Le Brésil danse pour les quarts de la Coupe du monde avec une victoire écrasante contre la Corée du Sud

Neymar du Brésil célèbre avec Raphinha, Lucas Paqueta et Vinicius Junior (Photo de François Nel/Getty Images)

Neymar est revenu de blessure pour aider à inspirer le Brésil à un 4-1 Victoire sur Corée du Sud lundi alors que les favoris se qualifiaient pour les quarts de finale de la Coupe du monde.

Le joueur le plus cher du monde avait raté les deux derniers matches de son équipe en raison d’une entorse à la cheville subie lors de son premier match au Qatar, une victoire 2-0 contre la Serbie.

Mais il est revenu pour ce match nul des 16 derniers alors que l’équipe de Tite s’est mise en marche et a livré un message inquiétant à ses rivaux, au moins avant de se calmer en seconde période.

Vinicius Junior a ouvert le score en sept minutes avant que Neymar n’en ajoute un autre depuis le point de penalty pour passer à 76 buts pour son pays, le laissant à un seul d’égaler le record de tous les temps de Pelé.

Le brillant but de Richarlison a porté le score à 3-0 et Lucas Paqueta en a ajouté un autre avant la mi-temps pour laisser la Corée du Sud sous le choc.

Paik Seung-ho en a retiré un, mais à ce moment-là, le Brésil pensait au match de quart de finale de vendredi avec la Croatie, vice-championne de 2018.

Les quintuples vainqueurs de la Coupe du monde n’avaient pas marqué quatre buts dans un match à élimination directe du tournoi depuis 1998.

Ici, ils ont joué parfois avec la joie associée à l’équipe nationale brésilienne, les joueurs se réunissant pour célébrer chaque but en montrant leurs mouvements de danse et leur entraîneur se joignant même à eux.

S’ils ont fini de jouer en eux-mêmes, leur première mi-temps a été superbe et un hommage approprié au grand Pelé.

La légende brésilienne avait déclaré qu’il regarderait le match depuis l’hôpital de Sao Paulo où il avait été admis la semaine dernière au milieu d’un traitement en cours pour le cancer du côlon, et les supporters du stade 974 de Doha ont déployé une banderole avec un message de rétablissement.

Tout cela a été une expérience éprouvante pour Son Heung-min et la Corée du Sud, qui n’ont toujours jamais remporté de match à élimination directe en Coupe du monde en dehors de leur propre pays.

Tite a apporté 10 changements à l’équipe du Brésil après avoir fait tourner son équipe pour la défaite 1-0 contre le Cameroun qui est intervenue après que la qualification pour les 16 derniers ait été assurée.

Danilo est également revenu d’une blessure à l’arrière gauche, tandis qu’Eder Militao était le seul joueur à conserver sa place et est passé à l’arrière droit.

Richarlison joue à nouveau

Avec Alisson Becker de retour dans le but et Thiago Silva et Marquinhos jouant aussi, c’était la défense de premier choix du Brésil, mais leurs attaquants ont rapidement mis fin à l’égalité.

L’ouverture du score est venue de leur premier tir cadré à la septième minute alors que Raphinha s’est échappé de Kim Jin-su sur la droite et que son ballon traversant le but est venu aux pieds de Vinicius qui a froidement choisi sa place.

Ils ont ensuite remporté un penalty alors que Richarlison a été rattrapé par Jung Woo-young et que Neymar a dûment battu Kim Seung-gyu – ses six derniers buts pour le Brésil sont désormais tous venus du but.

Alisson a ensuite été appelé à l’action pour renverser un effort vicieux à longue portée de Hwang Hee-chan, mais le Brésil a ensuite marqué son troisième avec style juste avant la demi-heure.

Richarlison a jonglé trois fois avec le ballon sur sa tête juste à l’extérieur de la surface avant de le renvoyer à Marquinhos, puis de continuer dans la surface pour obtenir la fin de la passe de Silva qu’il a inscrit à la maison pour son troisième but lors de cette Coupe du monde.

Paqueta a ensuite obtenu sa quatrième neuf minutes avant la pause avec une première arrivée alors qu’il se connectait avec un ballon de Vinicius retenu depuis la ligne de touche.

Ils auraient pu en ajouter plus en seconde période s’ils n’avaient pas levé le pied, bien que Raphinha ait été refusé à plusieurs reprises par le gardien de but.

La Corée mérite cependant le mérite d’avoir continué et elle a été récompensée dans le dernier quart d’heure lorsque le remplaçant Paik a réussi un dégagement de la tête et a envoyé un tir féroce de 25 mètres qui a balayé Silva pour battre Alisson.

Le gardien brésilien a ensuite été retiré pour les 10 dernières minutes pour être remplacé par Weverton, tandis que Neymar a également été retiré avec l’esprit de Tite sur la Croatie.