Le Brésil dépasse la Corée du Sud et atteint les quarts de finale au Qatar

L’équipe de Tite a gagné 4-1 contre ses rivaux asiatiques lundi

Neymar est revenu d’une blessure pour le Brésil alors que les quintuples champions ont remporté une victoire 4-1 contre la Corée du Sud lors de leur huitième de finale de Coupe du monde au Qatar.

Le joueur le plus cher du monde était incertain pour le match nul après s’être blessé à la cheville lors du match d’ouverture de son équipe contre la Serbie, mais a joué un rôle de premier plan dans un départ explosif pour la Selecao.

Après que Raphinha ait bien travaillé sur l’aile droite, la star du FC Barcelone s’est connectée avec Lucas Paqueta, qui l’a ensuite rendu à Raphinha pour qu’il tire à travers la surface.

Neymar et Richarlison ont tous deux raté la passe, mais Vinicius Jr a contrôlé froidement puis a tiré à la maison pour mettre le Brésil en sept minutes.

Six minutes plus tard, Neymar s’est inscrit sur la feuille de match lors de la conversion d’un penalty après une faute sur Richarlison.

À la 29e minute, l’attaquant des Spurs et numéro neuf brésilien Richarlison a séduit les fans en équilibrant le ballon en l’air avec sa tête à trois reprises avant d’impliquer les défenseurs Marquinhos et Thiago Silva dans un mouvement d’équipe habile qu’il a terminé avec son deuxième but du tournoi.

Richarlison est apparu égoïste à quelques reprises alors qu’il aurait pu facilement affronter des coéquipiers tels que Vinicius Jr et Neymar.

Le quatrième du Brésil est venu lorsque Vinicius Jr a trouvé son ancien coéquipier de Flamengo Lucas Paqueta avec une belle croix flottante que le milieu de terrain de West Ham a renvoyée à la maison.

Il était largement admis que le Brésil aurait pu marquer sept ou huit buts en première mi-temps.

Inscrivant trois buts sur 51 tirs lors de leurs trois premiers matchs, ils en ont marqué quatre sur seulement sept occasions au cours des 45 premières minutes.

Dans une seconde mi-temps moins mouvementée, Paik Seung-ho en a retiré un alors que le Brésil effectuait une série de remplacements pour reposer ses joueurs titulaires et donner des minutes aux autres membres de l’équipe.

Vendredi, les hommes de Tite affronteront les finalistes de 2018, la Croatie, pour organiser une demi-finale contre les vainqueurs de l’affrontement Argentine contre Pays-Bas.

