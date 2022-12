Le Brésil contre la Croatie, quart de finale de la Coupe du monde, est une bataille de kits

DOHA, Qatar – C’est une rencontre de titans et, vraiment, le choc des quarts de finale de la Coupe du monde, un match où des scintillements de grâce et de beauté, d’originalité et de style, rendront impossible de détourner le regard. Non, nous ne parlons pas de l’Angleterre contre la France samedi. On parle de quelque chose de beaucoup plus grand…

… maillot du Brésil contre maillot de la Croatie.

“Nous vivons à l’ère des maillots homogénéisés”, déclare John Devlin, expert en uniforme et auteur du livre “True Colours”, qui explore l’histoire de la conception des maillots de football. “Voir cette gamme de couleurs est tout simplement magnifique.”

Il est. Et ce sont, à tous égards, de véritables poids lourds. Vendredi à l’Education City Stadium, les tribunes seront inondées de la plus haute mode sportive : le jaune incomparable du célèbre Brésilien canarinho shirt, opposé à la fascination moderne qu’est le damier rouge et blanc de la Croatie. La juxtaposition est artistiquement délicieuse – la splendeur classique d’un look intemporel contre le lest significatif d’une déclaration vestimentaire progressive et unique.

“Je pense que ce sera l’un des moments forts de cette Coupe du monde”, a déclaré Devlin. “J’ai vraiment hâte de voir cette combinaison en action.”

Il n’est pas seul, bien que les histoires derrière chacun des maillots ajoutent à l’importance de l’occasion. Pour les deux groupes de fans (sans parler des joueurs), ce ne sont pas simplement des toiles portables. Il y a une vraie signification derrière ce que les joueurs portent.

Aleksandar Holiga, rédacteur en chef du site Web sportif croate Telesport, affirme que le lien entre les dames sur l’uniforme croate et son drapeau national est utile. Le même peintre croate, Miroslav Sutej, a conçu les deux (en plus des billets de banque croates), et pour une nation qui n’a obtenu son indépendance qu’en 1991, cette connexion est un point de fierté critique.

Les kits de la Croatie et du Brésil sont uniques à la fois pour leur palette de couleurs et leur design, mais leurs racines sont beaucoup plus profondes en ce qui concerne les pays eux-mêmes. FIFA/FIFA via Getty Images

L’équipe de Croatie a en fait fait ses débuts avec le maillot en 1990 – avant d’accéder à l’indépendance – lors d’un match amical contre les États-Unis, mais sa popularité a explosé dans le monde lorsque la Croatie s’est qualifiée pour l’Euro en 1996, puis pour la Coupe du monde en 1998, où Davor Suker a marqué six buts. et a remporté le Soulier d’or.

Du coup, tout le monde parlait de ce nouveau pays et de son maillot inoubliable.

“Je pense que c’est la principale raison [Croatians] s’y accrocher et l’aimer tellement : il est à jamais associé à l’obtention de l’indépendance et de la reconnaissance internationale”, déclare Holiga. “Depuis le début des années 1990, les dames sont partout en Croatie simplement parce qu’elles sont la façon la plus simple et la plus cool de dire ‘Croatie.'”

Pete Hoppins, qui a travaillé à la fois avec la Croatie et le Brésil (et de nombreuses autres équipes) au cours de ses huit années au sein du groupe mondial de vêtements de football de Nike, a déclaré que la Croatie avait également été aidée par les damiers apparaissant à peu près à la même période qu’un regain d’intérêt pour les répliques de maillots en général. Ce n’est que dans les années 1990, dit Hoppins, que “les maillots sont devenus un concept grand public. Et avec la Croatie, il y a quelque chose qui sent le football dans son look même si c’est rare.”

L’attrait du design brésilien, en revanche, est davantage lié à l’image de marque. C’est perpétuellement le maillot le plus populaire en termes de ventes mondiales, dit Hoppins, parce que “les gens du monde entier veulent juste être associés à ce maillot”, une référence au record de cinq trophées du Brésil lors de la Coupe du monde masculine.

