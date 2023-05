Le Brésil construit des tours émettrices de dioxyde de carbone en Amazonie pour simuler le changement climatique

Dans les profondeurs de l’Amazonie, le Brésil construit une structure d’un autre monde – un complexe de tours disposées en six anneaux, prêtes à pulvériser des brumes de dioxyde de carbone dans la forêt tropicale. Mais la raison est tout à fait terrestre : comprendre comment la plus grande forêt tropicale du monde réagit au changement climatique.

Baptisé AmazonFACE, le projet sondera la remarquable capacité de la forêt à séquestrer le dioxyde de carbone, une pièce essentielle du puzzle du changement climatique mondial. Cela aidera les scientifiques à comprendre si la région a un point de basculement qui pourrait la plonger dans un état de déclin irréversible. Un événement aussi redouté, également connu sous le nom de dépérissement de la forêt amazonienne, transformerait la forêt la plus riche en biodiversité du monde en un paysage de savane plus sec.

FACE signifie Free Air CO2 Enrichment. Cette technologie développée pour la première fois par le Brookhaven National Laboratory, situé près de New York, a la capacité de modifier l’environnement environnant des plantes en croissance d’une manière qui reproduit les niveaux futurs des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone.

« Les plantes absorbent le dioxyde de carbone avec l’eau et la lumière pour produire des sucres et libérer de l’oxygène. Que se passe-t-il quand on augmente cet apport ? Nous ne savons pas », a déclaré David Lapola, l’un des principaux scientifiques du projet, à l’Associated Press. « Nous avons des preuves d’expériences similaires dans les forêts tempérées, mais il n’y a aucune garantie que le comportement sera le même ici en Amazonie. »

DES ÉCOLOGUES BRÉSILIENS LUTTER CONTRE LA DÉFORESTATION AMAZONIENNE AVEC UN NOUVEAU MODÈLE DE PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Lapola, professeur à l’Université d’État de Campinas, soutient que le point de basculement de la forêt amazonienne est plus probablement lié au changement climatique qu’au taux de déforestation. Ainsi, il est crucial d’étudier l’impact de concentrations plus élevées de dioxyde de carbone dans la forêt pour comprendre ce qui nous attend.

Cette perspective remet en question l’étude largement citée du scientifique du système terrestre Carlos Nobre. Selon Nobre, si la déforestation atteint un seuil critique de 20 à 25 % sur l’ensemble de l’Amazonie, l’équilibre du système pluviométrique de la région sera perturbé, entraînant la transformation de la forêt tropicale luxuriante en savane.

« Même si nous arrêtions la déforestation dans le bassin amazonien aujourd’hui, la forêt risquerait toujours de subir les conséquences d’un point de basculement dû au changement climatique », a déclaré Lapola. « Bien que l’arrêt de la déforestation reste notre principale responsabilité, la lutte contre le changement climatique provoqué par des facteurs atmosphériques n’est pas quelque chose que le Brésil ou d’autres pays amazoniens peuvent résoudre seuls. »

LA DÉFORESTATION AU BRÉSIL A AUGMENTÉ DE 30 % EN 12 MOIS, DIT L’AGENCE

La construction des deux premiers anneaux est en cours et ils devraient être opérationnels début août. Chaque anneau sera composé de 16 tours en aluminium aussi hautes qu’un immeuble de 12 étages. Le dioxyde de carbone sera fourni par trois sociétés pour éviter toute pénurie.

Situé à 70 km au nord de Manaus, le projet est mené par le National Institute for Amazon Research, une institution fédérale, avec le soutien financier du gouvernement britannique, qui a promis 9 millions de dollars. Il devrait être pleinement opérationnel d’ici la mi-2024.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Luciana Gatti, une chimiste de l’atmosphère, a salué l’initiative et a déclaré qu’il serait très bénéfique de reproduire le projet dans les quatre quadrants de l’Amazonie, car la capacité d’absorption du carbone varie considérablement dans la région, qui fait deux fois la taille de l’Inde.

Gatti, qui n’est pas directement impliqué dans AmazonFACE, a co-écrit une étude historique publiée dans la revue Nature, qui a révélé que l’est de l’Amazonie a cessé de fonctionner comme un puits de carbone ou un absorbeur pour la Terre et est devenu une source de carbone.