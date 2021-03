Les autorités brésiliennes devraient-elles interrompre les matchs au milieu de la pandémie de coronavirus? Miguel Schincariol / Getty Images

L’un des grands événements du football devait avoir lieu mardi. Le Brésil devait affronter l’Argentine en qualification pour la Coupe du monde.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Mais alors que des matches internationaux se déroulent sur de nombreux continents, la pandémie de coronavirus a forcé le report des deux tours de mars des matches de qualification de la Coupe du monde de CONEMBOL en Amérique du Sud.

Cela tient en grande partie au fait que les cas de virus continuent d’augmenter considérablement au Brésil, où la pandémie est à son pire, avec un bilan d’environ 3000 morts par jour et un total global d’environ 315000.

Certains pays européens exigent que ceux qui arrivent d’Amérique du Sud, et en particulier du Brésil, passent des périodes de quarantaine – ce qui signifie que les nombreux clubs en Europe n’étaient pas obligés de libérer leurs joueurs pour le devoir international. La Colombie et le Pérou interdits à l’entrée des avions du Brésil et d’autres pays pourraient emboîter le pas.

2 Liés

À un peu plus de dix semaines de la Copa America, c’est clairement une source de préoccupation. La compétition est partagée entre l’Argentine et la Colombie, le Brésil jouant ses matches de phase de groupes dans cette dernière. Presque toutes les équipes sud-américaines ont des joueurs basés au Brésil. Des équipes de dix nations sillonneront le continent. Et si la pandémie est un casse-tête pour la Copa America, il en va de même au niveau des clubs, où la phase de groupes de la Copa Libertadores est à trois semaines.

À ce stade de l’année, des équipes participent à des compétitions dans chacun des 27 États du Brésil. Dans 11 de ces États, le championnat local a été suspendu – dans la plupart des cas, une mesure à court terme. De loin, le plus important de ces tournois est le championnat de l’État de Sao Paulo, qui comprend des équipes comme les Corinthians, Sao Paulo, Palmeiras et Santos. Et bien que les autorités locales aient forcé une pause dans le jeu, la compétition a tenté de contourner cela en organisant des matchs dans d’autres États.

Et donc la question se pose: le football devrait-il s’arrêter au Brésil?

Les autorités du football soutiennent systématiquement que les équipes et les joueurs sont en sécurité. Une étude récente menée par l’Université de Sao Paulo qui a examiné les tests de huit tournois – six ligues masculines, deux ligues féminines – du plus haut niveau vers le bas de la pyramide a révélé qu’un pourcentage de cas positifs chez les joueurs a atteint 11,7%, comparable. à celle des professionnels de la santé du pays.

Le professeur Bruno Gaulano, qui a coordonné l’étude, a déclaré à Globo Esporte que le risque d’infection était plus élevé lorsque les protocoles de sécurité n’étaient pas observés en dehors du terrain.

“Les équipes voyagent beaucoup pour jouer leurs matches. Les petites équipes voyagent en bus, mangent dans les restaurants et sont probablement beaucoup plus exposées au risque que les joueurs d’élite. Notre inégalité sociale imprègne également le football”, a déclaré Gaulano.

“Si nos données montrent que les joueurs ont tendance à ne développer que des symptômes légers ou à être asymptomatiques, ils peuvent agir comme un vecteur de transmission à la communauté. En général, ce sont des individus avec une vie sociale très active”, at-il ajouté.

Un incident notable s’est produit plus tôt ce mois-ci lorsque l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa, l’une des plus grandes stars du jeu national, a été arrêté plus tôt ce mois-ci dans un casino clandestin de Sao Paulo. Il s’est par la suite excusé après avoir été libéré.

“Un grand nombre de personnes n’obéissent pas aux règles et ne subissent aucune punition en conséquence”, a déclaré Gaulano.

La question de savoir si le football doit ou non être suspendu au Brésil est complexe. Il n’y a pas de réponses faciles, pas de solutions magiques. Si les autorités qui organisent ces tournois d’État continuent de prétendre que c’est sûr, alors elle doit clairement faire plus pour appliquer ses propres protocoles au personnel et aux joueurs, en particulier lorsqu’ils ne sont pas en service.