Le Brésil dans les limbes du manager alors que l’attente de Carlo Ancelotti se poursuit

Il n’y a toujours pas de dernier épisode dans le grand feuilleton brésilien, intitulé « Qui sera le prochain entraîneur de l’équipe nationale ? »

Le patron de la Fédération, Ednaldo Rodrigues, insiste sur le fait que Carlo Ancelotti reste son plan A et espère qu’il y aura une résolution d’ici la fin du mois. Mais ce que cela pourrait signifier n’est pas clair. Ancelotti est sous contrat avec le Real Madrid pour une autre année et dit qu’il veut rester. Los Blancosn’ont pour l’instant montré aucun signe de vouloir se débarrasser de lui.

Cela signifie-t-il, comme certains dans les médias brésiliens le spéculent, que le Brésil attendra jusqu’à la mi-2024 pour son homme ? Rodrigues ne semble pas le nier. Jusque-là, le Brésil jouera six tours de qualification pour la Coupe du monde, des matches amicaux de haut niveau contre une opposition européenne en mars prochain et se sera préparé pour la Copa America aux États-Unis. De plus, bien sûr, les deux matchs amicaux des dates FIFA de ce mois-ci. Peuvent-ils vraiment laisser un patron gardien en charge de tout cela ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Ce ne serait pas une vente facile. L’actuel gardien Ramon Meneses manque d’expérience et, peut-être encore plus important, il manque de résultats. Sa fonction principale est d’entraîner l’équipe des moins de 20 ans. L’élimination par Israël lors de la récente Coupe du monde des moins de 20 ans à ce niveau ne constitue guère un argument convaincant pour passer à l’équipe senior du Brésil. Et en mars, lors de son premier match en charge, il a mené le Brésil à sa toute première défaite contre le Maroc.

Mais c’est lui qui choisira l’équipe pour deux autres matchs contre des adversaires africains, alors que le Brésil affrontera la Guinée à Barcelone ce samedi, suivi d’une rencontre avec le Sénégal à Lisbonne mardi. Ainsi, alors que Rodrigues est rattrapé par la diplomatie de la navette avec Ancelotti, tout en prenant des sondages auprès des joueurs sur les alternatives possibles, Meneses espère maintenir la concentration de chacun sur le terrain.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ce sont donc des matches amicaux de fin de saison sous la direction d’un entraîneur intérimaire qui ne restera probablement pas longtemps à ce poste. En termes purement sportifs, ils peuvent ne pas sembler particulièrement importants, mais la FA brésilienne a trouvé un moyen justifiable de les rendre pertinents – en particulier le premier.

Affronter un adversaire africain en Espagne a donné au Brésil l’occasion de faire valoir un point valable tout en offrant un soutien à la star Vinicius Junior. C’est bien sûr le pays où Vinicius joue son club de football pour le Real Madrid, où il a été à plusieurs reprises la cible d’abus racistes et où les autorités ont été si lentes (et même apparemment réticentes) à faire quoi que ce soit à ce sujet.

Le match contre la Guinée prend un sens bien plus large que celui de sport : il se veut une célébration de l’antiracisme. Pour la première fois de son histoire, le Brésil entrera sur le terrain en maillot noir, passant au jaune traditionnel en seconde période. Ainsi, un amical de fin de saison potentiellement dénué de sens prend un contexte diplomatique et social important, mais il y a des inquiétudes. Marcelo Carvalho dirige l’Observatorio da Discriminacao Racial no Futebol, un équivalent brésilien de l’organisation britannique « Kick It Out ».

« Je soutiens ce jeu », a-t-il déclaré récemment lorsque je l’ai interrogé à ce sujet sur SporTV au Brésil. « Mais je ne le soutiens pas à 100%. J’ai des doutes. »

La plus grande inquiétude potentielle est : s’il y a des actes de racisme dans la foule, que se passera-t-il ? Un protocole est-il en place pour faire face à la situation, pour interrompre le jeu et faire sortir les joueurs du terrain, par exemple ?

Espérons que tout se passe bien et que l’on insiste avec force sur le fait que les comportements racistes à l’intérieur des stades de football ne sont pas acceptables. Rodrigues a révélé récemment qu’il avait envoyé un message à Ancelotti pour le remercier du soutien qu’il a apporté à Vinicius au cours d’une saison difficile. Ce n’est pas seulement sa longue liste de titres, mais aussi la sensibilité et la capacité d’Ancelotti à gérer le groupe de joueurs qui ont convaincu le Brésil qu’il est l’homme de la situation. Mais combien de temps sont-ils prêts à attendre ?