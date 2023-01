Le Brésil enquête sur qui a mené des émeutes antidémocratiques dans la capitale

Des milliers de partisans de l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro ont saccagé des bâtiments gouvernementaux.

Les manifestants ont envahi dimanche la Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel.

Au lendemain des émeutes, le gouverneur de la capitale fédérale Brasilia a été démis de ses fonctions pour 90 jours.

Dimanche soir, la Cour suprême du Brésil a démis de ses fonctions le gouverneur de Brasilia pour 90 jours en raison de failles de sécurité dans la capitale, après que des milliers de partisans de l’ancien président d’extrême droite Jair Bolsonaro aient saccagé des bâtiments gouvernementaux.

Le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes a également ordonné aux plateformes de médias sociaux Facebook, Twitter et TikTok de bloquer la propagande putschiste.

Les autorités brésiliennes ont commencé à enquêter sur la pire attaque contre les institutions du pays depuis le rétablissement de la démocratie il y a quatre décennies, le président Luiz Inacio Lula da Silva ayant juré de traduire les responsables de l’émeute en justice.

Des dizaines de milliers de manifestants antidémocratiques ont envahi dimanche la Cour suprême, le Congrès et le palais présidentiel et brisé des fenêtres, renversé des meubles, détruit des œuvres d’art et volé la Constitution originale de 1988 du pays. Des armes à feu ont également été saisies dans un bureau de la sécurité présidentielle.

Le président de gauche Lula, qui a pris ses fonctions le 1er janvier, a déclaré que la police militarisée locale qui relève du gouverneur de Brasilia, Ibaneis Rocha, un ancien allié de Bolsonaro, n’a rien fait pour arrêter l’avancée des manifestants.

Lula a décrété une intervention funèbre de la sécurité publique dans la capitale et promis une punition exemplaire aux dirigeants de l’assaut “fasciste” qui visait à provoquer un coup d’État militaire susceptible de ramener Bolsonaro au pouvoir.

Lula a déclaré aux journalistes de l’État de Sao Paulo :

Tous ceux qui ont fait ça seront retrouvés et punis.

L’agression a soulevé des questions parmi les alliés de Lula sur la façon dont les forces de sécurité publique de la capitale étaient si mal préparées et facilement submergées par les émeutiers qui avaient annoncé leurs plans des jours à l’avance sur les réseaux sociaux.

Lula a reproché à Bolsonaro d’avoir enflammé ses partisans après une campagne d’allégations sans fondement sur la fraude électorale après la fin de son règne marquée par un populisme nationaliste qui divise.

Depuis la Floride, où il s’est envolé 48 heures avant la fin de son mandat, Bolsonaro a rejeté l’accusation, tweetant que les manifestations pacifiques étaient démocratiques mais que l’invasion des bâtiments gouvernementaux “a franchi la ligne”.

L’invasion, qui rappelait l’assaut du Capitole américain il y a deux ans par des partisans de l’ancien président Donald Trump, a été rapidement condamnée par les dirigeants mondiaux, du président américain Joe Biden et du français Emmanuel Macron aux chefs d’État latino-américains.

Des centaines d’arrestations

La police a repris les bâtiments publics endommagés dans la capitale futuriste emblématique après trois heures et a dispersé la foule avec des gaz lacrymogènes.

Le ministre de la Justice Flavio Dino a déclaré que 200 manifestants avaient été arrêtés, mais le gouverneur Rocha a estimé le nombre à 400.

Dino a déclaré que les enquêtes viseront à découvrir qui a financé les plusieurs centaines de bus qui ont amené les partisans de Bolsonaro à Brasilia et également à enquêter sur Rocha pour ne pas avoir préparé la sécurité.

L’occupation des bâtiments du gouvernement avait été planifiée depuis au moins deux semaines par les partisans de Bolsonaro en groupes sur des plateformes de messagerie de médias sociaux telles que Telegram et Twitter, mais les forces de sécurité n’ont rien fait pour empêcher l’attaque, appelée par un groupe “la saisie du pouvoir par le peuple. »

Des messages vus par Reuters tout au long de la semaine ont montré des membres de ces groupes organisant des points de rencontre dans plusieurs villes du pays, d’où ils ont affrété à Brasilia, avec l’intention d’occuper des bâtiments publics.

Le plan prévoyait de camper devant le quartier général du commandement de l’armée où les putschistes avaient campé depuis que Lula avait remporté de justesse les élections en octobre.

En début d’après-midi de dimanche, lorsque les manifestants ont commencé à arriver sur l’esplanade de Brasilia, au lieu d’être contenus, ils ont été escortés par des voitures de la police militaire aux gyrophares.

La police anti-émeute n’est arrivée sur les lieux que deux heures après le début des invasions.

Bolsonaro fait face à des risques juridiques suite à plusieurs enquêtes devant la Cour suprême du Brésil et son avenir aux États-Unis, où il a voyagé avec un visa délivré uniquement aux présidents en exercice, est en cause.

“Bolsonaro ne devrait pas être en Floride”, a déclaré le député démocrate Joaquin Castro sur CNN.

« Les États-Unis ne devraient pas être un refuge pour cet autoritaire qui a inspiré le terrorisme intérieur au Brésil. Il devrait être renvoyé au Brésil.