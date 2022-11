Le Brésil cherche à récupérer son trône avec une force de frappe de haut niveau

Le Brésil est de retour pour récupérer son trône alors qu’il entre dans la Coupe du monde du Qatar en tant que favori, Neymar Jr jouant potentiellement son dernier méga événement FIFA. Ils ressemblaient à l’équipe la plus équilibrée du tournoi avec une excellente profondeur dans l’équipe. Cela fait plus de deux décennies que le Brésil n’a pas remporté le glorieux titre de la Coupe du Monde de la FIFA. L’emblématique Ronaldo R9 a inspiré la légendaire équipe brésilienne à la gloire de la Coupe du monde en 2002, qui comptait Ronaldinho, Kaka, Rivaldo et Cafu, pour n’en citer que quelques-uns. C’était le record du cinquième titre de Coupe du monde pour les géants sud-américains.

Après cela, le Brésil n’a pas été à la hauteur de sa réputation dans les méga-événements suivants. 2014 a été la plus proche lorsqu’ils ont eu une chance de remporter à nouveau le trophée, mais une blessure à Neymar a complètement bouleversé l’élan en leur faveur. En demi-finale, ils ont subi une déchirante défaite 7-1 contre l’Allemagne devant leurs supporters locaux.

En 2016, Tite a pris la tête de l’équipe de football du Brésil après que Dunga ait été limogé de son poste à la suite d’un mauvais spectacle en Copa America.

Tite a réorganisé l’équipe et a construit l’équipe autour de Neymar pour lancer le processus de rajeunissement. Des gens comme Phillipe Coutinho et Casemiro ont commencé à donner de l’espoir à Tite et Neymar pour produire quelque chose de spécial, mais la Coupe du monde 2018 s’est avérée être un raté pour eux lorsqu’ils ont été éliminés par la Belgique en quarts de finale. Ce fut un tournoi inoubliable pour Neymar, surtout qui a pris la vedette pour toutes les mauvaises raisons. Il a plongé à plusieurs reprises, ce qui a poussé plusieurs fans à se retourner contre lui.

L’année 2019 s’est avérée cruciale pour le Brésil où ils ont remporté la Copa America pour mettre fin à leur longue sécheresse de trophées. Les géants sud-américains ont commencé à trouver de jeunes talents héritiers du style de football Samba. Cependant, ils ont perdu la finale de la Copa America face à leurs rivaux argentins en 2021. Ce fut une compétition passionnante où Angel di Maria a marqué le seul but pour mettre fin à l’attente de 28 ans de l’Argentine pour un trophée majeur.

Après la défaite en Copa America, l’équipe du Brésil n’a pas baissé les bras et s’est qualifiée pour la Coupe du monde en tête du classement des éliminatoires d’Amérique du Sud.

En regardant son équipe, la Seleção Canarinha a deux des meilleurs gardiens de but au monde – Allison et Ederson. Les deux sont des gants de classe mondiale, mais le Brésil a choisi l’homme de Liverpool dans le passé et ils pourraient s’y tenir lors de la Coupe du monde à moins qu’une blessure ne les oblige à utiliser Ederson qui est à ses côtés.

La défense pourrait être le seul domaine où il y a des préoccupations pour eux dans l’alignement. Ils ont un Thiago Silva vieillissant qui est toujours très solide en défense mais qui a eu du mal à revenir en arrière. Marquinhos a été l’élément central de cette équipe au cours des dernières années, mais en regardant certaines de ses performances dans les grands matches au niveau du club, il s’est parfois effondré facilement sous la pression. Eder Militao est une autre bonne option pour Tite en défense centrale. Alors que Danilo est un joueur qui a fait quelque chose de grand dans le football de club, mais en ce qui concerne l’équipe nationale, il ressemble à un joueur complètement différent. Dani Alves est un joueur expérimenté dans le département défensif qui gardera la bonne humeur dans le camp.

Le Brésil pourrait jouer avec deux milieux de terrain dans les alignements car Casemiro et Fred ont les attributs pour ajouter de la valeur à la fois à la défense et à l’attaque. Le duo est le cheval de bataille de l’équipe et ils seront cruciaux pour que Tite fonctionne bien sur la grande scène.

Les géants sud-américains ont les meilleurs attaquants du monde avec Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr, Raphinha, Richarlison, Rodrygo et Vinicius Jr. Tous les attaquants ont le flair brésilien et peuvent ramener la gloire. Ils ont un problème d’abondance dans le département offensif car seul Neymar est un titulaire incontesté parmi eux.

La profondeur de leur département offensif les aidera dans des matchs cruciaux, car des joueurs comme Rodrygo ont extrêmement bien réussi en tant que remplaçants dans le football de club. Raphinha devrait commencer à l’aile droite car il est connu pour avoir réussi les centres parfaits pour l’attaquant, tandis que Richarlison sera le leader de la formation offensive. L’étoile montante du Real Madrid – Vinicius devrait diriger le spectacle du flanc gauche.

Alors que Neymar aura le rôle libre dans l’équipe car il doit être une force créative dans l’alignement. Il aura pour tâche de trouver le fond du filet par lui-même en tant qu’attaquant et de faire les mouvements pour que les autres obtiennent les mêmes résultats qu’un meneur de jeu en même temps.

La superstar du PSG a déjà indiqué que la prochaine Coupe du monde pourrait être sa dernière et qu’il donnera tout pour mettre la main sur le glorieux trophée.

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Daniel Alves, Alex Sandro, Alex Telles

Milieux de terrain : Bruno Guimaraes, Casemiro Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta

Attaquants : Pedro, Antony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar Jr, Raphinha, Richarlison, Rodrygo et Vinicius Jr