Bien sûr, dans une tournure classique, le maillot jaune – qui est devenu le symbole de l’excellence – est en fait né d’un échec. Le kit original du Brésil était principalement blanc, mais après l’embarras de perdre la Coupe du monde de 1950 à domicile contre l’Uruguay, un concours a été organisé dans lequel les Brésiliens ont été invités à créer un nouveau design qui donnerait le Séléçao une nouvelle identité. “Avant cela, les gens pensaient que ce n’était pas une bonne idée d’avoir les couleurs du Brésil dans l’uniforme car le football ne représentait pas le pays”, explique Mauricio Drumond, historien du sport et professeur à Rio de Janeiro. “Cela a évidemment changé depuis.”

Le concours a attiré des tas de candidatures, et un adolescent de la ville de Pelotas nommé Aldyr Garcia Schlee, qui allait devenir un dessinateur de renom, a esquissé plus de 100 idées différentes avant de soumettre sa candidature qui deviendrait une partie de l’histoire du football.

Alors que le Brésil devenait l’équipe la plus dominante du sport – remportant la Coupe du monde en 1958, 1962 et 1970 – son maillot jaune est devenu une pierre de touche culturelle. Ajoutez à cela la renommée mondiale de Pelé, et les Brésiliens ont adopté le canarinho en tant que remplaçant de tout ce qui était bon dans leur nation.

“Nous n’avons pas autant de vêtements avec le drapeau dessus, comme vous le voyez aux États-Unis”, a déclaré Drumond. “Ici, c’est le maillot — le maillot brésilien représente le pays… C’est le drapeau, mais en vêtements.”

Les kits du Brésil étaient également un symbole des récentes élections présidentielles, Bolsonaro utilisant le kit jaune comme signe de soutien, forçant ses détracteurs à adopter le maillot bleu comme moyen de montrer leur opposition. Dado Galdieri/Bloomberg via Getty Images

Cette réalité et les sentiments qui la sous-tendent ne sont pas toujours faciles. Au cours des dernières années, le gouvernement de droite au Brésil dirigé par Jair Bolsonaro a commencé à utiliser le maillot comme un symbole de facto de soutien au président et à sa façon de diriger le pays, de sorte que certains citoyens opposés à Bolsonaro ont délibérément évité de porter le maillot. , disant qu’il ne parlait plus pour eux. Le maillot bleu du Brésil, beaucoup moins populaire, est devenu un élément puissant.

“Au cours des derniers mois, cependant, cela a commencé à changer”, a déclaré Drumond, faisant référence à la récente réélection de Lula da Silva à la présidence du pays, ainsi qu’à une décision globale de dépolitiser l’uniforme. “Les gens ont commencé à reprendre ces symboles comme le maillot jaune”, poursuit Drumond. “Comme s’ils avaient été kidnappés.”

Il n’y a certainement pas eu de pénurie de maillots jaunes exposés au Qatar, que ce soit sur de vrais Brésiliens ou sur les fans d’autres pays qui veulent soutenir Neymar ou ses coéquipiers. Même si son design n’a guère changé, le canarinho est resté omniprésent, apparaissant dans les tournois de football et partout ailleurs pendant des décennies. En fait, cette cohérence fait partie de ce qui rend l’attrait durable des deux chemises remarquable.

La plupart des autres fédérations de football, manifestement conscientes des récompenses financières que les nouveaux maillots peuvent apporter, essaient de changer de couleur ou de design avec une certaine fréquence, une pratique qui peut entraîner des circonstances étranges. Pour ne citer qu’un exemple, l’Espagne – dont l’équipe est connue sous le nom de “La Roja” ou “Les Rouges” – a été éliminée de la Coupe du monde mardi alors qu’elle portait, pour une raison quelconque, des maillots bleu ciel.

Avec le Brésil et la Croatie, cependant, une telle chose semble presque impossible. Hoppins, l’ancien designer de Nike, a passé beaucoup de temps lors de réunions au fil des ans à discuter de nouvelles idées potentielles pour les uniformes de l’équipe nationale, et il dit que tout le monde était toujours bien conscient de la situation quand venait le temps de parler du Brésil ou de la Croatie.

« À chaque fois, à chaque tournoi, ce n’était même pas sur les cartes de ne pas faire de jaune ou de ne pas faire de damier », dit Hoppins. “C’est une règle non écrite. Nous les faisons. Nous le savions tous.”