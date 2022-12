Le Brésil bricole toujours son attaque avant le match contre la Corée du Sud

En juin, lors d’un match amical contre le Brésil, l’entraîneur sud-coréen Paulo Bento a voulu voir jusqu’où il pouvait pousser le bateau. Son équipe figurait parmi les meilleures équipes d’Asie, a expliqué Bento, et était donc normalement à l’attaque. Pourraient-ils adopter cette approche avec l’un des géants du jeu mondial?

La réponse fut un “non” catégorique. Le Brésil a remporté une victoire 5-1. Il est juste de dire que Bento fera quelque chose de différent lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde de lundi.

La Corée du Sud devra attaquer par à-coups, passant le plus clair de son temps à se couvrir et à se protéger – ce qui pose au Brésil un problème auquel il a été confronté tout au long de la phase de groupes. Dans la plupart des matches de préparation du Brésil, le match était déjà décidé à la mi-temps. Mais en Coupe du monde, face à des adversaires plus organisés et plus motivés, ils n’ont pas encore inscrit le moindre but en première mi-temps. L’entraîneur du Brésil, Tite, peut-il trouver un mélange pour faire démarrer son équipe plus rapidement ?

Il sera aidé, bien sûr, si Neymar est en forme et prêt à revenir de sa blessure à la cheville. L’idée que le Brésil pourrait être mieux sans lui appartient au pays imaginaire. Et le retour de Neymar dans l’équipe pourrait également aider à résoudre un problème structurel qui couve depuis un moment. Lors de la Copa America de l’année dernière, le meilleur aspect de l’attaque brésilienne a été le partenariat entre Neymar et Lucas Paqueta. Opérant étroitement ensemble, ils se sont bien combinés, le décès de Paqueta ouvrant l’espace à Neymar pour parcourir son répertoire.

Et puis dans les mois qui ont suivi la Copa, la nouvelle génération d’ailiers brésiliens a émergé. Au milieu d’un déménagement à Barcelone, Raphinha sur la droite s’est lancée dans le football international avec une facilité étonnante. À gauche, Vinicius Junior a eu plus de mal à montrer ses affaires, mais il était devenu une star mondiale avec le Real Madrid, et son heure viendrait sûrement. En effet, ses performances en phase de groupes de la Coupe du monde contre la Serbie et la Suisse ont été ses meilleurs matchs pour son pays.

L’équipe aurait-elle alors deux ailiers, Neymar en faux n°9 et Lucas Paqueta en milieu offensif ? C’était une option – mais qui a perdu de sa force à la suite de ce match de juin contre la Corée du Sud et du match suivant contre le Japon, car c’est alors que Richarlison a commencé à se rendre impossible à abandonner en tant que véritable avant-centre de la surface de réparation.

L’équipe brésilienne ne manque pas de stars, mais il est difficile de les aligner. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images

Lors de la victoire 5-1 contre la Corée du Sud, Richarlison a commencé le match et a marqué le premier but, avec Vinicius laissé sur le banc. Quatre jours plus tard, l’équipe a commencé le match contre le Japon avec deux ailiers et sans avant-centre conventionnel. Un match nul et vierge semblait probable jusqu’à ce que Richarlison entre en jeu pendant les 20 dernières minutes et remporte le penalty à partir duquel Neymar a décidé des choses.

A partir de là, c’est devenu un consensus dans le camp brésilien. Il y aurait un avant-centre, et Richarlison était le principal candidat. Était-il possible d’avoir un attaquant pur et dur, deux ailiers et la liaison Neymar-Paqueta ? Seulement si Paqueta a abandonné pour jouer à la place de Fred en tant que milieu de terrain polyvalent. C’était risqué; cela signifiait que le trio du milieu de terrain comprenait effectivement Casemiro, Lucas Paqueta et Neymar. Y aurait-il assez de solidité défensive ?

Lors d’un match amical contre le Ghana et du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Serbie, cela a bien fonctionné. Le Brésil n’a guère eu de problèmes défensifs, même s’il n’a pas été facile de rapprocher suffisamment Neymar et Paqueta pour que leurs combinaisons volent.

Mais Neymar s’est blessé et a raté la victoire contre la Suisse. Le Brésil a essayé de faire avancer Paqueta dans sa fente, mais avec peu de foi en l’idée. Paqueta est un acteur de l’association plutôt que de l’individualité. En l’absence de Roberto Firmino – il a toujours semblé risqué de ne pas l’inclure dans l’équipe – le Brésil a ensuite essayé Rodrygo dans le rôle de Neymar. Il n’a pas mal fait. Mais il lui manquait un partenaire, et c’était clairement un problème lors de la défaite 1-0 contre le Cameroun.

Les deux ailiers fonctionnent beaucoup mieux lorsqu’il y a du bon jeu au milieu du terrain, des échanges de passes qui ouvrent la défense et créent de l’espace pour se glisser derrière la défense adverse.

Et donc, en abordant les étapes décisives de la Coupe du monde, la question demeure; Alors que la pression monte et que les enjeux augmentent, le Brésil est-il capable d’aligner deux ailiers avec un avant-centre tout en construisant le jeu au milieu, tout en maintenant sa solidité défensive ?

C’est une question que va se poser la Corée du Sud. Et cette fois, Tite ne peut pas compter sur Bento pour l’aider avec un engagement trop ambitieux à attaquer. Le Brésil devra boxer pour ses ouvertures alors qu’il cherche le coup de grâce.