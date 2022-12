Le Brésil dédie sa victoire à Pelé après avoir battu la Corée du Sud en huitièmes de finale

Les Brésiliens ont travaillé leur magie pour trouver des atouts contre la Corée du Sud lors de leur match des huitièmes de finale. La scène était prête et le retour de Neymar a ajouté plus de venin à une attaque déjà puissante.

Le Brésil a dépassé Son Heung-Min and Co après avoir fait des émeutes dans le match. La Selecao a déjà marqué quatre buts en première mi-temps, faisant une démonstration éblouissante, mais leur geste après le match est quelque chose qui aurait fait sourire tous nos visages.

Ils tenaient une bannière du légendaire Pelé qui est actuellement à l’hôpital et subit un traitement. Le joueur de 82 ans a regardé le match de Coupe du monde de son pays depuis l’hôpital et n’aurait pas été déçu de la façon dont ils se sont mis en place.

Vinicius Jr a ouvert le score à la 7e minute et Neymar Jr a rapidement doublé la mise à la 13e minute via un penalty. Avec ce but, l’attaquant du PSG est devenu le troisième joueur brésilien à marquer en trois éditions de la Coupe du Monde de la FIFA. Le même exploit n’a été réalisé que par Pelé et Ronaldo avant lui.

Cela signifie également que le joueur de 30 ans n’est plus qu’à un but d’égaler le record de buts de Pelé. Neymar a fait irruption sur la scène en tant que jeune avec Santos, hypnotisant les téléspectateurs avec des pieds soyeux et des tours délicieux.

Il s’est rendu dans l’un des plus grands clubs de Barcelone et a noué un partenariat redouté avec Luis Suarez et Lionel Messi à l’époque. Malgré sa longue liste de réalisations, la carrière de Neymar n’a pas été sans sa juste part de bas.

L’ancien joueur du Barca était en pleine forme lors de la Coupe du monde 2014, mais une blessure en quart de finale l’a empêché de se rendre sur le terrain pour le Brésil contre l’Allemagne en demi-finale de cette édition. Les Allemands se sont ensuite déchaînés en battant la Selecao 7-1. Neymar a affirmé que cette blessure au dos était l’un des pires moments de sa vie.

“Je le vois comme mon dernier parce que je ne sais pas si j’ai encore la force d’esprit pour m’occuper du football.”

Il peut être difficile de voir sous les luttes et les obstacles cachés sous le faste et le glamour d’un athlète professionnel. Leur hommage à Pelé après le match était un hommage touchant à une légende qui a changé le jeu, mais Neymar peut-il mettre la main sur cet illustre trophée avant de raccrocher ses crampons ?

Les Brésiliens affronteront la Croatie en quart de finale le 9 décembre au Education City Stadium.

