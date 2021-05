Le Brésil craint une troisième vague Covid alors que Bolsonaro fait face à une enquête parlementaire

Le président brésilien Jair Bolsonaro fait l’objet d’une enquête menée par le Congrès sur la mauvaise gestion de la pandémie. Andressa Anholete | Actualités Getty Images | Getty Images

Les experts de la santé craignent que la catastrophe du Covid-19 au Brésil ne s’aggrave encore dans les mois à venir, tandis qu’une enquête parlementaire sur la réponse du gouvernement à la pandémie devrait augmenter la pression politique sur le président Jair Bolsonaro. Le plus grand pays d’Amérique du Sud, auparavant réputé pour faire preuve de leadership lors de crises sanitaires, est devenu un paria international au milieu de la pandémie de coronavirus. Le Brésil a enregistré le plus grand nombre de décès liés aux coronavirus au monde en dehors des États-Unis, est à la traîne en termes de vaccinations et est toujours sans une réponse de santé publique efficace et coordonnée à l’épidémie. Une enquête officielle, approuvée par la Cour suprême du Brésil, a été ouverte à la fin du mois dernier pour enquêter sur la gestion par le gouvernement de la pandémie qui a tué plus de 428 000 personnes. L’enquête pourrait ouvrir la voie à la destitution de Bolsonaro, bien que les analystes affirment que les opposants politiques du leader de droite pourraient préférer se présenter aux élections présidentielles d’octobre 2022. Bolsonaro aurait dit qu’il était « pas inquiet« à propos de l’enquête. Un porte-parole du gouvernement brésilien n’a pas répondu à une demande de commentaire lorsqu’il a été contacté par CNBC. Bolsonaro s’est prononcé à plusieurs reprises contre les mesures de santé publique, qui sont devenues un champ de bataille politique au Brésil, et continue de s’opposer à toute mesure de verrouillage visant à freiner la propagation du virus. «L’épidémie actuelle non atténuée ne sera pas vaincue sans un changement radical de direction», a déclaré le Dr Antonio Flores, spécialiste des maladies infectieuses et conseiller médical Covid pour le groupe humanitaire Médecins Sans Frontières au Brésil. Il a déclaré que si la vie continue comme normale « à une incidence quotidienne aussi élevée, on ne peut que s’attendre à une nouvelle vague de cas, à des milliers de décès supplémentaires et à une pression accrue sur le système de santé déjà tendu ».

Un fossoyeur marche parmi les tombes de victimes du COVID-19 au cimetière Nossa Senhora Aparecida à Manaus, État d’Amazonas, Brésil, le 29 avril 2021. MICHAEL DANTAS | AFP | Getty Images

Ses commentaires font écho aux avertissements d’autres experts de la santé selon lesquels le Brésil pourrait bientôt voir une troisième vague d’infections à Covid dans les semaines à venir. On craint que l’effort de vaccination terne du pays ne suffise pas à empêcher une nouvelle poussée pendant les mois d’hiver de juin à septembre, avec des rassemblements et des activités en salle. particulièrement risqué. Flores a déclaré à CNBC que toutes les mesures de santé publique disponibles devraient être intensifiées « dès que possible » et que la campagne de vaccination du pays devait être accélérée. Il a ajouté qu’un système efficace de dépistage et de traçabilité ainsi que des orientations cohérentes sur les restrictions de santé publique doivent également être mis en œuvre.

« Un élément décisif de l’élection de l’année prochaine »

Au 12 mai, environ 15% de la population brésilienne d’environ 211 millions d’habitants avait reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, selon statistiques compilées par Notre monde en données. Le Chili, quant à lui, a vacciné près de 46% de sa population avec au moins une dose d’un vaccin Covid, ce qui reflète l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde. Le taux de vaccination plus faible du Brésil signifie que des millions de personnes dans tout le pays et au-delà de ses frontières sont exposées à plus de 90 variantes du coronavirus qui circulent actuellement dans le pays – en plus de toute nouvelle mutation qui pourrait émerger. La campagne de vaccination du Brésil contre Covid contraste fortement avec sa réponse à la pandémie de grippe porcine H1N1 en 2009, lorsqu’elle a vacciné 92 millions de personnes contre le virus en seulement trois mois. Selon les analystes, la principale différence cette fois-ci est le refus de Bolsonaro d’adopter une approche scientifique de la crise sanitaire.

C’est un gouvernement très dangereux, mais comme il a été élu démocratiquement, il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment pour le repousser. Ilona Szabo Président de l’Institut Igarape

L’Organisation panaméricaine de la santé a déclaré mercredi que près de 40% de tous les décès liés à Covid dans le monde signalés la semaine dernière sont survenus dans les Amériques, avec près de 80% des unités de soins intensifs de la région actuellement remplies de patients. La directrice de l’OPS, Carissa Etienne, a averti qu’il était clair que la transmission est « loin d’être contrôlé»,« alors même que les États-Unis et le Brésil signalent des réductions de cas, a rapporté Reuters. Le Brésil a enregistré mercredi plus de 76000 cas de coronavirus, contre un pic de plus de 100000 infections quotidiennes en avril. En termes de nombre d’infections, il reste le troisième pays le plus touché par Covid au monde, derrière les États-Unis et l’Inde respectivement. «Je pense que, alors que la situation en Inde s’est considérablement aggravée récemment, au Brésil, les chiffres se sont stabilisés à un niveau très, très élevé. Le pays est en état d’effondrement depuis des mois en fait», Oliver Stuenkel, professeur agrégé d’international relations à la Fondation Getulio Vargas à Sao Paulo, a déclaré à CNBC par téléphone.

Un homme est vacciné contre Covid-19 par un agent de santé dans une zone reculée de Moju, dans l’État de Para, au Brésil, le 16 avril 2021. JOAO PAULO GUIMARAES | AFP | Getty Images

« Ce qui est vraiment si fascinant, c’est que alors que (l’ancien président américain Donald) Trump et dans une certaine mesure (le Premier ministre indien Narendra) Modi paient un prix politique, Bolsonaro, grâce à une combinaison de facteurs, a réussi à conserver un soutien politique assez élevé et n’a pas mais a dû payer pour cela parce que sa stratégie d’évitement de la responsabilité a été remarquablement réussie jusqu’à présent », a-t-il ajouté. Les analystes ont déclaré que la durée de l’enquête sur la gestion de la pandémie par le gouvernement devrait généralement prendre environ trois mois, mais il est possible que le processus traîne beaucoup plus longtemps. Stuenkel a déclaré qu’il s’attendait à ce que l’enquête prenne environ six mois, étant donné que « l’objectif réel est de faire passer le message aux informations du soir que Bolsonaro est à blâmer ». «Essentiellement, je pense que l’enquête sera cruciale parce que si l’enquête ne peut pas modifier l’opinion publique à ce stade, après la mort de 400 000 personnes et après l’effondrement définitif du système de santé, rien ne peut en gros… Pour moi, c’est une décision décisive. élément de l’élection de l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Que se passe-t-il ensuite?