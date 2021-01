RIO DE JANEIRO – Le Brésil a lancé lundi sa campagne nationale de vaccination contre les coronavirus, offrant une lueur d’espoir dans un pays où des luttes intestines politiques, un système de santé tendu et des précautions laxistes ont laissé libre cours au virus. Mais le déploiement devrait être extrêmement lent, alors même que le Brésil affronte deux nouvelles variantes inquiétantes du virus, dont au moins une est plus contagieuse et pourrait contribuer à la récente flambée de cas dans le pays. Le gouvernement se démène pour acheter plus de vaccins après des mois à adopter une approche nonchalante, alors que le président Jair Bolsonaro a fait valoir que les scientifiques et les médias soulignaient la gravité d’un virus qui a tué plus de 210000 Brésiliens. Le pays ne dispose désormais que de six millions de doses de vaccin pour une nation de 213 millions d’habitants. La menace potentielle des nouvelles variantes est devenue claire la semaine dernière alors que les patients de l’état nordique d’Amazonas étaient asphyxiés à mort parce que les hôpitaux manquaient d’oxygène au milieu d’une forte augmentation du nombre de patients gravement malades. Les procureurs enquêtant sur la calamité ont déclaré qu’au moins 16 patients étaient décédés.

La pénurie d’oxygène «est l’expression la plus triste et la plus scandaleuse de l’échec abject du gouvernement à tous les niveaux», a déclaré dimanche Alex Machado Campos, directeur de l’agence de régulation sanitaire du pays. «Est-ce une nation civilisée ou une nation vivant une dystopie barbare?» Le manque de doses de vaccin n’est qu’une des myriades de faux pas qui ont entravé la capacité du pays à protéger sa population contre la pandémie. M. Bolsonaro a été critiqué pour avoir minimisé à plusieurs reprises la menace du virus, encouragé un traitement inutile, refusé de porter un masque, saboté les mesures de verrouillage des autres responsables et, plus récemment, alimenté des craintes non fondées sur la sécurité des vaccins.

Le mois dernier, le président, qui avait le Covid-19 et s’est rétabli, a déclaré qu’il n’avait aucune intention de se faire vacciner et a critiqué les fournisseurs de vaccins pour avoir demandé aux acheteurs de signer des accords de suspension. «C’est assez clair dans le contrat: ils n’assument aucune responsabilité pour tout effet collatéral», M. Bolsonaro a dit, visant la société pharmaceutique américaine Pfizer. « Si vous vous transformez en crocodile, c’est votre problème. »