Le Brésil devrait-il rompre avec la tradition et engager un entraîneur européen pour remporter une sixième Coupe du monde insaisissable ?

Le Brésil est le seul pays à avoir remporté cinq fois la Coupe du monde. Et à chaque fois, le responsable était brésilien. Donc, disent la plupart de la fraternité des entraîneurs brésiliens, il n’est pas nécessaire de commencer une révolution par une nomination étrangère à l’équipe nationale.

Pour certains, l’idée d’un étranger commandant le symbole le plus important de la nation brésilienne est un anathème. Mais il y a des problèmes avec cette façon de penser. Pour commencer, il est entièrement rétrospectif. Il échoue au test “qu’as-tu fait pour moi dernièrement?” Plus de deux décennies se sont écoulées depuis que le Brésil a levé pour la dernière fois la Coupe du monde en 2002. Pendant cette période, chaque campagne s’est terminée dès qu’elle s’est heurtée à une équipe européenne en phase à élimination directe. Et ce qui est inquiétant, c’est que les équipes européennes sont de plus en plus petites – là où c’était autrefois la France et l’Allemagne, c’est maintenant la Belgique et la Croatie.

Un autre problème de la vision conservatrice est qu’elle comprend mal l’histoire qu’elle cherche à vénérer. Il y a une croyance répandue selon laquelle l’âge d’or du Brésil a été la conséquence d’avoir les meilleurs joueurs et de les envoyer s’exprimer, sans se concentrer sur des détails aussi médiocres que la défense. Bonne mythologie, mauvaise histoire. Le Brésil de l’âge d’or était extrêmement organisé. Ils ont été les pionniers du back four, par exemple, et lorsqu’il a été introduit pour la première fois lors de la Coupe du monde de 1958 en Suède – toujours la seule fois qu’ils ont gagné en Europe – ils n’ont concédé aucun but avant la demi-finale.

Ouvrir la voie aux triomphes de 1958, 1962 et 1970 était une mentalité avec une ouverture d’esprit remarquable et une volonté d’expérimenter – un processus dans lequel les entraîneurs non brésiliens ont apporté une contribution significative au niveau du club. Les Argentins et les Uruguayens étaient importants dans les premières années, et l’équipe de 1958 a été renforcée dans son efficacité tactique par Ondino Viera, d’Uruguay, et Bela Guttmann, de Hongrie.

Troisièmement, il faut affronter les faits. Avec la démission de Tite après la Coupe du monde 2022 au Qatar après 6 ans et demi à la tête de l’équipe nationale, il n’y a pas un seul candidat brésilien exceptionnel, ni même fort, pour prendre la relève. Les entraîneurs brésiliens ont perdu de la place à domicile, et il n’y a aucun doute quant aux trois entraîneurs les plus impressionnants du Brésil ces dernières années. Jorge Jesus, du Portugal, a fait sensation en construisant une équipe Flamengo à chargement frontal qui a tout balayé devant eux en 2019. Un autre Portugais, Abel Ferreira, a utilisé une approche beaucoup plus pragmatique, emmenant Palmeiras à deux titres continentaux et un titre national en les trois dernières années. Et Juan Pablo Vojvoda d’Argentine a réalisé un petit miracle avec un budget beaucoup plus faible avec Fortaleza, les portant dans la ligue et dans la CONMEBOL Libertadores.

Les entraîneurs brésiliens, quant à eux, sont rares ailleurs en Amérique du Sud et presque introuvables en Europe. La fraternité se plaint que c’est parce que leurs qualifications d’entraîneur ne sont pas reconnues en Europe. C’est peut-être vrai, mais ce n’est guère pertinent. Il n’y a tout simplement pas de demande pour eux. Luiz Felipe Scolari a bien fait avec le Portugal, mais son passage à Chelsea a été une déception, comme celui de Vanderley Luxemburgo avec le Real Madrid. Les deux semblaient coincés au Brésil, jetant les arrières latéraux en avant et trouvant l’espace derrière eux exposé par des adversaires qui pressaient plus haut qu’ils n’en avaient l’habitude.

Tout cela laisse la FA brésilienne dans une position délicate. Dans quelle direction doivent-ils aller ? Il y a quelque temps, ils avaient un plan – faire venir Xavi Hernandez en tant qu’assistant, laisser tout le monde s’habituer à l’idée, puis faire en sorte que Xavi prenne le relais après le Qatar. Mais Xavi n’a pas pu être séduit depuis Barcelone, et maintenant ils doivent repartir à zéro.

Et ils se heurtent à un problème évident. Les meilleurs joueurs brésiliens sont tous en Europe. Cela blesse beaucoup dans le jeu local, même si certains cherchent à le nier. Mais c’est clairement vrai. Au cours de ce siècle, les incursions ponctuelles dans une politique de sélection plus à domicile se sont généralement mal terminées. Et les meilleurs joueurs sont transférés à un âge de plus en plus précoce, ce qui signifie qu’ils n’ont aucune connaissance ou contact réel avec certains des noms brésiliens qui se présentent comme candidats, comme Fernando Diniz, l’entraîneur de Fluminense.

Et donc, le Brésil semble se concentrer sur les meilleurs entraîneurs européens qui, avec l’aide du carnet de contacts de la légende brésilienne Ronaldo, sont approchés dans les coulisses. Carlo Ancelotti est considéré comme l’idéal, mais il a un emploi au Real Madrid et il est peu probable qu’il le quitte pour prendre en charge le Brésil. Parmi ceux qui ne sont pas actuellement employés, les noms de Zinedine Zidane et, surtout, de l’ancien entraîneur espagnol Luis Enrique ont été spéculés.

Aucun d’entre eux, cependant, n’a une connaissance détaillée du football brésilien national – et cette connaissance serait vitale d’un point de vue diplomatique, séduisant les gens en faisant preuve d’intérêt et de curiosité. Luis Enrique, en particulier, n’a jamais montré beaucoup d’intérêt à cultiver ce type de subtilité diplomatique. Tout entraîneur étranger est malmené par les médias et les entraîneurs locaux, en particulier les plus âgés, mais la tâche serait beaucoup plus facile en montrant une tentative de dialogue avec le football de club brésilien et l’appel occasionnel de certains joueurs à domicile. .

Il se pourrait donc que le médium le plus heureux soit d’aller avec l’un de ces entraîneurs non brésiliens qui ont connu le succès dans le pays. Cela implique une étape vers le bas de l’étagère supérieure des grands noms. Mais il y a des avantages à pouvoir chevaucher les deux mondes, à avoir la capacité simultanée de s’engager avec le Brésil tout en faisant partie d’un réseau mondial.

Mais le Brésil a exprimé le désir d’aller avec un entraîneur basé sur l’attaque, ce qui semble exclure Ferreira. L’expérience de Vojvoda est limitée à l’Amérique du Sud, laissant Jorge Jesus (maintenant à Fenerbahce) comme celui qui coche la plupart des cases. Mais que l’élu soit lui, un Européen de grand nom ou un Brésilien moins connu, le chemin à parcourir s’annonce semé d’embûches.