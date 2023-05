Commentez cette histoire Commentaire

Pendant environ un mois, les utilisateurs de Google Play au Brésil ont pu télécharger un jeu qui simulait à quoi ressemblait la nation sud-américaine dans les années 1600 – une colonie portugaise et une plaque tournante majeure de la traite des esclaves dans l’Atlantique. En fait, c’est toute la prémisse du jeu appelé « Simulador de Escravidão » ou « Slavery Simulator » : utiliser la richesse imaginaire accumulée pour acheter, vendre, punir ou sexualiser des personnes asservies.

« Choisissez l’un des deux objectifs au début du simulateur de propriétaire d’esclaves : le chemin du tyran ou le chemin du libérateur. Devenez un riche propriétaire d’esclaves ou obtenez l’abolition de l’esclavage. Tout est entre vos mains », lit-on dans la description du jeu.

Le jeu a été supprimé par Google Play mercredi après sa première apparition sur le marché des applications le 20 avril. Mais il est maintenant au centre de plusieurs plaintes – et d’une vague de contrecoups qui a relancé un débat sur la réglementation dans les espaces numériques.

« C’est quelque chose d’incroyable que dans un pays où le racisme est un crime, un pays qui a vécu les blessures de l’esclavage, une plateforme numérique crée un jeu macabre et barbare comme celui-ci », a déclaré Orlando Silva de Jesus Junior, un législateur fédéral. a dit en portugais lors d’un débat au Congrès. « Les jeunes adolescents sont ceux qui consomment le plus de jeux. C’est inacceptable qu’une telle chose se soit produite. »

🚨URGENTE ! DENÚNCIA CHOCANTE ! A Play Store, loja de aplicativos do Android, tem um « jogo » chamado SIMULADOR DE ESCRAVIDÃO, aucun qual a « brincadeira » consiste en comprar, vender, açoitar pessoas negras escravizadas. É desumano, nojento, estarrecedor. É CRIMINOSO ! 👇🏿 UN @unegrobrasil… pic.twitter.com/QHi8oaaSOi – Orlando Silva (@orlandosilva) 24 mai 2023

Mercredi, Silva a rejoint André Alexandre Garcia da Silva, du groupe de défense de la justice raciale Unegro, pour déposer une plainte auprès du parquet du pays. La plainte accuse Google d’avoir enfreint une loi brésilienne qui interdit « de pratiquer, d’induire ou d’inciter à la discrimination ou aux préjugés de race, de couleur, d’ethnie, de religion ou d’origine nationale ». Silva juré sur Twitter de rechercher les conséquences les plus élevées possibles, « de préférence l’arrestation des responsables ».

La plainte de Silva a également demandé à l’agence gouvernementale d’enquêter sur une multitude d’avis offensants sur Google Play, dont un qui louait la simulation pour « bien représenter ce que j’aimerais faire dans la vraie vie », selon les captures d’écran incluses dans le document.

« Super jeu pour passer le temps, mais il manque plus d’options de torture », aurait écrit un utilisateur. « Ils pourraient également inclure une option pour fouetter un esclave. A part ça, le jeu est parfait. »

Un porte-parole de Google Brésil a déclaré que la boutique d’applications en ligne de l’entreprise dispose « d’un ensemble solide de politiques visant à assurer la sécurité des utilisateurs et que tous les développeurs doivent suivre ».

« Nous n’autorisons pas les applications qui promeuvent la violence ou incitent à la haine contre des individus ou des groupes basés sur la race ou l’origine ethnique, ou qui dépeignent ou promeuvent la violence gratuite ou d’autres activités dangereuses », a déclaré le porte-parole, ajoutant que les utilisateurs devraient signaler d’éventuelles violations des règles qu’ils rencontre.

La controverse a incité d’autres politiciens – dont le législateur Ivan Valente, la conseillère municipale de Rio de Janeiro Thais Ferreira et la conseillère municipale de São Paulo Elaine Mineiro – à déposer leurs propres plaintes. L’Association du barreau brésilien a condamné « Slavery Simulator », affirmant dans un communiqué qu’il « représente un pas en arrière et la mentalité raciste lamentable qui n’aurait jamais dû exister, ni ne devrait continuer à exister ».

Mercredi, le parquet a ouvert une enquête sur la raison pour laquelle le jeu, qui a recueilli plus de 1 000 téléchargements avant sa suppression, a été mis à disposition sur la plateforme. Dans un communiqué, l’agence a déclaré que Google dispose de trois jours pour fournir « des informations spécifiques sur le jeu » – y compris sa disponibilité et une « copie complète de tous les documents et des procédures administratives internes de demande d’approbation faites par le développeur ».

Le portefeuille de Magnus Games comprend un large éventail de jeux de style simulateur. Jeudi soir, les autres jeux du développeur « Slavery Simulator » n’étaient plus disponibles sur Google Play. Le jeu sur le thème de l’esclavage, ainsi que d’autres, semblait être disponible en anglais et en téléchargement sur d’autres sites d’installation d’applications Android.

Le développeur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire du Washington Post. Dans sa description Google Play, aujourd’hui disparue, Magnus Games a conseillé : « Ce jeu est créé à des fins de divertissement. Nous condamnons l’esclavage dans le monde réel.

Mais Silva, le législateur, a déclaré que le jeu soulignait la nécessité pour les dirigeants élus du Brésil d’adopter la PL 2630, une législation surnommée la « loi sur les fausses nouvelles ».

Ce projet de loi s’annonce comme l’un des plus stricts au monde concernant la réglementation des entreprises Big Tech et de leurs plateformes de médias sociaux. PL 2630 – qui est comparable à la loi sur les services numériques de l’Union européenne de 2022 – oblige les sociétés Internet à signaler les contenus illégaux et impose de lourdes amendes en cas de manquement. Mais le Le débat sur le projet de loi a été imprégné de controverse.

De grandes entreprises comme Google et Meta, ainsi que des militants de la liberté d’expression et des législateurs conservateurs, s’opposent au projet de loi. Plus tôt ce mois-ci, Marcelo Lacerda, directeur des relations gouvernementales et des politiques publiques chez Google Brésil, a fait valoir qu' »une législation hâtive peut aggraver le fonctionnement d’Internet, restreindre les droits fondamentaux… et créer des mécanismes qui mettent en danger la parole légitime et la liberté d’expression ».