Le Brésil contraint d’enterrer Covid mort dans les rues après que l’espace du cimetière soit épuisé alors que les décès grimpent à 400000

Le BRÉSIL a été contraint d’enterrer les corps de ceux qui sont morts de Covid dans les rues alors que les morts grimpent à 400 000 et que l’espace du cimetière s’épuise.

Des images sinistres de rues creusées pour faire de la place pour de nouvelles tombes sont apparues alors que le nombre de morts au Brésil a dépassé les 400 000 morts jeudi.

Vue aérienne des tombes des victimes du COVID-19 dans une rue, car il n’y a plus de zone libre au cimetière Nossa Senhora Aparecida, à Manaus, dans l’État d’Amazonas Crédit: AFP

Les travailleurs d’un salon funéraire, portant des vêtements de protection, retirent le corps de Valnir Mendes da Silva, 62 ans, qui gisait sur un trottoir de la communauté d’Arara Crédit: Reuters

Ce n’est que le deuxième pays à atteindre le sombre jalon, après que les décès aux États-Unis aient dépassé le nombre de janvier 2021.

L’opérateur du cimetière Manual Viana, qui s’occupe des enterrements de Brésiliens au cimetière Nossa Senhora Aparecida à Maeeenaus, la capitale de l’État d’Amazonas, a déclaré à la société de médias basée à Washington NPR au début de la pandémie qu’il «vivait un cauchemar».

«Je souhaite juste qu’un hélicoptère vienne me faire voler d’ici», a-t-il déclaré.

Il a décrit avoir dû utiliser des machines lourdes pour creuser des fosses communes capables de contenir plusieurs cercueils parce qu’il était «humainement impossible» de suivre à la main le nombre croissant de morts.

Maintenant, 12 mois plus tard, de nouvelles images publiées par news.com.au montrent le cimetière de Viana, où des tombes ont été creusées dans les rues parce qu’il ne reste plus de parcelles pour enterrer les morts.

Cela intervient alors que le ministère de la Santé du pays a signalé 3001 décès liés à Covid-19 au cours des dernières 24 heures.

La nation sud-africaine a l’un des taux de mortalité les plus élevés de la pandémie, avec 189 décès pour 100 000 habitants.

Les travailleurs d’un salon funéraire, portant des vêtements de protection, déposent dans un cercueil le corps de Valnir Mendes da Silva, 62 ans Crédit: Reuters

L’ONG Rio of Peace a protesté lorsque le Brésil a atteint la barre des 400000 morts du COVID-19 dans le pays, installant des sacs mortuaires pittoresques et organisant une sépulture peu profonde sur le sable de la plage de Copacabana Crédit: Reuters

Les hôpitaux ont été poussés au bord de l’effondrement dans de nombreuses régions et le nombre de décès quotidiens s’est établi à une moyenne de 2526 par jour au cours de la semaine dernière.

Une lutte désespérée pour contenir le virus s’accompagne d’une pénurie de vaccins à travers le Brésil.

Un peu plus de 13% de la population – environ 28 millions – ont reçu leur premier coup, tandis qu’environ 12,7 millions auraient reçu leur deuxième dose.

Des villes de 14 des 27 États du Brésil ont dû suspendre les deuxièmes doses en raison de pénuries.

On pense que la propagation rapide du virus à travers le Brésil depuis le début de cette année est largement attribuée à l’émergence de la variante brésilienne, qui peut se propager à plus du double du taux des souches en circulation précédentes.

À titre de comparaison, les variantes du Kent et de l’Afrique du Sud ont été estimées à 70% et 50% plus transmissibles, respectivement, par rapport à la souche de virus d’origine de Wuhan, en Chine.

Le professeur Samir Bhatt, chercheur à l’Université de Copenhague et auteur correspondant de l’article, a déclaré au Sun: «Notre modèle épidémiologique indique que P1 est susceptible d’être plus transmissible que les souches précédentes de coronavirus et de pouvoir échapper à l’immunité acquise par l’infection. avec d’autres souches. »

Puisqu’il a également montré qu’il réinfectait les personnes qui ont déjà eu Covid, il pourrait également infecter les personnes vaccinées.

«Aller de l’avant, la plus grande préoccupation est l’évasion immunitaire étant donné les taux de vaccination substantiels.

Bhatt a averti hier que le Royaume-Uni devait rester sur ses gardes pour arrêter la variante, nommée P1, provoquant le chaos.

Au Royaume-Uni, un très petit nombre de cas de P1 ont été confirmés – 60 depuis février 2021.

Un activiste de l’ONG Rio de Paz creuse une tombe portant une combinaison de protection biologique devant des sacs de mort lors d’un acte symbolique en signe de protestation pour la mémoire des 400000 Crédits: Rex