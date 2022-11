Le Brésil attend les commentaires de Bolsonaro sur les élections alors que les ordonnances des tribunaux suprêmes mettent fin aux blocages des camionneurs

La Cour suprême du Brésil a ordonné mardi à la police de lever des dizaines de barrages routiers mis en place par des partisans de Jair Bolsonaro pour protester contre sa défaite à l’élection présidentielle, tandis que le leader d’extrême droite est resté silencieux sur le résultat.

La police fédérale des autoroutes (PRF) a déclaré que les camionneurs bloquaient les autoroutes à 271 points, partiellement ou totalement, dans le cadre de manifestations qui se sont propagées à 23 des 26 États du Brésil à la suite de la défaite de Bolsonaro face à Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un second tour. élection dimanche. La police a déclaré que 192 autres barrages routiers avaient été levés.

Le juge Alexandre de Moraes a appelé le PRF à lever tous les blocages, qui ont été principalement organisés par des camionneurs, un noyau dur du gouvernement Bolsonaro qui a bénéficié de sa baisse des coûts du diesel.

Certains camionneurs ont publié des vidéos appelant à un coup d’État militaire pour empêcher l’homme familièrement connu sous le nom de Lula, un gauchiste qui a été président du Brésil de 2003 à 2010, de prendre ses fonctions.

Bolsonaro est resté silencieux plus de 36 heures après sa défaite et n’a ni concédé la course ni appelé le président élu.

REGARDER l Scènes et sons des sites de blocus : Des camionneurs brésiliens bloquent des routes pour soutenir Bolsonaro Au Brésil, des camionneurs bloquent des routes ou des autoroutes dans de nombreux États pour montrer leur soutien à Jair Bolsonaro, qui a perdu le second tour de l’élection présidentielle de dimanche face à Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro n’a pas concédé l’élection.

Moraes a été rapidement rejoint par six autres juges lors d’une session virtuelle dans les premières heures de mardi alors qu’ils formaient une majorité au sein du tribunal de 11 membres pour soutenir sa décision, infligeant des amendes au directeur général du PRF Silvinei Vasques s’il n’agissait pas pour effacer les barrages routiers.

Les autoroutes qui ont été bloquées comprenaient des routes clés utilisées pour transporter les céréales des États agricoles vers les ports, ainsi qu’une route principale reliant les deux plus grandes villes, Rio de Janeiro et Sao Paulo. La principale route d’accès à l’aéroport international Guarulhos de Sao Paulo, le plus fréquenté du pays, a également été bloquée.

Les pourparlers de transition commencent entre les responsables

Les protestations qui se sont propagées à partir des premiers barrages routiers dans les États agricoles n’ont pas immédiatement perturbé les expéditions de céréales par le premier pays producteur de denrées alimentaires, mais les lobbies agricoles ont averti qu’elles pourraient éventuellement affecter les exportations.

Bien que Bolsonaro soit resté silencieux sur sa défaite électorale, ses alliés politiques et associés ont déjà commencé à établir des contacts avec le camp Lula pour discuter d’une transition. Certains ont déclaré publiquement que le gouvernement Bolsonaro devrait respecter le résultat des élections.

Des agents de la police fédérale des autoroutes se tiennent mardi alors que des partisans du président Jair Bolsonaro bloquent l’autoroute BR-251 à Planaltina, au Brésil, lors d’une manifestation contre les résultats du second tour des élections. (Diego Vara/Reuters)

Le ministre des Communications, Fabio Faria, a déclaré à Reuters que Bolsonaro devait parler de sa défaite d’ici mardi, bien qu’il ne soit pas clair si le titulaire accepterait la victoire de Lula.

La victoire de Lula représente un retour étonnant pour l’ancien métallurgiste de 77 ans, qui a gouverné le Brésil de 2003 à 2010 mais a ensuite passé du temps en prison pour des condamnations pour corruption qui ont ensuite été annulées.

Lula a juré de renverser de nombreuses politiques de Bolsonaro, y compris les mesures pro-armes et la faible protection de la forêt amazonienne.

Les écologistes et les investisseurs durables ont applaudi la victoire de Lula et son engagement à protéger la forêt tropicale et à restaurer le leadership du Brésil sur le changement climatique.

Les dirigeants mondiaux félicitent Lula

Avant même qu’il ne prenne ses fonctions le 1er janvier, le président élu Lula enverra des représentants au sommet des Nations Unies sur le climat COP27 le mois prochain à Charm el-Cheikh, en Égypte, a déclaré lundi l’écologiste Marina Silva.

« Le peuple brésilien a parlé. J’ai hâte de travailler avec @LulaOficial pour renforcer le partenariat entre nos pays, obtenir des résultats pour les Canadiens et les Brésiliens et faire avancer des priorités communes, comme la protection de l’environnement », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau. a déclaré après que les résultats soient devenus officiels.

La Cour suprême électorale (TSE) a déclaré que Lula avait remporté 50,9 % des voix, contre 49,1 % pour Bolsonaro, qui devient le premier président sortant brésilien à perdre une élection présidentielle.

“Je gouvernerai pour 215 millions de Brésiliens, et pas seulement pour ceux qui ont voté pour moi”, a déclaré Lula à son QG de campagne. “Nous sommes un pays, un peuple, une grande nation.”

Scènes de l’élection de dimanche :

Le président argentin Alberto Fernandez s’est rendu à Sao Paulo pour rencontrer Lula lundi et a salué “une nouvelle ère pour l’histoire de l’Amérique latine. Un temps d’espoir et d’avenir qui commence aujourd’hui”.

Le président américain Joe Biden s’est empressé de féliciter Lula, qualifiant l’élection de “libre, juste et crédible”.

Les félicitations ont également afflué d’autres dirigeants étrangers, dont le chinois Xi Jinping, le russe Vladimir Poutine, le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron.

Mais le silence prolongé de Bolsonaro a suscité des craintes quant à la passation du pouvoir, qui n’intervient officiellement qu’en janvier.