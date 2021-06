Le Brésil bat la Colombie en Copa America avec l’aide d’un arbitre

Le Brésil a battu la Colombie 2-1 dans un match tendu Coupe d’Amérique match de mercredi qui comportait trois buts extraordinaires.

La Colombie a ouvert le score à la 10e minute après que Juan Cuadrado a traversé de la droite et a trouvé Luis Diaz tout seul au milieu de la surface de réparation brésilienne. L’attaquant a tiré une puissante volée sur le côté droit du gardien Weverton et a marqué peut-être le meilleur but du tournoi.

La Colombie a ensuite commencé à se défendre contre une équipe du Brésil qui a à peine cessé d’encercler sa surface de réparation. Il semblait que la Colombie serait capable de tenir le coup, jusqu’à ce que le genou de l’arbitre argentin Nestor Pitana entre en jeu.

Pitana a accidentellement bloqué une passe de Neymar à environ 10 mètres devant la surface colombienne à la 78e minute. Les défenseurs colombiens se sont momentanément arrêtés, mais le remplaçant du Brésil Lucas Paqueta vient de déplacer le ballon vers l’arrière gauche Renan Lodi et son centre a trouvé Roberto Firmino, dont la tête inclinée a battu le gardien colombien David Ospina.

Les Colombiens ont d’abord refusé de reprendre le match mais Pitana, l’arbitre de la finale de la Coupe du monde 2018, a confirmé le but du Brésil.

Le Brésil a maintenu la pression dans les dernières minutes et a trouvé sa récompense dans le temps additionnel. Neymar a pris un corner et Casemiro a inscrit le vainqueur.

Ils sont venus vers nous une fois puis se sont arrêtés, a déclaré Casemiro après le match. C’était notre attaque contre leur défense. La Colombie est une équipe forte mais, comme l’entraîneur l’exige, nous sommes très forts mentalement.

Plus tôt mardi, l’Équateur et le Pérou ont fait match nul 2-2 au stade Olimpico de Goinia. Les Équatoriens ont ouvert le score avec un but contre son camp de Renato Tapia à la 23e et ont inscrit leur deuxième via Ayrton Preciado dans le temps d’arrêt de la première mi-temps.

Le Pérou a égalisé en seconde période avec des buts de Gianluca Lapadula à la 49e et d’Andr Carrillo à la 54e. Les deux équipes ont conservé leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le Brésil mène le groupe avec neuf points après trois matches. La Colombie en a quatre sur quatre matches. Le Pérou totalise également quatre points suivi de l’Équateur (3) et du Venezuela (2). Les quatre meilleures équipes accèdent à la phase éliminatoire.

Le Brésil jouera dimanche son dernier match de la phase de groupes contre l’Équateur.

