Le Brésil chasse les mineurs illégaux du territoire Yanomami

ALTO ALEGRE, Brésil (AP) – Des responsables gouvernementaux armés des ministères brésiliens de la justice, des affaires indigènes et de l’environnement ont chassé mercredi les orpailleurs illégaux du territoire indigène yanomami, citant la contamination généralisée des rivières, la famine et les maladies qu’ils ont apportées à l’un des groupes les plus isolés du monde.

Les personnes impliquées dans le dragage illégal de l’or ont quitté le territoire à pied. L’opération pourrait prendre des mois. On pense qu’environ 20 000 personnes se livrent à cette activité, utilisant souvent du mercure toxique pour séparer l’or. On estime que 30 000 Yanomami vivent sur le plus grand territoire indigène du Brésil, qui couvre une superficie à peu près de la taille du Portugal et s’étend sur les États de Roraima et d’Amazonas dans le coin nord-ouest de l’Amazonie brésilienne.

Les autorités – l’agence environnementale brésilienne Ibama, avec le soutien de la Fondation nationale des peuples autochtones et de la Garde nationale – ont trouvé un avion, un bulldozer et des cabanes et hangars de fortune, et les ont détruits – comme le permet la loi. Deux canons et trois bateaux avec 5 000 litres (1 320 gallons) de carburant ont été saisis. Ils ont également découvert un hélicoptère caché dans la forêt et l’ont incendié.

Ibama a établi un point de contrôle à côté d’un village Yanomami sur la rivière Uraricoera pour y interrompre la chaîne d’approvisionnement des mineurs. Les agents ont saisi les bateaux de 12 mètres (39 pieds), chargés d’une tonne de nourriture, de congélateurs, de générateurs et d’antennes Internet. La cargaison approvisionnera désormais les agents fédéraux. Plus aucun bateau transportant du carburant et de l’équipement ne sera autorisé à franchir le blocus.

La grande quantité de fournitures en amont pourrait indiquer que certains des mineurs d’or ignoraient la promesse du président Luiz Inácio Lula da Silva de les expulser après des années de négligence sous son prédécesseur, Bolsonaro, qui a tenté de légaliser l’activité.

D’autres mineurs, cependant, ont senti qu’il valait mieux retourner en ville. Mardi, l’Associated Press a visité un port de fortune le long de la rivière Uraricoera, accessible uniquement par trois heures de route sur un chemin de terre. Des dizaines de mineurs d’or sont arrivés au cours de la journée, certains d’entre eux après avoir marché pendant des jours à travers la forêt, en route vers la capitale de l’État, Boa Vista.

L’un d’eux, João Batista Costa, 61 ans, a déclaré aux journalistes que les Yanomami mouraient de faim et que les récentes livraisons de vivres d’urgence n’avaient pas été suffisantes.

Le gouvernement fédéral a déclaré une urgence de santé publique pour le peuple Yanomami, qui souffre de malnutrition et de maladies telles que le paludisme en raison de l’exploitation minière illégale.

Un rapport publié hier par le ministère de la Santé a révélé que des chercheurs d’or ont envahi quatre cliniques à l’intérieur du territoire yanomami, les laissant inopérantes. Dans la ville de Boa Vista, où des indigènes affamés et malades ont été évacués vers une installation médicale temporaire, il y a 700 Yanomami, soit plus de trois fois sa capacité.

Les chercheurs d’or, qui viennent de régions pauvres, comme l’État de Maranhao dans le nord-est du Brésil, traversent généralement la forêt en tongs, ne transportant que de la nourriture et des effets personnels dans leur sac à dos. Ils dorment dans des hamacs dans les campings.

Mais leur exploitation dépend d’une logistique sophistiquée pour déjouer les autorités et est soutenue par des investisseurs extérieurs à la forêt. Ces tactiques comprennent : la distribution illicite de carburant à la périphérie des terres autochtones ; des pistes d’atterrissage creusées dans la jungle pour le transport des mineurs et des fournitures ; des avions légers avec des numéros de queue modifiés, immatriculés auprès de sociétés écrans ; des hélicoptères opérant entre les sites miniers dans les réserves et des réseaux de communication clandestins.

“Cette opération n’est pas trop tôt”, a déclaré Sarah Shenker, responsable de l’organisation à but non lucratif Survival International au Brésil, dans un communiqué. « Il est absolument vital que les autorités fassent sortir les mineurs et les empêchent d’entrer. Ils ont gâché la vie des Yanomami pendant bien trop longtemps et ont causé une misère et une destruction indicibles. Même si tous sont supprimés et qu’ils peuvent être tenus à l’écart, il faudra des années aux Yanomami et à leur forêt tropicale pour se rétablir.

Maisonnave a rapporté de Boa Vista.

Fabiano Maisonnave et Edmar Barros, The Associated Press