l’argent du pain », dit Lula. « Mais ce que je ne peux pas permettre, c’est que les paris se transforment en maladie, en dépendance et que les gens en deviennent dépendants, car je connais des gens qui ont perdu leur maison et leur voiture. »

Jeudi dernier, Lula a convoqué une réunion du cabinet pour discuter de l’opportunité d’interdire aux bénéficiaires de prestations sociales de parier, mais aucune décision n’a encore été prise.

Près d’un quart des 215 millions d’habitants du Brésil participent désormais aux paris en ligne sur diverses plateformes électroniques. Ce chiffre a augmenté de 25 millions cette année, avec une moyenne de 3,5 millions de nouveaux utilisateurs chaque mois, selon l’enquête d’opinion réalisée par l’Institut Locomotive en août.

La forte augmentation des jeux de hasard est généralement attribuée à la situation économique, plus de la moitié des personnes interrogées déclarant que « gagner de l’argent » est la principale raison pour laquelle on place des paris sportifs. Parallèlement, les données révèlent que 45 % des parieurs ont expérimenté « pertes financières » et 30 % ont admis avoir « relations personnelles endommagées » à cause du jeu.

Une étude commandée par une association brésilienne de détaillants a révélé que 63 % des utilisateurs de plateformes en ligne ont connu une baisse de leurs revenus, et 23 % d’entre eux déclarent qu’ils choisissent de parier plutôt que d’acheter des vêtements.