Le Brésil domine la Copa America féminine, mais l’Argentine et la Colombie sont des challengers intrigants

La neuvième version de la Copa America féminine, qui se déroule actuellement et est organisée par la Colombie, est la plus grande version de la compétition à ce jour, son prestige mis en évidence par une visite la semaine dernière du président de la FIFA, Gianni Infantino. Et avec le concours désormais prévu pour être organisé tous les deux ans, au lieu de quatre, il y a l’espoir que les normes continueront de s’élever.

Mais l’un des problèmes du football féminin en Amérique du Sud est clairement apparu dès la phase de groupes : le Brésil est encore tout simplement à un niveau différent de tous les autres. Le Brésil a remporté sept des huit éditions précédentes du Coupe América Féminine. Le seul qui s’est échappé remonte à 2006, lorsque l’Argentine a gagné à domicile.

Après l’étanchéité défensive dont l’Argentine a fait preuve lors de la dernière Coupe du monde, pourrait-elle pousser le Brésil à fond cette fois ? Ils pourraient se retrouver en finale, mais ils n’ont certainement pas pu vivre avec le Brésil en phase de groupes. Les équipes se sont rencontrées au premier tour et le Brésil n’a pas eu besoin de transpirer pour gagner 4-0.

Par la suite, il en fut de même pour le Brésil – trois victoires plus convaincantes, pas un but encaissé et l’opposition incapable de leur mettre un gant. Le Brésil a terminé la phase de groupes avec 17 buts pour et aucun contre.

D’une part, bien sûr, c’est une excellente nouvelle pour le Brésil alors qu’il prépare une équipe pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine, suivie des Jeux olympiques de Paris en 2024. Pour la première fois depuis de nombreuses années, ils sont sans aucun de leur célèbre trio — le milieu de terrain Formiga, qui a pris sa retraite ; l’attaquant Cristaine, qui a été exclu de l’équipe; et la légendaire meneuse de jeu Marta, qui est blessée.

Avec des investissements tardifs dans le football national, une nouvelle génération a la chance de se faire un nom, et cette Copa a, jusqu’à présent du moins, été un magnifique exercice de remontée du moral. Mais est-ce un bon test pour les choses sérieuses ? Il convient de rappeler que juste avant le tournoi, le Brésil s’est incliné en matches amicaux de préparation contre le Danemark et la Suède. Les Brésiliens n’ont pas fait face à une pression similaire en Copa – et cela ne devrait pas changer en demi-finale.

Quelqu’un peut-il arrêter le Brésil à la Copa America féminine 2022 ? Ernesto Guzman Jr./EPA

Avant les demi-finales de mardi, le Brésil est le plus grand favori contre le Paraguay, peut-être le plus gros choc du tournoi de cette année. Quatre équipes sud-américaines n’ont jamais participé à une Coupe du monde ou à des Jeux olympiques, et le Paraguay en fait partie. Cela pourrait maintenant changer. Le Paraguay a étonnamment terminé son groupe à la deuxième place, devant le Chili, très bien noté et plus expérimenté.

Le Paraguay est désormais assuré d’avoir une chance d’aller à la Coupe du monde. Les trois meilleures équipes se qualifient automatiquement, les quatrième et cinquième entrant dans les éliminatoires continentales, et le Paraguay ne peut terminer qu’au moins quatrième. Une victoire contre le Brésil est hautement improbable pour le Paraguay. La probabilité est donc que le grand match du Paraguay soit les éliminatoires pour la troisième place vendredi. Rarement autant aura roulé sur une troisième place en séries éliminatoires.

Mais le match le plus important et le plus compétitif à ce jour – peut-être le plus gros match de tout le tournoi – est la demi-finale d’ouverture de lundi entre l’Argentine et la Colombie.

Si l’Argentine a déjà utilisé l’avantage du terrain pour remporter le titre, la Colombie espère qu’il en sera de même pour elle. La Colombie, pays hôte, a remporté tous ses matches de la phase de groupes – sinon aussi catégoriquement que le Brésil, mais généralement avec quelque chose à revendre.

La colombienne Daniela Arias, à gauche, célèbre avec Leicy Santos, à droite, et Daniela Montoya. Juan Barreto/AFP

Le football féminin s’est bien développé en Colombie, où une proximité culturelle avec les États-Unis aurait peut-être été un facteur positif. Ils ont même proposé d’organiser la Coupe du monde de l’année prochaine, pour perdre face à une candidature conjointe de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. Et la Colombie a à son actif l’un des plus grands moments de l’histoire du football féminin en Amérique du Sud, une victoire 2-0 contre la France lors de la Coupe du monde 2015 – l’une des deux seules victoires pour les équipes du continent autres que le Brésil.

La Colombie n’a pas réussi à participer à la dernière Coupe du monde et a deux chances d’atteindre la suivante sans avoir à passer par des séries éliminatoires, soit en remportant la demi-finale, soit en remportant le match pour la troisième place. Mais, bien sûr, ce qu’ils veulent le plus, c’est briller dans ce tournoi devant leurs propres fans.

Mieux encore, leurs adversaires sont l’Argentine. La rivalité footballistique entre l’Argentine et la Colombie est l’une des plus intéressantes d’Amérique du Sud. Lorsque la Colombie a lancé une ligue professionnelle peu après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les joueurs argentins – comme le grand Alfredo Di Stefano – qui ont fait le plus pour la mettre en place et la faire fonctionner. Ainsi, lorsqu’en 1993, la Colombie a infligé la toute première défaite à domicile de l’Argentine en qualification pour la Coupe du monde – par une marge écrasante de 5-0 – certains y ont vu un cas de parricide.

Le jeu féminin n’a pas la même histoire mais, même ainsi, l’équipe argentine porte dans le match de lundi un sens bien établi de l’estime de soi. Ils ont défendu obstinément lors de la dernière Coupe du monde, sortant du tournoi avec crédit pour la première fois, et dans ce tournoi, ils se sont bien remis d’une lourde première défaite potentiellement démoralisante contre le Brésil. La Colombie contre l’Argentine est donc riche de promesses.

Également prometteur : le décideur de dimanche pour la cinquième place, où le vainqueur se qualifie pour les éliminatoires de la Coupe du monde. C’est entre le Chili et le Venezuela, les équipes qui ont terminé troisièmes de leurs groupes. Pour le Chili, c’était une sorte de déception – certains les considéraient comme la deuxième meilleure équipe du continent, un statut qu’ils n’ont pas justifié. Le Venezuela a aussi des raisons de regretter – c’est vrai, c’est une de ces équipes qui ne s’est jamais qualifiée pour quoi que ce soit, mais elle a fait d’excellents progrès et a remporté ses deux premiers matches.

Puis vint le moment de vérité pour le Venezuela, avec notamment une lourde défaite face au Brésil. Il leur a fallu battre l’Argentine pour atteindre les demi-finales. Ils ont essayé dur, mais n’ont pas réussi à marquer pour le deuxième match consécutif et ont perdu 1-0.

Le Venezuela a créé la surprise en battant le Chili lors d’un match amical de préparation. Mais peuvent-ils le faire maintenant, quand cela compte vraiment ?