Le Brésil cherche la gloire tandis que le Cameroun et la Serbie pourraient présenter un test difficile pour la Suisse

Le Groupe G de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend le Brésil, le Cameroun, la Serbie et la Suisse, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

Analyse et prévision du Brésil :

Le Brésil en est à sa 22e participation au tournoi en tant que grand favori pour remporter le plus grand prix du football mondial pour une sixième fois record alors qu’une nouvelle génération de joueurs talentueux prend le terrain aux côtés de noms renommés.

Avec une abondance de talents offensifs et d’expérience au milieu de terrain et en défense, la nation sud-américaine semble avoir l’équilibre parfait qu’il faut pour atteindre l’immortalité. Ajoutez à cela deux des meilleurs gardiens de but du monde et leurs perspectives apparaissent encore plus brillantes.

Leur homme vedette Neymar est également sur le point d’entrer dans l’histoire car il a la possibilité de dépasser le total de buts légendaires de Pelé pour la Selacao. L’attaquant du PSG espère une campagne réussie pour réaliser le véritable potentiel de sa carrière.

Le Canarihno a dominé la campagne sud-américaine de qualification pour la Coupe du monde, triomphant à 14 reprises sur 17.

Tite and co., Et devrait parcourir les phases de groupes et même sembler bon pour aller jusqu’au bout, comme l’ont prédit les bookmakers.

Équipe du Brésil :

Gardiens: Alisson (Liverpool), Ederson (Man City), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs: Bremer (Juventus), Eder Militão (Real Madrid) Marquinhos (PSG), Thiago Silva (C) (Chelsea), Danilo (Juventus), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville)

Milieux de terrain: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Man. United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Man. United), Lucas Paqueta (West Ham)

Attaquants: Antony (Man. United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Neymar Jr (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr ( Real Madrid)

Entraîneur: Tite

Analyse et prévision du Cameroun :

Le meilleur résultat du Cameroun à la Coupe du monde remonte à Italia 90. Dirigé par le sensationnel Roger Milla, dont la danse du drapeau de coin reste fraîche dans la mémoire de tous les fans de football du monde entier, la nation africaine s’est rendue en quart de finale de Le tournoi.

Qatar 2022 devrait être la huitième apparition des lions indomptables, qui ont pataugé sur la scène mondiale ces derniers temps alors qu’ils ont terminé au plus bas de leurs groupes lors des éditions 2014 et 2018 de la coupe du monde.

Avec le Brésil dans le mix, se qualifier en tête de leur groupe ne semble pas une possibilité réaliste pour Rigobert Song et ses hommes, qui devront également faire face à un test sévère dans leur ambition de progresser au-delà de la phase de groupes comme la Serbie et la Suisse.

Equipe du Cameroun :

Gardiens: André Onana (Inter Milan), Devis Epassy (Abha), Simon Ngapandouetnbu (Marseille)

Défenseurs: Nicolas Nkoulou (Aris), Collins Fai (Al-Tai), Nouhou Tolo (Seattle Sounders), Jean-Charles Castelletto (Nantes), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union), Enzo Ebosse (Udinese), Christopher Wooh (Rennes)

Milieux de terrain: Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Pierre Kunde (Olympiacos), Samuel Gouet (Mechelen), Martin Hongla (Hellas Verona), Gael Ondoua (Hannover 96), Olivier Ntcham (Swansea City), Jerome Ngom (APEJES de Mfou)

Attaquants: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Munich), Karl Toko Ekambi (Lyon), Christian Bassogog (Shanghai Shenhua), Moumi Ngamaleu (Dynamo Moscou), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Bryan Mbeumo (Brentford), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas), Souaibou Marou (Coton Sport

Entraîneur: Chanson de Rigobert

Analyse et prévision de la Serbie :

La Serbie s’envole pour le Qatar dans l’espoir d’améliorer ses deux performances précédentes sur la plus grande scène du football en tant que pays indépendant.

Ils se sont qualifiés pour les Coupes du monde 2010 et 2018 mais n’ont pas réussi à se qualifier au-delà de la phase de groupes.

Mais, cette fois-ci, ils ont des stars qui exercent leur métier dans le plus grand des clubs européens tels que Dusan Vlahovic, Dusan Tadic, Filip Kostic et Alexander Mitrovic, qui tenteront de briser de nouvelles barrières, représentant leur nation.

Leur problème réside cependant dans la défense car ils n’ont pas réussi à maintenir une feuille blanche dans tous leurs matchs de qualification sauf un.

Effectif de Serbie :

Gardiens: Marko Dmitrovic (Séville), Pedrag Rajkovic (RCD Majorque), Vanja Milinkovic Savic (Turin)

Défenseurs: Stefan Mitrovic (Getafe), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (RB Salzburg), Milos Veljkovic (Werder Brême), Filip Mladenovic (Legia Varsovie), Strahinja Erakovic (Etoile Rouge Belgrade), Srdan Babic (Almeria)

Milieux de terrain: Nemanja Gudelj (Séville), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Sasa Lukic (Turin), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Vérone), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Vérone)

Attaquants: Dusan Tadic (C) (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Duricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Marseille)

Entraîneur: Dragan Stojkovic

Analyse et prévision de la Suisse :

La Suisse, qui a dépassé les phases de groupes trois fois lors de ses quatre précédentes apparitions au plus grand spectacle du monde, fait son cinquième avènement consécutif sur la scène mondiale en se félicitant de sa récente réussite à avoir pris le dessus sur l’Italie, championne de l’UEFO Euro, pour sceller sa place dans Doha.

L’équipe, sous la tutelle de Murat Yakin, a une équipe assez complète avec une abondance d’expérience dans des noms tels que Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka dans leurs rangs.

Si l’équipe nationale suisse sera également aidée par la présence de son jeune défenseur de Manchester City Manuel Akanji à l’arrière, sa force de frappe laisse beaucoup à désirer.

Les Rossocrociati aimeront leurs chances de terminer le groupe derrière le Brésil à la deuxième place pour gagner le droit de se qualifier pour les tours suivants du tournoi au Moyen-Orient.

Effectif Suisse :

Gardiens: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Kohn (Red Bull Salzburg)

Défenseurs: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Comert (Valence), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mayence 05)

Milieux de terrain: Michel Aebischer (Bologne), Edimilson Fernandes (Mayence 05), Fabian Frei (Bâle), Remo Freuler (Nottingham Forest), Ardon Jashari (Lucerne), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Djibril Sow ( Eintracht Francfort), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea)

Attaquants: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Red Bull Salzbourg), Haris Seferovic (Galatasaray), Ruben Vargas (FC Augsbourg)

Entraîneur: Murat Yakine

Calendrier du groupe G

Suisse vs Cameroun : 24 novembre, 15h30 IST, stade Al Janoub

Brésil vs Serbie : 25 novembre 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium

Cameroun vs Serbie : 28 novembre, 15h30 IST, stade Al Janoub

Brésil vs Suisse : 28 novembre, 21h30 IST, Stadium 974

Serbie vs Suisse, 3 décembre, 00h30 IST, Stadium 974

Cameroun vs Brésil : 3 décembre, 00h30 IST, Lusail Iconic Stadium

