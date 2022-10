Le Brésil avait «l’amour» avec Trump, «l’indifférence» avec Biden, selon le ministre de l’Économie

Le Brésil a entretenu une “relation d’amour” plus chaleureuse entre l’ancien président Trump et le président brésilien Jair Bolsonaro qu’avec le président Biden, qui a été une “indifférence”, a déclaré le ministre brésilien de l’Économie Paulo Guedes à Fox News Digital.

“Trump aime Bolsonaro, et Bolsonaro aime Trump, puis c’est passé à l’indifférence entre Biden et Bolsonaro”, a déclaré Guedes dans une interview exclusive, ajoutant qu’il pensait que les relations personnelles “ne devraient pas affecter matériellement” la politique et les affaires.

“Nous devrions être attachés aux démocraties, aux économies de marché, au nettoyage de la dette, aux droits de l’homme, au monde de la coopération et du commerce, donc je pense que nous défendons les mêmes valeurs”, a-t-il déclaré.

L’économie brésilienne a connu une croissance solide alors que le pays poursuit sa reprise après la pandémie de coronavirus. En septembre, le ministère de l’Économie a révisé les projections de croissance de 2 % à 2,7 % en raison d’une “expansion généralisée dans divers secteurs”, avec des projections similaires en 2023. Les économistes privés prévoient qu’une croissance de 2,39 % cette année et de 0,5 % l’année prochaine restent des objectifs plus réalistes, Reuters a rapporté.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL: JAIR BOLSONARO PROUVE QUE LES SONDAGES SONT INCORRECTS ET FORCE L’OPPOSANT SOCIALISTE AU RUN-OFF

“La bonne nouvelle au Brésil, c’est précisément que nous croissons plus vite que toutes les prévisions faites auparavant, et nous allons avoir une inflation plus faible que toutes [other] Pays du G7 », a déclaré Guedes. « Nous progressons donc plus rapidement que les pays du G7 et avons une inflation plus faible que les pays du G7. C’est très important pour nous car nous avons agi de manière préventive.”

Plus largement, Guedes a décrit l’évolution du Brésil “d’une économie dirigée par l’État à une économie de marché, qui offre également une protection sociale aux plus vulnérables”. Il a ajouté : “Nous réduisons les impôts. Nous stimulons l’augmentation des investissements privés. Nous privatisons”.

Guedes a noté qu’il a récemment “eu une longue réunion avec la plupart des entreprises américaines qui ont des investissements au Brésil, et les choses se passent très bien”. Il a ajouté : “Ils sont très heureux. Ils gagnent de l’argent.”

LES DIRIGEANTS MILITAIRES AMÉRICAINS AVERTISSENT LA CHINE POURRAIT MILITARISER LES PORTS QU’ELLE POSSÈDE EN AMÉRIQUE LATINE

Guedes a fait valoir que la clé de la forte croissance de cette année a été la volonté du Brésil de commercer et de recevoir des investissements de tous les partenaires – même au prix de bouleverser certaines nations.

“Vous avez les Français, les Espagnols, les Américains et les Chinois qui investissent au Brésil. Tout le monde investit au Brésil”, a déclaré Guedes. “Le Brésil est maintenant la frontière d’investissement la plus large ouverte au monde, c’est un refuge sûr pour les investissements.”

Il a rejeté les critiques concernant l’acceptation d’investissements de la Chine, arguant que les États-Unis étaient “joue contre joue” avec la Chine pendant des décennies alors que la Chine devenait l’une des économies les plus fortes du monde et que les États-Unis “n’avaient pas touché” le Brésil.

“Lorsque Nixon et Kissinger ont touché la Chine, ils auraient pu toucher le Brésil, par exemple, et l’Amérique latine. Mais l’idée était de gagner la guerre froide”, a déclaré Guedes.

LES ÉTATS-UNIS « DEVRAIENT ÊTRE PRÉOCCUPÉS » PAR L’INFLUENCE CHINOIS EN AMÉRIQUE LATINE : COMMANDANT MILITAIRE

“Nous aimons beaucoup les États-Unis, mais vous êtes avec les Chinois depuis 40 ans, et maintenant vous vous fâchez l’un contre l’autre, et nous ne dansons avec personne depuis 20 ou 30 ans”, a-t-il expliqué. “Nous avons fermé nos économies. Alors maintenant, nous ouvrons l’économie et recevons des investissements du monde entier.”

Guedes a souligné que les Chinois n’ont pas de “rôle décisif” dans l’économie brésilienne, soulignant plutôt leur rôle de “gros importateurs de matières premières” comme la nourriture alors qu’ils investissent dans les infrastructures.

Guedes a noté que “je doute qu’une quelconque pression géopolitique puisse fonctionner contre nous”. Il a ajouté: “S’il y a une guerre ou quelque chose du genre, ils devraient être conscients de ce que nous pourrions faire de leurs investissements là-bas et non l’inverse, et je crois que ceux qui font du commerce n’aiment pas la guerre.”

Guedes a de nouveau exhorté les États-Unis à accroître leurs investissements et leurs partenariats au Brésil ou à risquer de perdre face à des pays comme la Chine et la Russie.

LE COMMENTAIRE DU SALON ANNULE LE TERME “LATINX” COMME NON ASSEZ INCLUSIF

“Je vois que nous perdons l’Amérique latine parce que le monde occidental ne prend pas soin de sa propre civilisation en termes de création de plus de liens avec la région”, a expliqué Guedes. “Donc, si les Russes, si les Chinois investissent en Amérique latine, quelque chose ne va pas ici parce que nous sommes beaucoup plus proches [to the U.S.]. Un rivage proche et ami devrait fonctionner.”

Guedes a souligné l’hypocrisie de critiquer et de sonner l’alarme lorsque d’autres nations concluent des accords avec des nations comme le Venezuela, la Chine ou la Russie, mais se retournent ensuite et concluent des accords avec ces mêmes nations lorsque cela est favorable.

Plus récemment, le Brésil a continué à commercer avec la Russie tandis qu’une grande partie de l’Europe et des États-Unis ont approuvé des sanctions paralysantes contre Moscou. Guedes a noté qu’en dépit de la fureur au début de l’invasion, le monde a commencé à céder et à réduire les exportations russes critiques. tels que les engrais et les céréales. En outre, il a souligné que le Brésil était le seul des pays “BRICS” – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – “à condamner l’invasion de l’Ukraine”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“[The] même chose ici avec le Venezuela – nous critiquons le Venezuela, mais les États-Unis sont les premiers à y courir », a déclaré Guedes, faisant référence à des informations selon lesquelles l’administration Biden a envisagé un accord pour laisser Chevron pomper à nouveau du pétrole. « Alors, est-ce pour tout le monde ? Ou juste le grand gars qui peut le faire et personne d’autre ?”