Le Brésil confiant que Neymar fera son retour en Coupe du monde

L’entraîneur brésilien Tite a déclaré qu’il restait confiant que Neymar jouera à nouveau lors de la Coupe du monde 2022, son coéquipier Marquinhos révélant que l’attaquant vedette suivait une physiothérapie 24 heures sur 24 alors qu’il poursuivait sa convalescence après une blessure à la cheville subie lors de leur première victoire contre la Serbie.

Le Brésil a confirmé qu’il manquera son deuxième match contre la Suisse lundi, des sources d’ESPN affirmant qu’il manquera également probablement son troisième et dernier match de la phase de groupes contre le Cameroun le 2 décembre.

On craignait que la blessure subie par Neymar – avec l’arrière droit Danilo également expulsé dans le match en raison d’une blessure à la cheville – ne les voie à l’écart pour le reste du tournoi, mais Tite a déclaré dimanche qu’il s’attend à ce que les deux soient disponibles à certains moments. étape dans la compétition.

“Je crois que Neymar et Danilo joueront la Coupe du monde”, a déclaré Tite lors d’une conférence de presse. “J’y crois. Médicalement, cliniquement, ils peuvent parler davantage des étapes du traitement. [But] Je n’ai pas d’endroit pour parler. J’espère que nous pourrons utiliser les deux.”

Neymar a été remplacé à la 80e minute de leur victoire 2-0, mais il a été révélé plus tard qu’il s’était blessé plus tôt dans le match après un tacle robuste de Nikola Milenkovic.

Tite a accepté la responsabilité de ne pas avoir remplacé Neymar plus tôt, affirmant qu’il ne s’était pas rendu compte que l’attaquant s’était blessé.

“Il était blessé, je n’ai pas vu qu’il était blessé, nous n’avions pas cette information, je n’ai pas remarqué”, a déclaré Tite. “L’information n’est pas venue, elle n’est pas venue, il a essayé de rester sur le terrain, jusqu’à ce qu’il tombe. A ce moment-là, il a pu continuer pour l’équipe, participer aux buts.”

Le défenseur brésilien Marquinhos a révélé que Neymar dormait dans la salle de physiothérapie de son hôtel à Doha. Le défenseur a déclaré que l’attaquant avait traversé diverses émotions depuis sa blessure, mais qu’il se concentrait sur le fait de jouer un rôle dans cette Coupe du monde pour le Brésil.

“Je pense qu’à l’époque, en ce moment, c’est une situation délicate et difficile”, a déclaré Marquinhos à propos de la blessure de Neymar. “Après le match, je l’ai vu triste, c’est normal, à cause de tout ce dont il rêvait, voulait, l’envie qu’il avait.

“Mais aujourd’hui, après des examens, des soins, il dort en kiné, il fait de la kiné 24h/24. Ça montre à quel point il a envie d’être avec nous, c’est tout. On ne sait pas quand. Aujourd’hui on le voit beaucoup mieux. C’est très important d’être avec nous. Une bonne tête, qui influence beaucoup ce moment de reprise. Je le vois très confiant à son retour. Et ça aide à son retour.”

Marquinhos a déclaré que l’équipe était suffisamment forte pour faire face sans Neymar et Danilo, mais a souligné à quel point ils étaient importants pour l’équipe.

“Dans une Coupe du monde, [as Tite] peut dire, il voulait avoir les 26 joueurs disponibles. Mais nous avons montré avant et nous sommes prêts à montrer à nouveau que le groupe est solide, bien formé, prêt à toute divergence.

“Cela a été dit, nous le savons, que l’équipe qui commence ne finira pas toujours. Parfois à cause d’une blessure, car l’un est meilleur que l’autre.”