Le Brésil connaît les premiers décès dus à des maladies d’origine hydrique, et les experts mettent en garde contre une augmentation du nombre de décès.

Les eaux de crue continuent de reculer dans les États du sud du Brésil, de Paraná et de Santa Catarina, ainsi que dans les régions durement touchées. Rio Grande do Sul. Pourtant, les preuves de la misère croissante des Brésiliens sont loin d’être établies pour les victimes des inondations climatiques.

Au lieu de cela, le ministère brésilien de la Santé a averti qu’une recrudescence des maladies d’origine hydrique était imminente. LL’eptospirose, une maladie bactérienne transmise en l’occurrence par les rats, selon les médias, a tué quatre personnes ces derniers jours.

Les inondations record ont duré deux semaines et demie et ont tué au moins 161 personnes, dont de nombreux disparus ; Les autorités avaient alors prévenu que la leptospirose et l’hépatite B émergeraient d’ici deux semaines sous forme de mélange d’eaux usées et de liquides de carcasses mélangés aux eaux de crue.

Les inondations ont handicapé les transports terrestres et aériens, laissant la plupart des habitants du Rio Grande do Sul se débrouiller seuls, se secourir et prendre soin les uns des autres jusqu’à ce que l’aide puisse arriver en plus grand nombre. Cependant, le gouvernement et la population touchée ont été pris au dépourvu et n’avaient aucun plan pour faire face à une crise d’une telle ampleur, de sorte que les efforts officiels ont été très insuffisants.

Depuis que les inondations se sont produites sous le mandat du président Luiz Inácio Lula da Silva, celui-ci absorbe le blâme et l’hostilité tout comme George W. Bush l’a fait lors de la crise de Katrina sur la côte du Golfe. Lula a alloué dix milliards de dollars, mais il faudra du temps pour que cela se répercute sur les victimes de ce désastre alimenté par le climat.

Comme Bush, Lula s’attaque au vieillissement des infrastructures, qui ont contribué au désastre, comme les digues brisées construites il y a des décennies pour empêcher l’eau d’entrer. Ces barrières ont plutôt contribué à maintenir l’eau emprisonnée dans les villes et les zones rurales. « Pedro Cortês, professeur de sciences de l’environnement à l’Université de São Paulo, a déclaré : CNN. « Ils n’auraient peut-être pas pensé à un système de drainage si les barrières n’étaient pas suffisantes », a déclaré Cortês, analyste climatique pour CNN Brésil.

Le Brésil a peut-être mauvaise réputation, et à juste titre, mais la plupart des pays, y compris les États-Unis, sont tout aussi mal préparés à l’urgence climatique. Le fait est que la perturbation des précipitations climatiques résulte de températures plus élevées, principalement de l’évaporation supplémentaire de l’océan, qui sature l’atmosphère d’humidité supplémentaire susceptible d’augmenter des précipitations abondantes et sans précédent.

Tous les feux rouges clignotaient et clignotent rapidement au Brésil, et une crise de cette ampleur n’était qu’une question de temps, car toutes les zones touchées ont connu d’importantes inondations au cours de la dernière décennie. La leçon du sud du Brésil est de s’attendre à l’inattendu.

Le climat que nous connaissions n’existe plus. Trump a fait du tort à Porto Rico, ravagé par l’ouragan Maria, en reconstruisant le réseau et d’autres infrastructures telles qu’elles étaient avant la tempête ; l’île est à nouveau vouée à la catastrophe.

Les pillages et la criminalité sont endémiques dans la zone inondée, tout comme les refuges abritant les sans-abri. Dans les films dystopiques, les survivants s’arment de pelles ou d’une lame de tondeuse à gazon sciée pour combattre des goules telles que les violeurs et autres criminels violents qui sévissent dans les centres de secours de la ville. La réalité est que la plupart des gens mourront à la suite d’épisodes de diarrhée extrême.

Depuis l’AP :

« Il y a ceux qui meurent pendant l’inondation et il y a les conséquences de l’inondation », a déclaré Paulo Saldiva, professeur à la faculté de médecine de l’Université de Sao Paulo qui étudie les impacts du changement climatique sur la santé. « Le manque d’eau potable en lui-même signifiera que les gens commenceront à utiliser l’eau de réservoirs qui n’est pas de bonne qualité. » Le désastre sans précédent a frappé plus de 80 % des municipalités de l’État et endommagé des infrastructures critiques. Plus de 3 000 établissements de santé – hôpitaux, pharmacies, centres de santé et cliniques privées – ont été touchés, selon un rapport de l’institut de recherche en santé du gouvernement fédéral Fiocruz publié mardi. « L’apparition de cas de leptospirose était quelque peu attendue en raison du nombre de personnes exposées à l’eau, ainsi qu’à d’autres maladies », a déclaré Carlos Machado, un expert en santé publique et en environnement nommé par Fiocruz pour suivre l’impact de l’inondation. « Nous n’avons jamais vu au Brésil une catastrophe de cette ampleur et avec une population aussi nombreuse exposée. » Machado a déclaré que même si les infrastructures, les services de contrôle de base et les services de santé ont été perturbés, le département local de la santé s’efforce d’offrir une prophylaxie contre les maladies infectieuses et des conseils aux personnes qui rentrent chez elles sur la manière de réduire les risques d’exposition. L’interruption des services de santé peut également avoir un impact durable sur les patients traitant des maladies chroniques, dans la mesure où le traitement et les soins des patients chroniques sont interrompus, a déclaré Machado. Les gens quittent également souvent leur domicile lors de catastrophes climatiques sans ordonnance ni pièce d’identité.

De la clinique de Cleveland :

La leptospirose est une maladie causée par une infection bactérienne Leptospira. Vous pouvez être infecté par Leptospira par des écorchures ou des coupures sur la peau, ou par les yeux, le nez ou la bouche. La leptospirose est une maladie zoonotique, c’est-à-dire qu’elle se transmet entre les animaux et les humains. Vous pouvez être infecté par : Contact direct avec l’urine (urine) ou les fluides reproducteurs d’animaux infectés.

Contact avec de l’eau ou du sol contaminé.

Manger ou boire de la nourriture ou de l’eau contaminée.

J’ai tenté de déterminer l’ampleur de la migration dans la région. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles sur ces statistiques. Les gens sont toujours en mode survie et les inondations restent un obstacle pour tout le monde, sauf pour les riches.